Seimo narys kreipėsi į Vyriausiąją rinkimų komisiją (VRK) ir Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT), prašydamas pradėti tyrimus dėl galimo R. Šimašiaus Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo pažeidimo bei galimo kyšio paėmimo.

Baudžiamąjį persekiojimą dėl galimo valstybės politiko papirkimo prašoma pradėti ir prieš dabartinę R. Šimašiaus sutuoktinę, architektų įmonės „DO architects“ vieną iš akcininkių Gilmą Teodorą Gylytę, bei šios verslininkės pusbrolį, taip pat verslininką Benediktą Gylį.

Socialdemokratas neslepia, kad tokį jo sprendimą – kreiptis į VRK ir STT, paskatino ir DELFI neseniai paviešinti tyrimai apie galimai neskaidrią R. Šimašiaus veiklą bei įtarimų keliančią jo naujosios sutuoktinės G. T. Gylytės sėkmę Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir su ja susijusių įstaigų viešuosiuose pirkimuose.

Įtaria susitarus dėl rinkimų aukos ir už ją vėliau atsilyginus

J. Sabatausko kreipimąsi dėl Vilniaus mero R. Šimašiaus galimai neteisėtų veiksmų atsidėkojant už per rinkimus gautą finansinę paramą VRK turėtų svarstyti jau šiandien, ketvirtadienį.

Tiesa, viešai skelbiamoje komisijos posėdžio darbotvarkėje toks klausimas nėra nurodytas, tačiau Delfi šaltiniai patvirtino, kad skundas tikrai įtrauktas svarstymui.

„Jis „apdairiai“ paslėptas po paskutiniu darbotvarkės punktu „einamieji klausimai“, – teigė Delfi šaltinis VRK.

„Remiantis Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis, Benediktas Gylys, giminystės ryšiais susijęs su Gilma Teodora Gylyte, kuri yra viena iš įmonės „DO architects“ akcininkių, 2018 metų gruodžio 19 dieną paaukojo 7000 eurų Remigijaus Šimašiaus Vilniaus miesto mero rinkiminei kampanijai. Po minėtos aukos nepraėjus nei metams, Vilniaus miesto savivaldybė, kurios meru po rinkimų vėl tapo R. Šimašius, skyrė 44 500 eurų Benedikto Gylio fondo projektui. Be to, tam pačiam projektui Vilniaus savivaldybės įmonė neatlygintinai suteikė viešinimo paslaugas. Negana to, aukotojo pusseserės G. T. Gylytės įmonė po šios aukos laimėjo ne vieną Vilniaus savivaldybės konkursą. Mūsų paskaičiavimais, bendra šios įmonės gauta finansinė nauda siekia ne mažiau nei 821 404,21 eurų“, – teigia J. Sabatauskas.

Pasak Seimo nario, iki B. Gyliui paaukojant pinigų R. Šimašiaus mero rinkimų kampanijai, jokių reikšmingesnių Vilniaus savivaldybės konkursų įmonė „DO architects“ nebuvo laimėjusi.

„Būtent po to, kai B. Gylys paaukojo lėšų mero rinkiminei kampanijai, ši įmonė laimėjo ne vieną savivaldybės skelbtą konkursą, o paties aukotojo valdomas fondas gavo svarią paramą savo projektui iš savivaldybės, kurios vadovą minėtas fondas parėmė per rinkimus“, – teigė socialdemokratas.

J. Sabatauskas daro prielaidą, kad aukotojas ir kandidatas galėjo būti susitarę: „Už paramą rinkimų kampanijai tuo metu ėjęs pareigas ir vėliau antrai kadencijai perrinktas kandidatas R. Šimašius galimai atsidėkojo aukotojui B. Gyliui tiesiogiai ir netiesiogiai, teisėtais ir neteisėtais veiksmais veikdamas rėmėjo ir su juo susijusio asmens (G. T. Gylytės) naudai“.

Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymas draudžia susitarimus tarp aukotojų ir aukų gavėjų, susijusių su įsipareigojimais asmeniniams, privatiems ar grupiniams interesams.

Taip pat įstatymu draudžiama išrinktiems į valstybės ar savivaldybių institucijas asmenims atstovauti aukotojų asmeniniams ar grupiniams interesams ir priimti išskirtinai jiems palankius sprendimus.

Prašo trijulei pradėti baudžiamąją bylą dėl prekybos poveikiu

„Aukodamas R. Šimašiaus kampanijai ir siekdamas turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau ar kitam asmeniui (šiuo atveju G. T. Gylytės įmonei), rinkiminės aukos forma B. Gylys galimai davė kyšį R. Šimašiui ir tokiu būdu papirko valstybės pareigūną, kad šis paveiktų atitinkamą instituciją, įstaigą ar organizaciją, ar valstybės tarnautojus, ir tokiu būdu drauge su G. T. Gylyte galimai padarė nusikalstamas veikas, numatytas BK 226, 227 straipsniuose. Taip pat, atsižvelgiant į anksčiau nurodytas aplinkybes, galima pagrįstai įtarti, kad R. Šimašius sutarė rinkiminės aukos forma priimti kyšį ir už jį atsilyginti tiesiogiai ir netiesiogiai, veikdamas tiek teisėtai, tiek ir neteisėtai, ir atstovauti B. Gylio ir G. T. Gylytės interesams. Atsižvelgiant į minimų asmenų (jų įmonių) gautą finansinę naudą (iš viso ne mažiau nei 865 904,21 EUR), manytina, kad galimai piktnaudžiaujant padėtimi galėjo būti padaryta itin didelė žala valstybei. Todėl pagrįstai galima manyti, kad savo veiksmais R. Šimašius galėjo padaryti Baudžiamajame kodekse numatytas nusikalstamas veikas“, – rašte STT teigia Seimo vicepirmininkas J. Sabatauskas.

Teisėsaugininkų prašoma pradėti ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje dėl galimų sekančių nusikalstamų veikų:

- Dėl Benedikto Gylio ir Gilmos Teodoros Gylytės veiksmų – pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 226 (prekyba poveikiu) ir 227 (papirkimas) straipsnius;

- Dėl Remigijaus Šimašiaus veiksmų – pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 225 (kyšininkavimas), 226 (prekyba poveikiu) ir 228 (piktnaudžiavimas) straipsnius.