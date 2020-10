Kaunietė gavo teigiamą koronaviruso testo rezultatą ir nustebo, kas dėjosi toliau: nesupratau, ką turiu daryti

Ji tikino, kad per tas dienas, kai siekė susigaudyti, ką jai daryti, patyrė labai daug streso ir norėjo suprasti, ar sistema iš tikrųjų veikia netinkamai ir nevėluoja.

Ruošėsi močiutės jubiliejui

Mergina „Delfi“ pasakojo, kad rugsėjo 11 d. t. y. penktadienio rytą, atsikėlė ir turėjo eiti pasitikrinti sveikatos į polikliniką. Pasak jos, kadangi sveikatos įstaigoje yra matuojama ateinančiųjų temperatūra, mergina ją pasitikrino dar namuose ir termometras parodė 37,1 laipsnius.

„Kitą dieną turėjau dalyvauti močiutės devyniasdešimtmečio jubiliejuje, tad labai sunerimau, ar negali būti kas nors blogai. Žinoma, dėl patirto streso temperatūra dar truputėlį pakilo, todėl paskambinau savo šeimos gydytojai ir pasakiau, kad jokių simptomų nejaučiu, gerai jaučiuosi, tačiau dėl nuolatinio kontakto su žmonėmis norėčiau pasitikrinti.“

Jos teigimu, gydytoja vis dėlto suabejojo, kad tai gali būti koronavirusas, mat dažniausiai tokiu atveju temperatūra būna 37,3.

„Daugiau jokių simptomų nejaučiau, tad specialistė patarė laukti iki vakaro ir žiūrėti, ar jų nepasirodys. Vis dėlto laukti iki vakaro man pasirodė per daug pavojinga, be to, kitą dieną turėjau dalyvauti šventėje, todėl pradėjau ieškoti alternatyvų. Apskambinau kelias privačias klinikas, kurios darė koronaviruso testus, ir viena iš jų kaip tik turėjo vietos 16 val.“

Merginos teigimu, ankstų šeštadienio rytą, dar prieš 7 val., gavo informaciją, kad jos testas yra teigiamas.

„Taip ir sužinojau, kad sergu“, – sakė ji. Be to, nurodė, kad jau penktadienio vakarė pradėjo jausti, jog kažkas negero vyksta su organizmu, bet, merginos nuomone, tai buvo ne įprastas sirgimas, greičiau priminė nuovargį, jautė bendrą silpnumą.

Negavo informacijos, ką reikia tiksliai daryti

Kadangi atsakymą gavo labai anksti ryte, mergina iškart nežinojo, ką jai daryti pirmiausia. Vis dėlto ji rado informacijos, kad nuo 8 val. ryto galima skambinti į karštąją liniją ir ten sužinoti daugiau.

„Aštuntą valandą paskambinau į šią liniją ir jie man pasakė, kad neturi ką patarti. Tiesiog nurodė, kad turiu izoliuotis, bet net nepasidomėjo, ar aš turiu kur tai padaryti, ar turiu galimybių atsiriboti nuo žmonių. Dėl visų šių dalykų nesulaukiau jokių klausimų, tik dar mestelėjo mintį, kad galėčiau susisiekti su savo šeimos gydytoja. Aš esu prisiregistravusi pusiau privačioje klinikoje, kuri savaitgaliais nedirba. Tada aš vėl paklausiau, ką man daryti, ir šįkart darbuotojai patarė kreiptis į laboratoriją, kuri man atliko tyrimą.“

Pasak jos, laboratorija irgi niekuo negalėjo padėti ir taip pat liepė laukti pirmadienio.

