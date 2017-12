Audra jau pražudė mažiausiai 3 žmones. Stichija, kurios vėjo greitis siekia per 210 kilometrų per valandą, grasina gyvybei pavojingais potvyniais, galinčiais paskandinti pastatus, ir tornadais.

Negalėjo miegoti visą naktį: atrodo, tuoj visą stogą nukels

Visą tai išgyventi teko ir lietuvių Vaivos ir Arūno šeimai. Floridoje, netoli Orlando, nuo gamtos padarinių jie slėpėsi name.

„Nėra elektros, nėra televizijos. Laimė, telefonas veikia. Po uragano – didelė audra. Dabar vėjas – 60 km/h, gūsiai iš 3 pusių“, – sesę perspėjo lietuvė Vaiva.

Anot jos, prie Orlando uragano akis pradėjo sklaidytis, tačiau šeima namų nesiruošia palikti tol, kol ji dar labiau neaprims.

„Bet tas uraganas toks didelis! Vėjas nerealus. Nors priskirta 1-2 kategorijai, bet vėjas labai didelis – ūžia, kaukia, atrodo, tuoj visą stogą nukels ar langus išpūs. Medžius drasko“, – tikino moteris.

Anot jos, šeima nemiegojo visą naktį.

Bendrauja tik trumposiomis žinutėmis

Savo ruožtu lietuvės Vaivos sesuo Asta DELFI sakė, kad namuose, esančiuose netoli Kenedžio kosmoso centro, jos giminaičiai slepiasi su 2 vaikais ir 2 šunimis.

„Kenčia susispietę uragano talžomo namo garsus“, – situaciją apibūdino ji.

Pasak Astos, lietuviai nieko nemato, nes langus užsikalė, tačiau garsai atima žada.

„Prie baseino – kažkas baisaus. Rodos, išneš viską“, – su kuo tenka susidurti, DELFI pasakojo lietuvė.

Su seserimi šiuo metu ji bendrauja tik trumposiomis žinutėmis.

Ką žinome apie padarinius:

Uraganas silpnėja

DELFI primena, kad „Irma“ anksti pirmadienį susilpnėjo iki pirmos kategorijos uragano ir slenka Floridos šiaurės vakarų pakrante, o jos centras yra už maždaug 40 km į šiaurės rytus nuo Tampos rajono.

Uragano vėjų greitis 2 val. vietos (9 val. Lietuvos) laiku sumažėjo iki maždaug 137 km per val. ir vėliau pirmadienį, nuslinkusi į Floridos šiaurę ar Džordžijos pietus, „Irma“ turi virsti atogrąžų audra.

Perspėjimai dėl pavojingų potvynių pakrantėse tebegalioja didelėse Floridos pusiasalio dalyse. Šiame regione buvo nurodyta evakuotis daugiau kaip 6 mln. žmonių – tai viena didžiausių evakuacijų per JAV istoriją.

Stunning drone footage captures severe damage, flooding in Naples after Hurricane #Irma plows through the area. https://t.co/OXfmsaECNM pic.twitter.com/2sK1Kqcz4g

— ABC News (@ABC) September 11, 2017