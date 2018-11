„Vilius yra žmogus, atėjęs iš verslo. Per pastaruosius kelerius metus jis susipažino su miesto problemomis, miesto valdymo klausimais ir valstybinėse įstaigose galiojančiomis procedūromis. Neturiu abejonės, kad jis susitvarkys su didesne atsakomybe“, – „Kauno dienai“ komentavo Kauno meras Visvaldas Matijošaitis. V. Šiliausko kandidatūra tarybai bus teikiama kitos savaitės posėdyje. Eiti administracijos direktoriaus pareigas jam pasiūlyta po to, kai dabartinis administracijos direktorius Gintaras Petrauskas nusprendė palikti šias pareigas.