„Aš pasakiau, kad negaliu taip ramiai laukti, nes turėjau nemažai kontaktų, kuriuos norėjau iškart informuoti. Vis dėlto karštoji linija man patarė dar paskambinti Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (NVSC) ir su jais pasikonsultuoti dėl tolimesnių žingsnių. Paskambinus centrui, jie pasakė, kad dar nemato mano atvejo sistemoje. Tik pirmadienį išsiaiškinau, kad taip atsitiko, nes mane tyrusios laboratorijos administracija savaitgalį nedirbo ir tik pirmadienį galėjo užregistruoti testo rezultatą“, – paaiškino mergina.

Jai buvo labai keista, kad visą savaitgalį niekas negalėjo atlikti gilesnės jos atvejo analizės, todėl perėmė iniciatyvą į savo rankas.

„NVSC bent jau šiek tiek man suteikė informacijos, ką turėčiau daryti, nors irgi nesulaukiau klausimų, kaip man sekasi izoliuotis, tiesiog nebuvo užduota jokių tikslinių klausimų. Nesupratau ir to, kokius kontaktą turėjusius žmones turėčiau informuoti, – ar tuos, su kuriais paskutinį kartą bendravau per 72 val., ar per 5 paras. Visur buvo pateikiama skirtinga informacija. Pati pradėjau visus savo kontaktinius asmenis informuoti, o NVSC mane užregistravo kaip susirgusį žmogų.“

Merginai tą pačią dieną paskambino epidemiologė iš Kauno, tačiau, kai specialistė sužinojo, kad ji užregistruota Kaune, bet laikinai gyvena Vilniuje, atsakė, jog negali tirti jos atvejo.

„Specialistės teigimu, Vilnius ir Kaunas turi dvi skirtingas sistemas, tarp kurių esą „nesuvaikšto“ informacija. Tada ji tiesiog irgi suteikė bendrą informaciją, nors ir išklausė, kokių aš turiu klausimų, bandė suteikti reikalingus atsakymus. Pats žmogus suprato, kad yra tokių absurdiškų dalykų. Aš irgi supratau, kad privalau izoliuotis. Izoliavausi ir pati turėjau nuspręsti, ką man daryti, o pirmadienį nuo ryto skambinau laboratorijai, kad žinočiau, ar jau nukeliavo informacija.“

Vis dėlto, merginos teigimu, tą savaitgalį ji patyrė daug streso, nes pati turėjo visus kontaktinius informuoti, o tai gali būti labai nemalonus procesas.

„Tikrai ne visi tokią žinią gerai priėmė, kai kurie patyrė šoką, žlugo jų planai, nes turėjo izoliuotis. Jie taip pat man skambino, klausė, ką daryti toliau, bet aš jiems negalėjau pateikti tikslių atsakymų. Gerai, kad visi mano kontaktiniai asmenys buvo sąmoningi ir pilietiški, iškart užpildė NVSC anketas, kad turėjo tokį kontaktą. Deja, kol mano atvejis nebuvo įvestas į sistemą, mano kontaktų irgi negalėjo iškart pradėti analizuoti. Liepė laukti epidemiologų skambučio, o jie neskambino.“

Susisiekė tik antradienį

Koronavirusu susirgusi pašnekovė sakė, kad jos duomenys į sistemą buvo suvesti tik apie pirmadienio pietus, o epidemiologė paskambino tik antradienį.

„Tačiau ir ji buvo iš Kauno. Vis dėlto po šio skambučio mano duomenis perdavė Vilniui ir pagaliau paskambino kita epidemiologė, kuri jau rimtai pradėjo analizuoti mano atvejį. Manau, kad kažkas su šiomis sistemos tikrai yra negerai, nes tiek laiko užtruko susisiekti su manimi. Su mano kontaktiniais asmenimis taip pat buvo susisiekta tik trečiadienį ar ketvirtadienį, tai, pagalvokite, jau buvo prabėgusios maždaug penkios dienos. Gerai tik viena, kad visi tie mano kontaktiniai asmenys buvo sąmoningi.“

Ji taip pat pridūrė, kad visi žmonės, su kuriais ji turėjo kontaktą, pasidarė testus, jie buvo neigiami, bet vis tiek turėjo išbūti izoliacijoje.

