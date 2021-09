Piktinasi darbdaviu ir „gėjų propaganda“



„Palaikau „Šeimų sąjūdį“, nes tie žmonės kovoja už mūsų vertybes, už teisę laisvai gyventi. Gaila, kad dirbti šiandien reikia, norėjau į Vilnių važiuoti, bet darbovietė neišleido. Įsivaizduokite, sakė, kad reikia pasirinkti – išeiti iš darbo ir mitinguoti, arba dirbti toliau. Dar gerai, kad bent papietauti ar į tualetą išleidžia“, – sakė Kaune sutikta pusamžė moteris.

Ji pripažino praėjusį savaitgalį dalyvavusi pirmosiose Kauno istorijoje seksualinių mažumų atstovų eitynėse „Kaunas Pride“, buvo toje žiūrovų pusėje, kurie protestavo prieš surengtas eitynes.

„Kodėl jiems iš viso leidžiama marširuoti Laisvės alėjoje? Kad savo propagandą platintų ir jaunimą viliotų? Tegul sau gyvena ir nesidemonstruoja, nes tai piktina kauniečius“, – sakė moteris.

Paklausus, ar sostinėje vykstantį protesto mitingą palaiko dėl sutampančios pozicijos LGBT atžvilgiu, pašnekovė sakė tikinti, kad tik „Šeimų sąjūdis“ gali tapti pilnaverte atsvara „plintančiai gėjų propagandai“.

Valdžios sprendimai nepatinka, bet stovėti kartu su abejojančiais mokslu nenorėtų

„Kiekvienas žmogus turi teisę protestuoti ir taip reikšti savo nuomonę. Taip pat ir pasirinkti, į kokį mitingą eiti, o į kokį – ne. Man asmeniškai nėra priimtini kai kurie Vyriausybės sprendimai dėl pandemijos, todėl dalinai pritariu protestuojantiems Vilniuje. Bet į šį mitingą tikrai neičiau, net jeigu ir turėčiau galimybę“, – sakė pagyvenęs kaunietis.

Vyras patikslino, kad vykstančioje protesto akcijoje nedalyvautų vien dėl to, kad turi tvirtą nuomonę apie vakcinaciją. Todėl nenorintis stovėti vienose gretose su abejojančiais mokslu.

„Puikiai žinau, kokias ligas padėjo įveikti išrasti skiepai. Todėl nėra ką čia daug diskutuoti. Man pikta, kad žmonės prisigalvoja visokių priežasčių, ne tik patys nesiskiepija, bet ir vaikų neskiepija. Juk mokslo pažanga – milžiniška, pasižiūrėkite, koks buvo mažų vaikų mirtingumas prieškariu ar tarpukariu, o koks yra dabar“, – svarstė senjoras.

Jis minėjo, kad Vyriausybės sprendimai galėtų būti geriau apgalvoti, labiau atsižvelgiama į pagyvenusius žmones, jų ribotas galimybes ir specifinius poreikius.

„Galimybių pasą turiu. Bet ne vienas mano bičiulis, kuris net ir paskiepytas, daug vargo kol jį gavo. Jeigu žmogus vienišas, neturi vaikų ar anūkų, kurie padėtų, tą pasą gauti ne taip jau lengva. O ir informacija pastoviai keičiasi, sakė, kad išduos lyg ir vaistinėse ar bibliotekose, o kaip iš tiesų – nežinau. Gal po šio mitingo valdžia priims aiškesnius sprendimus, labai norėčiau konkretumo“, – kalbėjo pašnekovas.

„Šeimų sąjūdžio“ protesto akcija prie Kauno savivaldybės © DELFI / Nerijus Povilaitis

Protesto akciją vadino „tamsybininkų fiesta"

„Labai sunku patikėti, kad Lietuvoje yra tiek daug tamsių, nemąstančių žmonių. Vietoje to, kad dirbtų, renkasi protestuoti prieš viską: skiepus, kaukes, LGBT, galimybių pasą ir Stambulo konvenciją. Įdomu, kiek iš tų žmonių yra tą konvenciją skaitę, ar žino, kad pagrindinis jos tikslas – apsaugoti moteris nuo smurto artimoje aplinkoje?“, – sakė jaunas vaikinas.

