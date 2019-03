Kaip BNS informavo Kultūros ministerijos atstovė spaudai Jana Mikulevič, M. Pečiulis konkurse penktadienį pasirodė geriausiai iš dviejų kandidatų. Jis į pareigas bus skirtas po tarnybų patikrinimo. M. Pečiulis muziejuje dirba nuo 2014-ųjų, 2015-aisiais pradėjo eiti direktoriaus pavaduotojo muziejininkystei pareigas. Konkurso laimėtojas turi istorijos magistro laipsnį. Muziejus 1913 metais pastatytame Kauno IX forte įkurtas sovietmečiu, 1958-aisiais, tuo metu jis vadinosi Revoliucijos istorijos muziejumi. 1990-aisiais Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, muziejuje įrengtos naujos ekspozicijos, supažindinančios lankytojus su visais IX forto istorijos etapais, apimančiais ir nacių bei sovietų nusikaltimus. 1941 metų spalį forte nužudyta daugiau nei 11 tūkst. žydų. Iš viso, negalutiniais duomenimis, Antrojo pasaulinio karo metais forte nužudyta apie 50 tūkst. žmonių. Muziejaus funkcijos – populiarinti Lietuvos istorijai svarbius įvykius ir procesus rengiant nuolatines ekspozicijas reprezentuojamomis istorinėmis temomis.

