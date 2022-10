Prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad per daugybę smūgių miestams visoje Ukrainoje, įskaitant pirmąjį per kelis mėnesius sostinės bombardavimą, žuvo ir buvo sužeisti žmonės. Atakos surengtos praėjus dviem dienoms, kai per sprogimą buvo apgadintas vienintelis tiltas, jungiantis Rusiją su okupuotu Krymu. L. Kasčiūnas neabejoja, kad tai – baudžiamosios Rusijos akcijos.

„Čia gali būti baudžiamasis atsakas, bandymas dar labiau nubausti ukrainiečius. Nors rusams, tiesą sakant, nereikia kažkokių pretekstų kažką daryti, nes ten ne žmonės, o gyvuliai. Todėl dabar veikiausiai vyksta baudžiamosios akcijos, bet gali būti tas pats kiekvieną dieną, ne tik po tokių įvykių“, – Eltai teigė L. Kasčiūnas.

L. Kasčiūno teigimu, yra ženklų, kad Rusijos pajėgos taikosi ir į svarbius valstybinius pastatus.

„Yra ženklų, kad ir į Ukrainos SBU (Ukrainos saugumo tarnybą – ELTA) bandė taikytis, bet sulaikė priešraketinę sistemą Ukrainos oro gynyba. Tai gali būti, kad taikosi į valstybines institucijas“, – nurodė L. Kasčiūnas.

Be to, L. Kasčiūnas neabejoja, kad sprogimas ant Krymo tilto galėjo ne tik paskatinti Rusijos veiksmus, tačiau ir dar labiau sužadinti ukrainiečių ryžtą kovoti iki pergalės. NSGK pirmininkas pažymi, kad savaitgalį lankydamasis Ukrainoje jis matė, kiek sprogimas buvo reikšmingas psichologiškai.

„Pirmiausia tai labai svarbu psichologiškai, palaikant ukrainiečių dvasią. Kai pamatai karius, tu supranti, kad jie nepasiduos, jie eis iki galo, kariaus tiek, kiek reikės. Tai rusai sau susikūrė tokį priešą, kurį net sunku žodžiais apibūdinti. Jie kitaip žiūri į pasaulį, ne per televizorių, ne ant sofos, o gyvai. Tai čia psichologinis momentas, kad jie gali, niekas per daug nekalba, kas tai padarė, bet mato, kad ukrainiečiams toks įvykis labai svarbus psichologine prasme“, – pažymėjo L. Kasčiūnas.

NSGK pirmininkas ragina Ukrainai užtikrinti ilgalaikę paramą

Be to, kiek anksčiau L. Kasčiūnas kalbėjo, kad, siekiant užtikrinti ilgalaikę paramą kovojantiems ukrainiečiams, vertėtų svarstyti apie galimybę valstybės biudžete numatyti lėšas, skirtas Ukrainos karinėms pajėgoms. Anot NSGK pirmininko, nors idėjai kol kas pritrūko politinės valios, vis tik, pabrėžia jis, ketinama parlamentarams ją dar kartą pristatyti.

„Idėją kelsiu toliau visu mastu. Turėkime galvoje paprastą dalyką, kad karas gali būti, jau yra alinantis ir gali užtrukti dar ilga laiką. Ukrainiečiai kovoja ne tik už save, bet ir už mus. Tai jei suprantame šį faktą, reikia kalbėti apie tai", - kalbėjo L. Kasčiūnas bei pridūrė, kad panašių idėjų tikisi išgirsti ir iš Krašto apsaugos ministerijos.

„Tai man bus labai įdomu, ką Krašto apsaugos ministerija tolesnei paramai Ukrainai siūlys, nes planas turi būti aiškus. Galbūt bus pasiūlyti sprendimai, kurie pakeis mano idėją. Tai kalbėsime, kai susitiksime dėl biudžeto, ką KAM nusimatė ir bus svarbus ir jų žodis“, – nurodė NSGK pirmininkas.

ELTA primena, kad pirmadienį pranešta apie vitrinę smūgių - raketos paleistos į Ukrainos sostinę Kyjivą pirmą kartą per kelis mėnesius, smogta į miesto centrą. Pranešama apie sprogimus ir kituose Ukrainos miestuose, įskaitant Lvivą, Dniprą ir Zaporižią. Pasak BBC, tai panašu į didžiausio masto Rusijos atakas, kokių nebuvo nuo pirmųjų karo savaičių.

Ukrainos gynybos ministras pareiškė, kad Rusijos atakos nesulaikys ukrainiečių nuo kovos. Atakos surengtos praėjus dviem dienoms, kai per sprogimą buvo apgadintas vienintelis tiltas, jungiantis Rusiją su okupuotu Krymu. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šiandien turi pirmininkauti saugumo tarybos posėdžiui, per kurį bus aptartas sprogimas ant Krymo tilto.