Jam keistai pasirodė prieš mitingą skambėję reikalavimai, kad atsistatydintų Vyriausybė ir būtų surengti priešlaikiniai Seimo rinkimai. Anot pašnekovo, tai dvelkia nedraugiškai nusiteikusių kaimyninių valstybių siekiu Lietuvoje kelti sumaištį, skatinti nepasitikėjimą valdžia ir skaldyti visuomenę.

„Vilniuje vyksta tamsybininkų fiesta, ten susirinkę ir aktivakseriai, ir šiaip viskuo nuolatos nepatenkinti, pikti žmonės. O už jų stovintys veikėjai, panašu, ne be tam tikrų užsienio šalių pagalbos nori patekti į valdžią. Baisu pagalvoti, kas būtų, jeigu šios minios veikėjai patektų į Seimą ir ten sudarytų valdančiąją daugumą. Jau turime Vengrijos pavyzdį, klerikalinę Lenkiją, tikrai nenorėčiau tokioje valstybėje gyventi“, – sakė vaikinas.

Protestai kyla, nes žmonės nenori gyventi getuose?

„Palaikau protestuotojus, manau, kad ši Vyriausybė turi panaikinti visus tuos idiotiškus ribojimus ir atsistatydinti kartu su Seimu. Nes taip gyventi, kaip dabar jau neįmanoma. Jeigu žmogus nesutinka skiepytis, tada iš jo visos teisės atimamos, jis tampa antrarūšiu. Tai daugiau neturi tęstis“, – piktinosi sutikta kaunietė.

Dabartinę Vyriausybės politiką su genocidu tapatinanti moteris sakė, kad ji ir jos šeima nuolatos patirianti diskriminaciją, gyvenanti nuolatinėje įtampoje.

„Aš nesutinku, kad mano vaikai mokykloje būtų testuojami ar per prievartą skiepijami, tai atvirai sakau. Dėl to tapome vos ne raupsuotaisiais ir atstumtaisiais. Kokią teisę turi kiti mus vadinti „antivakseriais“ ir tyčiotis iš vaikų? Turi būti kuo greičiau panaikintos visos tos nesąmonės. O protestai ir kyla dėl to, nes žmones valdžia nori suvaryti į getus, bet jie priešinasi“, – piktinosi kaunietė.

Moteris minėjo patyrusi ir „skaitmeninę diskriminaciją“, nebegalinti savo nuomonės reikšti socialiniame tinkle „Facebook“, nes po viešų diskusijų buvo kuriam laikui užblokuota.

Kaune vyko protesto akcija prieš profilaktinį mokinių testavimą © DELFI / Nerijus Povilaitis

Nesiskiepijančius palygino su sergančiais atvira tuberkuliozės forma

„Manau, čia reikia atskirti du dalykus – politiniai reikalavimai ir sąmokslo teorijos. Panašu, kad nemažai žmonių yra specialiai klaidinami, savaip interpretuojamos jų teises ir sukuriama iliuzija, kad jie žino esminę tiesą, už kurią būtina kovoti“, – kalbėjo pusamžis kaunietis.

Jis akcentavo, kad sveikatos tikrinimai norint dirbti vieną, ar kitą darbą jau labai seniai yra privalomi. Kaip ir tam tikri asmens laisvių ribojimai sergant užkrečiamomis ligomis.

„Be sanitarinės knygelės ir privalomų tyrimų jokioje baro ar prekybos centro virtuvėje niekas neįsidarbintų. Tai apie ką mes čia kalbame? Kokius prievartinius tyrimus? Juk net priimant į darbą naują darbuotoją prašoma jo pasitikrinti sveikatą, o kai kuriose srityse, pavyzdžiui aviacijoje tie testavimai ir gana sudėtingi būna“, – kalbėjo kaunietis.

Pašnekovas tikino, kad teisė į „kūno autonomiją“, nesutikimą tirtis ar gydytis nėra absoliuti, kai kalbama apie kitų visuomenės narių interesus.

„Atvira tuberkuliozės forma sergantis žmogus irgi gali nenorėti gydytis, o važinėti autobusais ir troleibusais, kosėti, čiaudėti ir platinti ligą. Kažkodėl niekam klausimų nekyla, kad tokiu atveju priverstinis gydymas kažkaip pažeidžia jo teises ar įsitikinimus. Man nesuprantama, kad dalis žmonių savo norus ar kaprizus kelia aukščiau už visuomenės interesus“, – samprotavo pašnekovas.