Palestiniečius palaikantys asmenys rankose laiko plakatus su užrašais „Ne apartheidui, okupacijai, karo nusikaltimams. #LaisvaPalestina.“, „End the occupation“ („Sustabdykite okupaciją“), „Your silence supports palestinian genocide“ („Jūsų tylėjimas palaiko palestiniečių genocidą“), „Stop genocide“ („Sustabdykite genocidą“, „Israel killed 1200 children in Gaza in 10 days“ („Izraelis per 10 dienų Gazoje nužudė 1200 vaikų“).

Apie šimtas renginio dalyvių rankose laikė kapinių žvakes, reikšdami solidarumą su Palestina, ant riešų ryšėjo oranžines juosteles. Eisenos dalyvius lydi Viešojo augumo tarnybos (VST) pareigūnai.

Renginio organizatorius, „ Palestina .lt“ bendraįkūrėjas Andrius Mažeika tikino, kad eitynių tikslas yra sustabdyti Izraelio Gazoje vykdomą smurtą.

„Izraelis vykdo kolektyvinę bausmę, uždraustą Ženevos konvencijoje, užsukdamas gyventojams vandenį, bombarduodamas civilius gyventojus, taikydamasis į civilius gyventojus. Reikia prisiminti, kad Izraelis iki pat šio momento buvo Gazos okupantas, o okupantas, pagal Ženevos konvenciją yra atsakingas už okupuotą populiaciją, už jų bazinius poreikius“, – sakė renginio organizatorius A. Mažeika.

„Kur Vakarų Krante yra „Hamas“? Nėra „Hamas“ Vakarų Krante, yra tik Izraelio okupacija“, – kalbėjo A. Mažeika.

„Gaza nebe pirmą kartą bombarduojama ir nebe pirmą kartą aukų skaičius Gazoje siekia tūkstančius. Reikia kalbėti apie okupacijos nutraukimą, nes rezistencija okupacijai tęsis tol, kol bus okupacija, kokia ji forma bebūtų. Visi čia susirinkę smerkia bet kokį smurtą bet kokiomis formomis. Raginame istoriją pasakoti ne nuo vidurio“, – pabrėžė renginio organizatorius.

„Palestina.lt“ bendraįkūrėjas negailėjo kritikos Lietuvos žiniasklaidai ir valdžios atstovams. A. Mažeika ragino pasirašyti peticiją, kuri, anot jo, parodo palestiniečių palaikytojų atsiribojimą nuo Lietuvos valdžios oficialios pozicijos.

„Jeigu gali mūsų nacionalinis transliuotojas leisti sau publikuoti straipsnius, kuriuose yra antraštė „Hamas“ atakos Izraelyje“, bet prie antraštės naudojamos sunaikintos Gazos ir Gazos aukų nuotraukos, tai apie kokią mes kalbame žiniasklaidą, laisvą žodį ir demokratiją?“ – prie Vyriausybės susirinkusiųjų klausė A. Mažeika.

„Visus kviečiu pasirašyti peticiją, kuri yra mūsų atsakas ir atsiribojimas nuo mūsų oficialios valdžios pozicijos, tai yra, pavyzdžiui, Seimo išleistos rezoliucijos, kurioje žodžio Palestina jūs nerasite. Yra išreikšta visiška, besąlygiška parama Izraeliui, ir nėra jokių bandymų pasakyti Izraeliui – sustokite arba bent jau sustokite laikinai“, – kritikavo oficialią Lietuvos paramą Izraeliui protesto organizatorius.

Katedros aikštėje susirinko keletas Izraelio palaikytojų



Katedros aikštėje panašiu metu susirinko ir keletas Izraelio palaikytojų. Susirinkusieji kėlė klausimą, ką iš tiesų remia solidarumo su Palestina eisenos dalyviai.

Visuomeninkas Daniel Lupshitz sako nesuprantąs kokiu pagrindu ketvirtadienį suorganizuota ši eisena.

„Atėjau palaikyti tiesos, pasižiūrėti tiems žmonėms į akis ir pabandyti suprasti, kas jiems yra negerai. Jeigu tai yra vaikai, tai aš dėmesio nelabai kreipiu, nes privilegijuoti vaikai nuo mamos sofos atsikėlę, atėję paūbauti – man dėl to nėra labai daug problemų“, – Eltai sakė D. Lupshitz.

„Man yra problemų su hipokritais. Kai „Hamas“ teroristai užpuolė Izraelį, kai pradėjo pjauti vaikams galvas, kai pradėjo juos gyvus deginti, kai pradėjo grobti žmones, prievartauti jaunas moteris, grobti ir kirsdinti vyrus, kur buvo šitie žmonės, kurie yra prieš genocidus?“ – pabrėžė jis.

Jis tikino nesuprantąs, ką eisenos dalyviai gina, kokie yra jų motyvai.

„Aš ne antisemitas, bet...“ – tai čia jie yra. Šie žmonės ką? Gina karą? Gina melagius? Gina žudikus? Gina prievartautojus? Žmonių grobėjus?“, – stebėjosi jis.

Po „Hamas“ atakos spalio 7 d. Izraeliui pradėjus bombarduoti Gazos Ruožą, didžiuosiuose Europos miestuose kilo palestiniečius palaikantys protestai.

Šio piketo organizatorius D. Lupshitz taip pat buvo priėjęs prie Palestiną palaikančios eisenos dalyvių, tačiau buvo paprašytas pasitraukti.

„Ko tu pyksti? Eik, gyvenk savo ramybėje, eik, gyvenk savo kelyje, savo žemėje, jeigu dar tu turi žemę“, – sakė palestiniečių palaikytojas.

Kiek vėliau įvyko ir didesnis D. Lupshitz ir palestiniečių palaikytojų apsižodžiavimas.

„Palestinos teritorijos nebuvo ir nėra“, – palestiniečių palaikytojams sakė D. Lupshitz.

ELTA primena, kad spalio 7-osios rytą palestiniečių islamistų grupuotė „Hamas“ pradėjo puolimą prieš Izraelį. Teroristai paleido tūkstančius raketų į Izraelio miestus ir įsiveržė į šalį. Izraelis oficialiai paskelbė karo padėtį.