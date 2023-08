Kaip teigiama Kauno apygardos teismo pranešime spaudai, byla paskirta nagrinėti Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjui Audriui Meilučiui.

Teisme gautoje byloje buvęs Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius V. Šiliauskas kaltinamas tuo, kad būdamas valstybės tarnautoju, 2021–2022 m. laikotarpyje savo naudai pats tiesiogiai reikalavo ir priėmė iš vienos uždarosios akcinės bendrovės vadovo kyšius, kurių bendra suma – 260 tūkst. eurų (8 nusikalstamos veikos epizodai) už palankumą ateityje ir teisėtą jo veikimą vykdant įgaliojimus, t. y. organizuoti savivaldybės administracijos darbą, administruoti savivaldybės asignavimus, kitus piniginius išteklius ir turtą, priimant sprendimus, susijusius su Kauno miesto savivaldybės ir minimos bendrovės sutarčių vykdymu ir jų administravimu.

Teismas primena, kad dėl bylos perdavimo nagrinėti teisiamajame posėdyje teisėjas turi nuspręsti ne vėliau kaip per 15 dienų nuo bylos gavimo teisme, jeigu kaltinamasis yra suimtas, ir per vieną mėnesį, – jeigu kaltinamasis yra laisvėj. Byla teisiamajame posėdyje turi būti pradėta nagrinėti ne vėliau kaip per 20 dienų nuo teisėjo nutarties perduoti bylą nagrinėti teisiamajame posėdyje priėmimo.

Sudėtingos ar didelės apimties bylos, taip pat bylos, nagrinėjamos pagal iš anksto suderintą ir nustatytą teisiamojo posėdžio grafiką, turi būti pradėtos nagrinėti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo teismo nutarties perduoti bylą nagrinėti teisiamajame posėdyje priėmimo.