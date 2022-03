Kasčiūnas – apie galimą Putino planą: taip būtų izoliuojama galinga dalis Ukrainos kariuomenės

„Man atrodo, kad tas sausumos kelias kaip variantas buvo minimas, kai tik aktualizuodavosi Rusijos agresija Ukrainoje, ir tai akivaizdu. Nereikia pamiršti, kad vienas iš strateginių tikslų buvo sujungti okupuotą Donbasą su Krymu. Nesakau, kad tai yra generalinis viso šio karo tikslas, bet vienas iš tikslų gali būti ir matyti, kad tam tikras progresas yra“, – Delfi situaciją komentavo Seimo narys.

Kalbėdamas apie didžiulį Charkivo miestą, L. Kasčiūnas sakė, kad jis taip pat būtų prijungiamas prie okupuojamos teritorijos. Charkivas pastaruoju metu yra itin aktyviai bombarduojamas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo antradienį sakytoje kalboje europarlamentarams atkreipė dėmesį, kad šiame Ukrainos mieste yra daugiausia universitetų visoje šalyje – 20.

„Tada pietuose lieka daug stiprios Ukrainos kariuomenės, kuri labai tvirtai laikosi, bet tada gaunasi kaip didžiulis katilas – ji apsupta, juos atkerta nuo visos logistikos, nuo tiekimo. Ten labai stiprūs ukrainiečių daliniai, toje vietoje rusai ir neprogresuoja“, – komentavo L. Kasčiūnas.

Jo teigimu, rusams reikalingas bet kuris didelis miestas, o Charkivas ne tik didelis, bet ir šalia Rusijos sienos. Be to, pasitarnautų rimtesnėse derybose.

„Vis tiek kažkada bus derybos, bet derybos... Jie dabar neateis pas ukrainiečius, kurie visus jų planus sudaužė, ir sakys: „denacifikacija“, „įsipareigojimai“, „išduokit Zelenskį“ ir panašiai, pavyzdžiui. Tai ukrainiečiai sakys: „eikit na...“. Rusai supranta, kad to negalės dabar, tai pasiims didelį miestą, padarys susijungimą ir minėtą katilą, tada užkelia derybinius svertus ir kaip tada?“, – kalbėjo Seimo NSGK pirmininkas.

Dabar minimos derybos, pasak jo, tėra sukurta platforma, kuri naudojama siekiant laiko.

„Mariupolis yra uostas, ten daug ukrainiečių pajėgų stiprių, bet pagal visą susijungimo logiką bus reikalinga paimti ir Mariupolį. Jis dabar supamas ir bandoma jį užimti“, – pastebėjo L. Kasčiūnas.

Generalinis V. Putino planas, politiko nuomone, yra nuversti V. Zelenskio valdžią ir pastatyti marionetinę, Kremliui palankią valdžią, tad tam Rusija siekia okupuoti ir Ukrainos sostinę Kijevą.

„Jis nori Rusijos-Baltarusijos-Ukrainos sąjungos. Be Kijevo to negali būti, ji nebus pilnavertė. Prisijungti Donbasą su Krymu – nėra visa Ukraina, dėl to reikalingas Kijevas, – kad pastatytų marionetinę valdžią arba priverstų jau esančią valdžią pasirašyti tokią taikos sutartį, kuri būtų labai palanki Rusijai. Tų variacijų gali būti labai daug. Dabar Kijevą bandoma apsupti, atriboti nuo tiekimo, logistikos“, – paaiškino parlamentaras.

L. Kasčiūno teigimu, artimiausiu metu, o gal jau ir dabar turi būti be visa ko bandoma ir blokuoti Vakarų Ukrainai tiekiamą ginkluotę prie Lenkijos sienos.

„Čia ir yra mūsų visų uždavinys: ginklai, ginklai, ginklai, kuo greičiau. Ne tik deklaracijos, kad skirsime tiek ir tiek lėšų. Ne pinigų dabar reikia. Dabar reikia prieštankinių, priešlėktuvinių ir priešraketinių – tai labai svarbūs dalykai. Jeigu ukrainiečiai tai greit gauna, jų kovinė galia išauga, įgauna naują kvėpavimą ir jie laikosi.

Jie labai efektyvūs, jie paneigia visas prognozes – tai yra labai akivaizdus įrodymas, kad tie žodžiai, jog ukrainiečiai neturi teisės į suverenitetą, dūžta į Putino galvą. Jie įrodinėja kiekvieną minutę, kiekvieną valandą, kad jie turi suverenitetą ir tokį, kad nežinau, ar kokios kitos tautos turi šiame istorijos etape“, – sakė NSGK pirmininkas.

Laurynas Kasčiūnas © DELFI / Josvydas Elinskas

Jis ukrainiečių valią priešintis įvardijo kaip unikalią.

„Trūksta tik priemonių“, – konstatavo L. Kasčiūnas.

Seimo narys negalėjo patvirtinti, ar Rusija jau pradėjo naudoti savo rezervines pajėgas.

„Visgi rezervas, turėkime galvoje, yra žmonės, kurie nėra tos kovinės parengties. Geriausi yra sutelkti – mes kalbame apie 70 proc. visos Rusijos kariuomenės, kuri yra sutelkta. 70 proc. sausumos, 50 proc. oro“, – akcentavo pašnekovas.

L. Kasčiūnas taip pat neslėpė, kad V. Putinas savo pajėgoms įsakys artimiausiu metu naudoti draudžiamus, civilius plačiai naikinančius ginklus.

„Strigdamas jis eis į desperaciją ir gali naudoti tokius ginklus – palaužti, pasėti paniką“, – pažymėjo jis.

Jei Vakarų tiekiami ginklai ukrainiečių pajėgas pasieks greit, tuomet, anot L. Kasčiūno, tai bus itin didelis ir svarbus faktorius šiame kare.

„Tai vis tiek ne NATO šalis, dėl to, matyt dėl NATO, amerikiečių įsikišimo, kurie turėtų galimybę užtikrinti neskraidymo zoną, bus labai sudėtinga, bet apie tai reikia kalbėti – Jungtinėse Tautose reikia kalbėti, jei būtų jų sprendimas, tai visai kitaip atrodytų“, – pripažino parlamentaras.

L. Kasčiūno teigimu, diversinės grupės Kijeve yra gana efektyviai eliminuojamos.

„Jie Kijeve ant to „statė“ – diversijų pastangomis viduje sukelti chaosą ir tada įvažiuoti, bet jos naikinamos“, – sakė Seimo narys.

„Putino stepių vilkolakis atsimušė į ukrainietišką patriotizmą“, – akcentavo NSGK pirmininkas.

Politikas teigė, kad V. Putino retorika apie branduolinius ginklus liudija, jog jis silpnėja ir stringa.

„Jeigu kalbama apie strateginį branduolinį ginklą, nuo Šaltojo karo įsitvirtinusi koncepcija, kuri vadinasi abipusis susinaikinimas – jei tu smogi pirmas, žūsti antras, Putinas tai žino, jis niekada to nedarys. (…)

Taktinis branduolinis yra į vieną miestą, rajoną, nes kitoks yra slenkstis. Čia jau būtų visiška desperacija, bet tai, aš manau, yra bauginimo taktika“, – komentavo L. Kasčiūnas.

„Manau, kad riekia apsišarvuoti kantrybe ir žinoti, jog kiekvieną dieną rusai spaus iki galo. Mes turime ne tik stebėti, bet ir tiekti ginklus kuo greičiau“, – dar kartą akcentavo L. Kasčiūnas.