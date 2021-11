Bet ar tikrai jis padarė šiuos nusikaltimus, Lietuvos teisėsaugos pareigūnai nesiaiškins – Vilniaus apygardos teismas patenkino Generalinės prokuratūros prašymą ir leido baudžiamajam persekiojimui į Norvegijos Karalystę perduoti šiais nusikaltimais įtariamą kaunietį. Maksimali bausmė, jam gresianti Norvegijoje, yra įkalinimas 15 metų.

Miorės ir Rumsdalio prokuratūros išduotame arešto orderyje teigiama, kad nusikaltimais įtariamas kaunietis nusikalstamas veikas galėjo įvykdyti dar prieš dešimt metų – nuo 2011 m. kovo iki rugsėjo. Kad buvo pradėtas tyrimas, emigrantas žinojo, tačiau esą nuo teisėsaugos pasislėpė dar 2012 m. gruodžio viduryje, kai jam buvo pateikti oficialūs kaltinimai.

Norvegijos prokurorų atsiųstame arešto orderyje teigiama, kad pastaruoju metu Kaune gyvenęs ir čia sulaikytas emigrantas įvykdė tris nusikalstamas veikas – jam pateikti kaltinimai dėl „seksualinio prievartavimo santykiaujant, smurto artimoje aplinkoje bei neteisėto narkotikų įgijimo sunkinančiomis aplinkybėmis“.

Pasak prokurorų, vyras tiksliai nenustatytu metu, bet kažkurią dieną nuo 2011 m. kovo iki gegužės, Olesiundo mieste, savo gyvenamojoje vietoje panaudojo prievartą prieš moterį ir į „į jos vaginą įkišo dirbtinį penį, nors ji verkė, sakė „ne“, ir kiek galėdama fiziškai jam priešinosi“.

Be to, šiuo metu suimtas vyras taip pat įtariamas smurtu artimoje aplinkoje – tuo pačiu metu jis moteriai „sudavė į veidą dirbtiniu peniu, smaugė ją taip, kad ji negalėjo kvėpuoti, tempė ją už plaukų ir suko jos kaklą“.

Tuo smurto proveržiai esą nesibaigė – įtariama, kad vyras prieš moterį taip pat ne kartą smurtavo liepos mėnesį – nustūmė ją ant grindų, o kitą kartą „griebė ją už plaukų, pargriovė ant grindų ir pavadino kekše“.

„Rugsėjo 21 d., trečiadienį, jis griebė ją už plaukų, ją smaugė; rugsėjo 24 d., šeštadienį, jis įkando į jos dešinįjį rodomąjį pirštą, pagriebė už plaukų ir pritraukė jos galvą sau prie slėpsnų, paėmęs už plaukų, ištempė iš automobilio, taip pat jis sudavė jai ir spyrė į veidą ir kitas kūno vietas“, – teigiama Norvegijos prokurorų į Lietuvą atsiųstame arešto orderyje.

Be to, jie nurodė, kad Lietuvoje gimęs vyras nuo 2010 m. rugsėjo iki 2011 m. rugsėjo Olesiunde „kasdien įgydavo apie penkis gramus amfetamino“ – esą per visą laikotarpį vyras galėjo įsigyti apie 1,8 kg amfetamino.

Asociatyvi nuotrauka © DELFI / Dainius Sinkevičius

Arešto orderyje taip pat nurodyta, kad nors praėjo ilgas laiko tarpas po nusikaltimų padarymo, tačiau senaties terminas įtariamajam nebus taikomas, nes jis buvo sustabdytas dėl kauniečio slapstymosi nuo teisėsaugos pareigūnų.

Tuo metu dėl maždaug prieš dešimt metų įvykdytų nusikaltimų baudžiamojon atsakomybėn patrauktas emigrantas per apklausą pareigūnams nurodė, kad nuo Norvegijos pareigūnų nesislapstė – esą buvo apklaustas policijoje, tačiau pareigūnai jam netaikė jokių apribojimų ir jis laisvai galėjo išvykti iš šalies.

Įtariamasis tikino, kad dėl seksualinės prievartos, smurto ir narkotinių medžiagų įgijimo jis buvo apkaltintas po dabar jau buvusios sugyventinės kreipimosi į teisėsaugą. Tačiau, jo teigimu, moteris jį esą apkalba.

Kaunietis taip pat nurodė, kad iš Norvegijos buvo išvykęs gyventi į Jungtinę Karalystę, čia legaliai dirbo, tačiau daugybę metų pareigūnai su juo net nebandė susisiekti, todėl dabar išduotas arešto orderis jam buvo lyg perkūnas iš giedro dangaus.

„Neseniai buvau grįžęs į Lietuvą, čia ketinau pradėti savo verslą“, – aiškino įtariamasis.

Jis neprieštaravo prokuratūros prašymui dėl ekstradicijos į Norvegiją: „Tikiuosi, kad greičiau man viską pavyks išsiaiškinti, o šį arešto orderio išdavimą laikau nesusipratimu.“

Vilniaus apygardos teismo teisėja Aiva Survilienė, atsižvelgusi į Generalinės prokuratūros pateiktą medžiagą ir įtariamojo poziciją, nutarė kaunietį perduoti baudžiamajam persekiojimui į Novergiją – šioje šalyje jis galės būti teisiamas tik dėl arešto orderyje nurodytų nusikalstamų veikų.

Iš Lietuvos į Norvegiją kaunietis turėtų būti išsiųstas artimiausiu metu.