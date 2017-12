Tai BNS patvirtino skulptorius Arūnas Sakalauskas. Jis teigė, kad kauniečių balsavimui bus pristatyta Nemuno sala, vieta prie Kauno pilies ir Kauno santaka. Spaudos konferencijoje be A. Sakalausko dalyvaus Kauno meras Visvaldas Matijošaitis ir Vyčio paramos fondo vadovai. Šio fondo direktorius Vilius Kavaliauskas BNS sakė, jog ketvirtadienį turėtų būti pasirašytas trišalis ketinimų protokolas, o jis numatys, kad statoma skulptūra – tai Lietuvos laisvės kovų memorialas. Diskusijos dėl Vyčio skulptūros Kaune prasidėjo, kai šio paminklo iniciatoriai pralaimėjo konkursą dėl galimybės statyti jį Lukiškių aikštėje Vilniuje. Sostinėje turėtų būti statomas partizanų bunkerį primenantis paminklas. Kauno meras yra sakęs, kad po šio konkurso jis gavo „beprotiškai daug“ laiškų iš miestiečių, raginančių priimti Vytį į Kauną.











