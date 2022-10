Kasčiūnas ragina drąsiai kalbėti apie vokiečių brigadą Lietuvoje: pateikė siūlymą

„Vokietijos indėlis į Lietuvos gynybą yra labai svarbus. Ypač vertiname Berlyno sprendimą priskirti Lietuvos gynybai brigadą greta čia jau esančio priešakinių pajėgų bataliono, kuriam irgi vadovauja Vokietija.

Šiandien svarbu, kad visos valdžios kartu ranka rankon dirbtų dėl šios brigados kuo spartesnio priėmimo Lietuvoje. Todėl dabar yra svarbiausia susiderėti su Vokietija ir gauti konkrečią datą kada jie (po to kai mes jau būsime parengę infrastruktūrą Vokietijos karių priėmimui) galės nuolat (rotacijos pagrindais) dislokuoti (kovinės parengties) brigadą Lietuvoje“, – feisbuke trečiadienį rašė politikas.

Tai, pasak jo, šiuo metu yra svarbiausias uždavinys.

„NSGK savo ruožtu pasiruošęs ir laukia visų reikiamų įstatymų pataisų dėl infrastruktūros, esame pasirengę taip pat vykti į Bundestagą parlamentinės diplomatijos rėmuose įtikinėti kolegas vokiečius politikus, jei to prireiktų, kaip jau sėkmingai tai darėme prieš NATO viršūnių susitikimą Madride“, – rašė L. Kasčiūnas.

„Ši vieša diskusija bei reakcija į 10 dienų terminą vis dėlto buvo būtina, nes priešingu atveju Vokietijai bei kitiems sąjungininkams galėjo būti nusiųsta dviprasmiška, Lietuvos oficialios pozicijos neatitinkanti žinia. Dabar tai ištaisyta bei pozicija visiškai aiški iš visų konstitucinių valdžių pusės.

Turime visi kartu valstybės lygiu ryžtingai judėti užsibrėžto tikslo link. Esu tikras, kad kartu mums tai pavyks įgyvendinti“, – pridūrė NSGK pirmininkas.

Šios savaitės pradžioje kilo šurmulys po to, kai krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas pasakė, kad vokiečių planai jų karių brigadą į Lietuvą krizės atveju permesti per dešimt dienų, yra priimtini Lietuvai. Ministras dėl to kviečiamas kitą savaitę pasiaiškinti NSGK posėdyje. Po viešos kritikos A. Anušauskas paaiškino savo poziciją. Pasisakė ir kiti valdžios atstovai.