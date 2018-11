Šią bylą apeliacinės instancijos teismui grąžino Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Pirmadienį posėdis byloje numatytas visą dieną, BNS sakė Kauno apygardos teismo atstovė Joana Daubaraitė. Kauno apygardos teismas, tenkindamas prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį, buvo pripažinęs negaliojančiais atitinkamus Druskininkų savivaldybės administracijos išduotus dokumentus ir įpareigojo R. Malinauską nugriauti (išardyti) gyvenamojo namo dalį, tvoros dalį, stoginę, lauko židinį, esančius Ratnyčios upės pakrantės apsaugos juostoje, ir sutvarkyti statybvietę. Nutarties dalį, kuria R. Malinauskas įpareigotas nugriauti (išardyti) gyvenamojo namo dalį, stoginę, lauko židinį, sutvarkyti statybvietę, taip pat dalį, kuria paskirstytos bylinėjimosi išlaidos, Aukščiausiasis Teismas gegužę panaikino ir perdavė šią bylos dalį iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui. Nutarties dalį dėl esančios tvoros dalies nugriovimo paliko nepakeistą. R. Malinausko iš mamos paveldėtas namas stovi prie Ratnyčios upės Latežerio kaime, Druskininkų savivaldybėje.

