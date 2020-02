Maža to, paaiškėjo, kad dėl seksualinių nusikaltimų nuteistas vyras jau kelis mėnesius laisvai gali vaikščioti laisvėje – už gerą elgesį jam suteiktas besargybio nuteistojo statusas.

„Kas galės prisiimti atsakomybę nutikus precedento įstaigoje neturinčiam įvykiui, jeigu nuteistasis pedofilas nuspręs pakartoti nusikaltimą, už kurį yra nuteistas?“ – su pagalbos šauksmu į Delfi kreipėsi įstaigos darbuotojai, prašę neviešinti jų duomenų.

Pareigūnai taip pat pažymėjo, kad po įkalinimo įstaigų reformos, kai buvo uždarytas Vilniaus centre Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas, dalis suaugusiųjų buvo perkelti bausmės atlikti į Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorių-pataisos namus. O tai, anot jų, yra blogas precedentas – nusikaltę suaugusieji gali daryti neigiamą įtaką dar tik besiformuojančioms asmenybėms. Be to, įkalinimo įstaigoje esą yra ir daugiau dėl seksualinės prievartos nuteistų suaugusių nuteistųjų, kurie nėra izoliuoti nuo nepilnamečių.

„Jie atlieka bausmę tame pačiame tardymo izoliatoriaus pastate ir turi realią galimybę kontaktuoti su čia įkalintais nepilnamečiais, – ar tai yra naujos įkalinimo įstaigos reformos tvarkos pavyzdys, kai ne visada mes sugebėsime nepilnamečius vaikus apsaugoti nuo dėl pedofilijos nuteistų asmenų“, – tikino pareigūnai.

Žaibiška reakcija

Kilęs triukšmas nepilnamečių įkalinimo įstaigoje greitai buvo numalšintas – antradienį Delfi žurnalistui pasidomėjus, kodėl dėl pedofilijos nuteistas L. Žukas yra įkalintas su nepilnamečiais Resocializacijos penktajame skyriuje, trečiadienio rytą jis jau buvo perkeltas į kitas pataisos namų patalpas.

Laikinai Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriui-pataisos namams vadovaujantis direktoriaus pavaduotojas Vilmantas Dambrauskas sakė, kad L. Žuką ir dar vieną suaugusį vyrą buvo nuspręsta perkelti į kitas patalpas, kuriose nėra nepilnamečių, antradienį vakare.

„Šiandien jau perkėlėme, – sakė V. Dambrauskas. – Suradome kitas patalpas, kaip reikėjo, sutvarkėme jas pagal įstatymus ir šiandien jis yra visiškai izoliuotas, išvestas iš to skyriaus. Priėmėme sprendimą, kad šis skyrius liks tik nepilnamečiams, o suaugusiems surasime kitas patalpas.“

Laikinasis įkalinimo įstaigos vadovas tikino, kad sprendimas perkelti L. Žuką ir kitą suaugusįjį nuteistąjį buvo priimtas ne dėl kilusio susidomėjimo: „Mes planavome tai daryti ir anksčiau, kai tik iš Vilniaus perkėlė pas mus suaugusius. Mes nebuvome pasiruošę tokiam perkėlimui ir nebuvome iš anksto įsirengę patalpų, todėl ir buvo kilusi laikina problema.“

V. Dambrauskas taip pat nurodė, kad be reikalo yra nuogąstaujama, jog dėl seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius nuteistas L. Žukas esą galėjo bendrauti ir su kitais įkalinimo įstaigoje esančiais nepilnamečiais – į skyrių jis buvo perkeltas tik praėjusį penktadienį, be to, esą nuolat buvo stebimas.

„Jis tikrai negali laisvai susitikinėti, jis ten buvo perkeltas laikinai, kol bus surastos ir suremontuotos patalpos laikyti suaugusius asmenis atskirai, – sakė laikinasis direktorius. – Toje vietoje, kur jis buvo įkalintas, yra nuolatinis priežiūros postas, yra budintis pareigūnas, ten, kur jis gyvena, visas koridorius yra stebimas vaizdo stebėjimo kameromis, yra nuolatinė priežiūra ir tikrai nėra jokios galimybės bet kokiam fiziniam kontaktui.“

Internete surengė tikrą šou

V. Dambrausko teigimu, L. Žukas į Kauną iš Vilniaus pataisos namų buvo pervežtas lapkričio 9 d. Netrukus įkalinimo įstaigos komisija pasiūlė nuteistajam suteikti išimtinę įstatyme numatytą lengvatą – dienos metu išeiti į laisvę, o į įkalinimo įstaigą grįžti tik pernakvoti.

„Jis atitiko visus Bausmių vykdymo kodekse numatytus reikalavimus, todėl komisijai pasiūlius sutikome suteikti besargybio statusą“, – laikinojo įstaigos vadovo teigimu, dienos metu nuteistasis dirba laisvėje, o už grotų grįžta tik vakare.

Tuo metu Kauno tardymo izoliatoriaus-pataisos namų darbuotojai prisipažino, kad neseniai įstaigą buvo sudrebinusi ir dar viena nutylėta skandalinga istorija, kai Resocializacijos centre atliekantys nepilnamečiai nuteistieji laisvai naudojosi draudžiamais turėti mobiliojo ryšio telefonais ir internetu, gyvenamosiose patalpose rūkė cigaretes. Maža to, nepilnamečiai internete iš savo gyvenamųjų patalpų surengė tiesioginę transliaciją internetu.

„Tiesioginiame eteryje bendravo su kitais asmenimis ir didžiavosi, kad yra nuteistieji, nubausti už vagystę ir žmogžudystę“, – pareigūnų teigimu, kurį laiką įrašą buvo galima matyti „YouTube“, bet dabar jis jau yra pašalintas.

Dėl vaikų prievartavimo teistas ne kartą

Iki suėmimo Šiauliuose gyvenęs L. Žukas anksčiau yra dirbęs policijoje, studijų laikais yra atlikęs praktiką vaikų globos namuose. Šiuo metu jis atlieka bausmę dėl nusikaltimų, kuriuos įvykdė dar 2007 m. – teismas jam yra skyręs šešiolikos metų laisvės atėmimo bausmę.

Bylos duomenimis buvo nustatyta, kad L. Žukas seksualiai išprievartavo tris nepilnamečius berniukus. Dviem jų medikai yra diagnozavę protinį atsilikimą. Šiuos nusikaltimus vyras įvykdė nepilnamečius apsvaiginęs alkoholiu.

L. Žukas teisme tikino, kad nukentėjusieji paaugliai pas jį į namus ateidavo savo noru, be to, esą jis nepilnamečių neversdavo miegoti su juo vienoje lovoje. Tuo metu šie tvirtino, kad ne kartą juos prievartavusiam „dėdei Leonui“ negalėjo pasipriešinti dėl girtumo, be to, L. Žukas visada užrakindavo duris ir paslėpdavo raktą.

Be to, dėl seksualinės prievartos L. Žukas buvo teistas dar du kartus – kartą Šiauliuose, o anksčiau – Šilalėje ir net neatlikęs visos paskirtos bausmės buvo paleistas į laisvę lygtinai. Dar viena byla buvo nagrinėjama Vilniuje, bet tada jis buvo išteisintas, nes nebuvo įrodyta, kad būtent jis seksualiai prievartavo berniukus Ignalinos rajone. Į laisvę išleistas L. Žukas netrukus vėl įkliuvo dėl panaudotos prievartos. Bet tuo pačiu jis į teismą padavė valstybę ir už baudžiamąjį persekiojimą prisiteisė daugiau kaip 2 tūkstančius eurų.