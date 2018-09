1931 metų pilnos komplektacijos karininko uniformą bei 1915 metų rankų darbo medinį lagaminą muziejui perduos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Eksponatai atvežti iš San Paulo – ją Lietuvos generaliniam konsulatui šiame mieste perdavė buvusio Lietuvos garbės konsulo San Paule Jono Valavičiaus artimieji.

