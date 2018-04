„Šiuo balionu už tam tikrą mokestį skraidinsime visus norinčius – ir kauniečius, ir turistus iš kitų Lietuvos miestų, ir svečius iš užsienio. Tai bus komerciniai-pramoginiai skrydžiai“, – BNS sakė S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo direktorius Vytas Skučas. Pasak jo, idėja įsigyti oro balioną kilo, sulaukus daugybės užklausų iš žmonių, kuriuos domintų tokie skrydžiai. „Per pastaruosius pora metų sulaukiame daugybės užklausų dėl galimybės paskraidyti oro balionu ir iš dangaus apžiūrėti mūsų miestą. Ištyrę rinką priėjome išvados, jog skraidinančių oro balionu yra daug mažiau nei norinčių juo skristi“, – teigia aerodromo direktorius. Oro balioną perka aerodromo steigėjas – Kauno miesto savivaldybė. Viešųjų pirkimų dokumentuose nurodoma, kad oro balionas bus geltonos ir žalios spalvų, o ant jo iš dviejų pusių bus užrašas „Kaunas auga“. Vis dėlto, direktoriaus teigimu, dėl konkretaus užrašo nėra nuspręsta, o pateiktas variantas yra tik pavyzdys. Susiję straipsniai: Kauniečiai kyla prieš Matijošaičio pertvarkas: viskas iš tiesų ne taip, kaip tikėjosi „Vieningo Kauno“ tarybos nariams teko aiškintis dėl nusišalinimo nuo klausimų „Ieškome skambaus šūkio apie Kauną“, – sakė V. Skučas. Be piloto oro balionu galės skristi dar šeši suaugę žmonės.

