Kauno savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Petrauskas sako, kad artimiausiu metu turėtų būti paskelbtas darbų rangovas. „Laimėtojas išrinktas, bet jį paskelbti pagal įstatymą galėsime tik pasirašę su juo sutartį. Tikrai šį mėnesį. Pirminius pasiūlymus buvo pateikę 5 rangovai, liko 4“, – sakė G. Petrauskas. Anot jo, paskolą suteiksiantis bankas turėtų paaiškėti maždaug po mėnesio. „Skelbsime konkursą, kas pasiūlys geriausias sąlygas, išsiunčiame kvietimus visiems bankams (...) Antrasis etapas yra daugiau kaip 16 mln. eurų vertės, tai vienas iš finansavimo šaltinių ir bus paskola. Bet kuriuo atveju – visa tai yra miesto biudžeto lėšos“, – BNS sakė G. Petrauskas. Susiję straipsniai: Nemuno saloje Kaune bus atsodintos sakuros Daugiau nei tūkstantis vilniečių sostinės gimtadienį šventė Kaune Pernai užbaigus alėjos pirmojo etapo rekonstrukciją, antrojo etapo rangovas sutvarkys keturiskart ilgesnę alėjos dalį nuo A. Mickevičiaus iki Vilniaus gatvės. Planuojama, kad visos Laisvės alėjos atnaujinimas bus baigtas iki 2020 metų. Maksimali antrojo etapo darbų kaina negali viršyti 16,4 mln. eurų. Pirmasis etapas kainavo apie 5 mln. eurų, jį įgyvendino bendrovės „Autokausta“, A.C.B ir „Autokausta keliai“. Pagrindinė Kauno centro gatvė pastarąjį kartą buvo rekonstruota 1975 metais.











