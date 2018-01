„Lauksime, kad kardinolas V. Sladkevičius būtų išbrauktas iš KGB agentų sąrašo, nes KGB dokumentai aiškiai liudija, koks iš tikrųjų buvo mūsų kardinolas“, – dienraščiui „Kauno diena“ teigė S. Tamkevičius.

„Manau, kad tarp kitų agentų, kurie tikrai padarė daug blogo, negalima kartu sudėti ir V. Sladkevičiaus. Juk kada nors žmonės skaitys tą sąrašą ir sakys, kad visi yra panašūs, jei yra įtraukti į sąrašą. Ar žmogus buvo agentas, ar ne, turėtų paliudyti ne kokio nors vieno saugumiečio parašymas, o visi kiti archyvuose esantys dokumentai. Dabar saugumiečių paliktas agentų sąrašas yra kaip pamėtėta KGB dovana, kur reikia patiems aiškintis ir pjautis tarpusavyje, kas ten tikra, o kas sugalvota“, – sakė arkivyskupas emeritas.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC) praėjusią savaitę baigė viešinti KGB agentūros archyvinių asmens bylų registracijos žurnalą. Vadinamajame agentų sąraše yra ir V. Sladkevičius. Tuo pačiu šalia jo pavardės LGGRTC nurodo, kad agentas „Alksnis“ užverbuotas 1958 metais, bet agentūriniame tinkle buvo kiek daugiau nei metus ir 1959 metų vasarą iš agentų išbrauktas. Tais pat metais jis ištremtas į Nemunėlio Radviliškį.

„Tikėtina, kad bendradarbiauti su sovietų saugumu atsisakė (agento darbo byla net nebuvo užvesta. Be to, viešinamame agentų registracijos žurnale nurodyta, kad agento asmens bylą atidavęs padalinys buvo KGB 4-oji valdyba, kuri 1960 m. performuota, tad vėliau nebeegzistavo) dėl to buvo ištremtas“, – rašoma prie V. Sladkevičiaus pavardės.

Dvasininkas mirė 2000 metais.