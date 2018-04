A. Ramanausko-Vanago skvero pavadinimas bus suteiktas sklypo daliai ties Kalniečių ir Kampo gatvių sankryža. Čia 2012 metais pastatytas paminklinis akmuo partizanų vadui atminti, šiemet prie jo įrengtas stiebas ir iškelta valstybės vėliava. Klausimą antradienį svarstys Kauno savivaldybės taryba. Vietoje, kurioje įamžintas partizanų vado atminimas, 1956 metais A. Ramanauskas-Vanagas bei jo žmona Birutė Mažeikaitė-Ramanauskienė buvo areštuoti KGB operacijos metu. Vėliau partizanų vadas žiauriai kankintas, 1957 metais jam įvykdyta mirties bausmė. Seimas 2018-uosius yra paskelbęs A. Ramanausko–Vanago metais, nes šiemet minimos šimtosios jo gimimo metinės.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.