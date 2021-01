Kaunietis vykdė valdžios rekomendacijas dėl saviizoliacijos, bet nusvilo: bijo, kad kurį laiką teks gyventi iš paskolų

Mažametės tėtis (vardas ir pavardę „Delfi“ žinomi) papasakojo, kad jau dirba ilgiau nei dešimt metų toje pačioje darbovietėje ir per tą laiką turėjo biuletenį tik porą kartų po savaitę.

„Bendrai sudėjus visas atostogas neišeitų ir 3 mėnesių, iš kurių mėnuo – tėvystės. Taigi, atėjo gruodis, kolegai darbe nustatė virusą. Bandžiau skambinti karštąja linija, nežinia iš kelinto karto prisiskambinu, jau buvo apie 17.30.

Paaiškėjo, kad NVSC (Nacionalinis visuomenės sveikatos centras – „Delfi“) nebedirbo. Susinervinęs bandžiau pildyti elektroninę anketą, nelabai sekėsi, bet šiuo atveju padėjo karštoji linija.“

Vyras tikino, kad paskambino savo gydytojai, pasakė, kad turėtų izoliuotis, o po poros dienų gavo NVSC patvirtinimą apie izoliaciją ir testo datą.

„Paskutinę izoliacijos dieną gavau žinutę iš darželio, kad auklėtoja susirgo ir jai patvirtintas virusas. Vaiko į darželį savo izoliacijos metu nevedžiau, bet skaičiuojant dienas nuo paskutinio kontakto išėjo, kad vaikas turėtų dar savaitę izoliuotis. Vėl bandžiau skambinti į NVSC, kad paklausčiau, kaip elgtis, vėl nesėkmingai, todėl šįkart užpildžiau pats anketą.“

Jo teigimu, vakare paskambino savo gydytojai, kuri sutvarkė vyro popierius dėl COVID-19 ir patvirtino, kad turėtų kreiptis į vaiko gydytoją.

„Paskambinau dėl vaiko, papasakojau apie situaciją. Po vienos dienos gavau iš NVSC žinią, kad vaikas turi izoliuotis likusią savaitę ir nurodė datą testui. Baigiantis izoliacijai sužinojome, kad auklėtoja dar serga, todėl vėl kreipėmės į vaiko gydytoją dėl vaiko priežiūros.

Taip, kaip jau valdžia šneka, kad tėvai, nenorintys vesti vaikų į darželį, gaus nedarbingumą, todėl labai nesijaudinome, kad darželis nedirba. Gydytoja pasakė, kad nieko dar nematė ir pažymą užpildys, kai gaus iš NVSC pažymą. Mes nusiraminome, laukėme, praėjo dvi savaitės, per tą laiką dar porą kartų teko skambinti gydytojai ir NVSC (NVSC, kaip ir visada, neatsiliepė), nes įmonės buhalterė nematė jokių duomenų ir nežinojo, kaip apskaičiuoti algą.“

Sužinojo, kad už dvi savaites nieko negaus

Pasak vyro, atėjo laikas vaiką leisti į darželį ir sužinojo, kad už tas dvi savaites, kol žiūrėjo vaiką, nieko negaus, nes gydytoja ne tik duomenų jokių nematė, bet ir nesutvarkė popierių, o atgaline data biuletenio duoti negali.

„Tiksliau, gali išduoti tik „94 kodą“ t. y. pažymą dėl slaugos, kurios „Sodra“ neapmoka. Kitaip tariant, išeina, kad pasiteisinti, kodėl nebuvau darbe galiu, o pinigų už dvi savaites nedarbingumo ar vaiko priežiūros negausiu.

Kadangi prieš vaiko izoliaciją buvau pats izoliacijoje, vadinasi, kad pajamų išvis beveik negausiu, dėl ko teks imt paskolą, kad susimokėčiau mokesčius. Neblogas nuostolis už tai, kad stengiesi vykdyti valdžios rekomendacijas. Bet čia mano „odisėja“ nesibaigė, kai vaikui pakilo temperatūra.“

Kaunietis pasakojo, kad kreipėsi į gydymo įstaigą, bet bijodamas, kad vaiko gydytoja dar ko nors nesumaišytų, paprašė perrašyti pas kitą gydytoją.