„Taigi mano pirmosios dienos po teigiamo testo atsakymo buvo chaotiškos, kupinos nerimo ir streso. Dažnai pagalvoju: svarbiausia, jog jaučiausi gan gerai ir turėjau jėgų pati didžiąją dalį darbo padaryti, bet kas būtų, jeigu būčiau jautusi daug stipresnius simptomus? Aš tikrai stengiausi susisiekti ir informuoti visus žmones, kurie turėjo su manimi kontaktą, labai sunku, kai to nedaro tie, kuriems tai priklauso“, – tikino ji.

Paklausta, kokių simptomų patyrė sirgdama, ji nurodė, kad iš pradžių, šeštadienį, jai buvo pakilusi temperatūra iki 38 laipsnių, tačiau sekmadienį nukrito, o paskui jautė kaulų „laužymą“, bendrą silpnumą, galiausiai dingo skonis ir kvapas, jų savaitę negalėjo atgauti. Po 14 dienų pasidarius testą jis jau buvo neigiamas.

„Tikrai būtų labai gerai, kad žmonės būtų tinkamai informuoti, jog savaitgalį gavę teigiamą testo rezultatą informacijos apie tolimesnius žingsnius gali tikėtis tik pirmadienį, kai bus suvesti jų duomenys.“

Pajutus menkiausius simptomus reikia likti namie

NVSC atstovai „Delfi“ komentavo, kad jie visada pabrėžia, jog žmogus, kuris jaučia bent menkiausius užkrečiamosios ligos simptomus, privalo likti namuose.

„Jei žmogus jautė ar jaučia simptomus ir darėsi tyrimą, tuomet privalėjo likti namuose iki tyrimo, po tyrimo pasidarymo ir, žinoma, po gauto teigiamo testo rezultato. Jei žmogus darėsi tyrimą, nes kitas užsikrėtęs asmuo įvardijo tą asmenį kaip didelės rizikos kontaktinį asmenį, tokiu atveju asmuo jau turėjo būti izoliacijoje. Jei asmuo yra grįžęs iš užsienio, iš kur jo / jos grįžimo dieną buvo privaloma izoliuotis, tokiu atveju izoliacija yra privaloma iškart“, – komentavo atstovai.

Taip pat nurodė, kad, gavus teigiamą atsakymą, visuomet privaloma iškart pradėti laikytis saviizoliacijos nelaukiant skambučio iš NVSC.

„Informacija apie teigiamus testų rezultatus mūsų specialistus pasiekia ne tuo pat metu, kai pats žmogus gauna teigiamą atsakymą, todėl susidaro tam tikras laiko tarpas. Savaitgaliais NVSC dirba po keletą specialistų departamentuose, o pastaruoju metu atvejų vis daugėja, todėl visuomet prašome žmonių būti geranoriškiems ir luktelėti, kol su jais susisieks specialistai. Apie tai, kur žmogus lankėsi ir su kuo bendravo, žino tik jis pats, tad pačiam susisiekti ir įspėti kontaktinius asmenis labai rekomenduotina. Beje, tokius lankytų vietų ir asmenų, su kuriais buvo bendrauta, sąrašus asmuo turės pateikti NVSC specialistams.“

Taip pat nurodė, kad turėjusiu sąlytį laikomas 3 dienas iki tol, kol asmeniui, kuriam jau patvirtintas koronavirusas, pasireiškė simptomų, ir bendravęs dvi savaites po simptomų atsiradimo.

„Jei žmogus bendravo su sergančiuoju, kuriam COVID-19 ligai būdingų simptomų nepasireiškė, tokiu atveju sąlytį turėjusiu laikomas žmogus, kontaktavęs 72 val. iki tepinėlio, kuris buvo teigiamas, paėmimo ir 14 dienų po tepinėlio paėmimo. Informacija suteikiama mūsų informacijos telefono numeriu 8 5 264 9676.“