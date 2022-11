Pirmadienį Kaune prasidėjo remonto darbai viename intensyviausių eismo ruožų Lietuvoje, jie truks pusantro mėnesio. Važiuojant nuo Vilniaus yra uždarytas nuvažiavimas į Jonavos gatvę, o važiuojant link Klaipėdos, uždarytas vienas tiltas per Nerį.

Magistraliniu keliu Vilnius–Klaipėda žiemą pravažiuoja apie 60 tūkst. mašinų per parą. O vasarą – 80 tūkstančių. Dėl itin intensyvaus eismo kiekvieną dieną vairuotojai stringa spūstyse net eismui vykstant įprastai. Čia pradėjus remontą, vairuotojai sako, kad bus katastrofa.

„Tekdavo pastovėti (kamštyje, aut. p.) ir iki pusvalandžio, 40 minučių“, – sakė viena kaunietė.

Kitas teigė, jog bus katastrofa. Kita LNK kalbinta kaunietė teigė, jog kamščių bėda šiame kelio ruože tik augs.

Dėl kritinės būklės bus griaunamas vidurinis tiltas, pastačius naują atsiras 4 eismo juostos.

„Tilto, viaduko ir visų jungiamųjų kelių statyba. Taip pat atsiras ir šiek tiek pėsčiųjų takų, kad gyventojai galėtų saugiai nuvažiuoti dviračiais iš A1 kelio. Tai bus visas kompleksas, sutvarkytas apšvietimas, lietaus nuotėkos, naujos dangos“, – LNK sakė Kelių statybos priežiūros vadovas Artūras Stakeliūnas.

Važiuojant nuo Vilniaus Klaipėdos link teks važiuoti iki prekybos centro.

„Ten bus nurodyti ženklai, nupieštos, paženklinta horizontaliuoju ženklinimu – geltonos linijos, jomis vadovaujantis kaip įvažiuoji ta juosta, taip ir išvažiuoji“, – pasakojo A. Stakeliūnas.

Nuo Vilniaus magistralės patekti į Kauno centrą irgi bus sunkiau – uždarytas posūkis į Jonavos gatvę. Teks važiuoti pro Šilainius ir prekybos centro tiltą, laiką leidžiant spūstyse, arba ieškoti alternatyvų.

„Jeigu reikia patekti į miestą, tai praktiškai atvažiavus nuo Ateities plento galima per tą važiavimą važiuoti, galima per Muravos sankryžą patekinėti, tada pravažiavus tiltą – per Panerių gatvę nusukinėti. Taip pat galima važiuoti iki Megos viaduko, apsisukti ir grįžti“, – pasakojo Kelių statybos priežiūros vadovas.

Dabar nuo Vilniaus Klaipėdos link srautai grūsis į vieną eismo juostą, kuri bus dar ir susiaurinta, čia mus mažinamas greitis nuo 90 iki 70 kilometrų per valandą. Siaurinamos eismo juostos ir iš kitos pusės, nuo Klaipėdos link Vilniaus. Šis kelio ruožas yra valstybinis, savivaldybė sako, kad čia užprogramuota bėda.

„Čia mes įžvelgiame problemą, kad bus siaurinamos juostos. Viena juosta iki 2,5 metro, kita – iki 3,25 metro. Manome, kad čia bus iššūkis ir miestui“, – LNK sakė Kauno savivaldybės transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius.

Pasak jo, jau dabar yra aišku, kad užsikiš visas miestas.

„Kentėti teks. Labiausiai kentės tiltai ir senamiesčio tiltas“, – sakė jis.

Esą bėdų bus net ir pasirinkus kitus maršrutus. Miestas perprogramuoja šviesoforus.

Šio kelio ruožo rekonstrukcija kainuos apie 68 milijonus eurų. Darbai pradedami dabar, prieš pat Kalėdas ir Naujuosius metus esą dėl to, kad įvyko darbų pirkimo konkursas ir laukti nebuvo galima.