„Gavome neigiamą atsakymą, nes esą reikėjo susitarti su abiem gydytojomis, nors įstatymiškai kitaip prašyta. Nežinodami, ką daryti, pradėjome skųstis ligonių kasoms ir pačiai gydymo įstaigai.

Laimei, skundus išgirdo gydytoja, pas kurią norėjome perrašyti vaiką. To, ko nepavyko padaryti per kelias savaites, nes iš ankstesnės gydytojos ir anksčiau bandėme persirašyti, buvo išspręsta per kelias minutes.“

Vyras apibendrino, kad nepaisant to, kad dabar gali džiaugtis savo ir vaiko gydytojomis, vis tiek jaučiuosi apgautas, tik nesupranta, kas tai padarė.

„Gydytoja ar NVSC, ar valdžia, kuri sakė, kad vaikų per karantiną galima į darželį nevesti. Nuo vaiko izoliacijos pabaigos ir testo jau praėjo daugiau kaip 3 savaitės, o pažymos dar nėra. Ir neaišku, kiek teks skolintis, kad padengčiau lėšų stygų dėl tu 2 savaičių“, – sakė jis.

„Visuomenė nusiteikusi priešiškai NVSC atžvilgiu“

NVSC jau anksčiau skundėsi dėl nepakeliamo krūvio, todėl jiems šiuo metu padeda dirbti ir savanoriai. Centras pastaruoju metu sulaukia daug kritikos dėl savo darbo kokybės iš politikų. Antradienį centro direktorius Robertas Petraitis specialiai surengtoje spaudos konferencijoje komentavo, jog žmonės nusiteikę priešiškai NVSC atžvilgiu.

„Delfi“ taip pat raštu kreipėsi į centrą su klausimu, kodėl kaunietis galėjo atsidurti tokioje nemalonioje situacijoje, taip pat, ar dėl padidėjusio krūvio kyla daug problemų dėl informacijos perdavimo atsakingoms įstaigoms, tačiau kol kas atsakymo nesulaukė. NVSC nurodė, kad ši istorija jiems labai neaiški, reikėtų tikslesnių detalių, tačiau pakomentavo, kaip apskritai vyksta tvarka.

„Šią situaciją įvertinti, nežinant visų aplinkybių, sunku. Tam, kad būtų galima pakomentuoti išsamiai, reikėtų visų detalių, kada buvo nustatytas sąlytis, ar vaikas buvo įvardintas kaip turėjęs sąlytį, kokie veiksmai buvo atlikti ir pan.

Kalbant bendrai apie NVSC darbą izoliuojant sąlytį su užsikrėtusiaisiais turėjusius žmones, svarbu atkreipti dėmesį, kad NVSC izoliaciją paskiria asmenims, apie su kuriais turėtą didelės rizikos sąlytį epidemiologinio tyrimo metu nurodo koronavirusu užsikrėtęs asmuo.

Jei vaikas yra įvardijamas kaip turėjęs sąlytį, tėvai iš NVSC gauna trumpąją SMS, kurioje būna nurodyti vaiko inicialai, pateikiama sąlyčio data ir izoliacijos terminas, nurodoma, kad būtina užpildyti anketą, kurioje ir būtina pažymėti, kad vaiko priežiūrai reikalingas nedarbingumo pažymėjimas vienam iš tėvų ar globėjui. Tėvams tai atlikus, pagal sistemoje esančius duomenis automatiškai suformuojama pažyma, skirta gydymo įstaigai, prie kurios žmogus yra prisirašęs.

Nedarbingumo pažymėjimas sąlytį su užsikrėtusiuoju turėjusiam vaikui prižiūrėti gali būti išduodamas ne ilgesniam nei 14 kalendorinių dienų laikotarpiui, skaičiuojant nuo paskutinės sąlyčio dienos“, – teigiama atsakyme.