Kauno „Girstučio“ baseino pramoginės dalies koncesija pratęsta penkeriems metams

Sutarties pratęsimo laikotarpiu iki 44 tūkst. eurų be PVM padidintas metinis savivaldybei mokamas koncesijos mokestis. Be to, koncesininkas įsipareigoja per trejus metus nuo šio susitarimo sudarymo investuoti į objektą ne mažiau kaip 226,6 tūkst. eurų, pirmumo tvarka suremontuojant pažeistą laikančiąją konstrukciją.

Taip pat koncesininkas įsipareigoja išsinuomoti apleistas patalpas ir jas pritaikyti ūkinei veiklai.

Sutartis UAB „Sporto infrastruktūra“ ir UAB „Klaipėdos arena“ konsorciumu dėl koncesijos pasirašyta 2015 metų birželį, ji galioja iki 2025 metų ir pratęsta dar penkeriems metams skaičiuojant nuo šio termino.

Sportinėje kultūros ir sporto rūmų dalyje yra įrengtas 50 metrų ilgio baseinas su aštuoniais plaukimo takeliais. Greta sportinio baseino, pramoginėje zonoje, įrengtas 25 metrų ilgio apšilimo baseinas, sūkurinės vonios, pirtys, baras.

Savivaldybės duomenimis, baseine vidutiniškai apsilanko apie tūkstantis paslaugų gavėjų per dieną, plaukimo užsiėmimus lanko per 2 tūkst. vaikų, objekte vidutiniškai dirba 79 darbuotojai.