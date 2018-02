„Su mūsų partija siejamų politikų kvietimas į Lietuvą atvykti radikalios, antieuropietiškos, prorusiškos partijos „Alternatyva Vokietijai“ politikams yra visiškai prasilenkiantis su partijos vertybine pozicija ir politine linija“, – antradienį paskelbtame Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos pareiškime cituojamas jos pirmininkas Gabrielius Landsbergis. „Aš suprantu, kad kartais artėjant rinkimams politikus gali „užnešti ant posūkio“. Tačiau tokiais svarbiais klausimais, kaip eurointegracija ar nebendradarbiavimas su antieuropietiškomis partijomis Europoje, skirtingų linijų nei oficialioji negali būti“, – pažymi G. Landsbergis. Konservatorius paragino L. Kasčiūną ir kitus šio susitikimo organizatorius „kuo skubiau nutraukti visus ryšius su AfD politikais, nedalyvauti jokiuose oficialiuose ar neoficialiuose susitikimuose“. L. Kasčiūnas BNS patvirtino išsiuntęs kvietimą AfD atstovams atvykti į Lietuvą, kartu pripažino, kad tai buvo „ne iki galo apgalvotas žingsnis“. Parlamentaras teigė, jog kvietimas buvęs visiškai asmeninis, bet ir formalus, o pirmi į jį kreipęsi „Alternatyva Vokietijai“ politikai. „Tai ne iki galo apgalvotas žingsnis, vedinas mano vis dar politologinių motyvų. Ta partija jau kelerius metus kaip objektas tyrinėjama, tai šitoj vietoj truputėlį supainiojau politiką su politologija ir parašiau, visiškai asmeninį, labai formalų kvietimą atvykti į Lietuvą, ne į kokį renginį, ne pas kažką konkrečiai, bet į Lietuvą“, – BNS sakė L. Kasčiūnas. Jis teigė tikriausiai su prieštaringai vertinamos partijos atstovais nesusitiksiantis. „Jei būčiau su jais susitikęs, būčiau pasidomėjęs, kaip jie mato Europą, Vokietijos ateitį, kita vertus, tikrai būčiau pasiaiškinęs dėl jų pozicijos Rusijos, Krymo okupacijos, slenkančios aneksijos Rytų Ukrainos atžvilgiu, ir būčiau aiškiai pasakęs, kaip mes visa tai vertinam Lietuvoj“, – kalbėjo parlamentaras. Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) direktorius Ramūnas Vilpišauskas sako, kad organizuodami tokius susitikimus politikai turi sau atsakyti, ar jie nori būti siejami su Europos partijomis, kurios įvardijamos kaip radikaliosios partijos, ar jos būtų kairėje, ar dešinėje ideologinio spektro pusėje. „Manau, tai ir lemia požiūrį į tai, su kuo atrodo tinkama susitikti ir bendradarbiauti, o su kuo ne. Ši partija dabar labiausiai žinoma dėl savo kritiško požiūrio į Vokietijos imigracijos ir pabėgėlių priėmimo politiką, kaip tik dėl to ir kyla daugiausiai su ja susijusių kontroversijų. Kai kurie Vokietijos politikai sieja šią partiją su nacistinėmis idėjomis, bet dėl to kol kas vyksta diskusija“, – BNS komentuodamas situaciją sakė R. Vilpišauskas. Anot politologo, kilęs incidentas tik dar kartą parodė konservatorių partijoje egzistuojančias skirtingas pozicijas tam tikrais klausimais. „Ta skirtis nėra nauja ir tik atsikartoja įvairiomis progomis ir įvairiais klausimais, įvairiomis temomis. Dabar įdomiausia, kaip ji gali paveikti, ką TS-LKD pasirinks paremti kaip partijos kandidatą į prezidento poziciją“, – pažymėjo VU TSPMI vadovas.











