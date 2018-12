Su tokiu prašymu į savivaldybę kreipėsi Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapija. Naujoji aikštė atsiras Šilainių mikrorajone, Latgalių ir Baltų gatvių sankirtoje. Dėl jo reikės sutrumpinti Latgalių gatvę. Taip pat bus naikinama Neretos gatvė, tačiau joje, savivaldybės duomenimis, ir taip nėra nė vieno statinio. Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapija įsteigta 2013 metais. Vietoje, kur numatyta aikštė, planuojama pastatyti Kauno šv. Jono Pauliaus II bažnyčią pagal architekto Algimanto Kančo projektą. Šiam siūlymui lapkritį vykusiame tarybos posėdyje pritarė Kauno savivaldybės taryba.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.