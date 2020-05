Ministro įsakymas sukėlė pasipiktinimo bangą

Ministro įsakymas pasirašytas penktadienį. Nevyriausybinės organizacijos teigia apie sumanymą įteisinti medžioklėje lankus nieko nežinančios. Juo labiau toks medžioklės būdas šios kadencijos Seime jau kartą buvo atmestas.

Nieko apie ministro įsakymą nežinojo ir jo tiesioginis vadovas premjeras Saulius Skvernelis bei valdančioji Seimo „valstiečių” frakcija. Premjeras ir frakcijos atstovas sakė tam nepritariantys.

Pirmadienį prie ministerijos surengtas piketas, opoziciniai konsevartoriai ruošiasi kreiptis į teismą, ministrą ant kilimėlio kviečiasi S. Skvenelis ir jo frakcijos nariai Seime.

Viceministrė pažeidė įstatymą

Delfi gavo pilną Medžioklės tvarkymo konsultacinės tarybos narių sąrašą. Tarybą savo įsakymu patvirtino pats ministras K. Mažeika. Tai jis padarė 2019 metų liepos 3 dieną.

Tarybos pirmininke K. Mažeika paskyrė sau pavaldžią viceministrę Rasą Vaitkevičiūtę. Delfi jau rašė, kad ji yra medžiotoja, aktyvi šios bendruomenės narė.

2019 metais Delfi rašė, kad naujai paskirta aplinkos viceministrė R. Vaitkevičiūtė galbūt netinkamai deklaravo privačius interesus, nenurodydama savo narystės medžiotojų organizacijoje. Po Delfi publikacijos Vyriausioji tarnybinės etikos komisija konstatavo, kad viceministrė iš tiesų pažeidė įstatymą.

Delfi kėlė klausimą, kad R. Vaitkevičiūtė galbūt priklauso medžiotojų organizacijai. Žurnalistai tuomet kreipėsi į naujai paskirtąją aplinkos viceministrę R. Vaitkevičiūtę, ir paklausė, ar ji priklauso kokiam nors medžiotojų būreliui. „Nepriklausau jokiam medžiotojų klubui”, - į Delfi žurnalistų klausimą atsakė viceministrė.





Po publikacijos VTEK pradėjo tyrimą ir galiausiai pranešė priėmusi sprendimą – viceministrė pažeidė įstatymą. Tiesa, VTEK išsiaiškino ir naujų aplinkybių.

„Pavėlavusi deklaruoti privačius interesus buvusi Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos departamento Kauno padalinio darbuotoja R. Vaitkevičiūtė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus (6 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktus, 7 straipsnio 1 dalį). Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK). Iš tyrimo duomenų matyti, kad, 2015 m. pradėjusi dirbti valstybės tarnyboje, R. Vaitkevičiūtė savo privačių interesų deklaracijoje turėjo nurodyti duomenis apie einamas antraeiles lektorės pareigas tuometiniame Aleksandro Stulginskio universitete (šiuo metu – Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija). 2016 m. ji privalėjo deklaraciją papildyti duomenimis, jog tapo asociacijos „Respublikinė medžiotojų ir žvejų draugija „Medeina“ pirmininke. Tačiau šias aplinkybes R.Vaitkevičiūtė deklaravo vėluodama ir nesilaikydama įstatyme nustatytų terminų”, - teigiama VTEK priimtame sprendime.

Kas sudaro tarybą?

Vadovaujančias tarybos sekretorės pareigas eina kita ministerijos darbuotoja – Jolanta Urbelionytė.

Tarp tarybos narių yra šie asmenys:

Taigi, pažvelgus į tarybos sudėtį, matyti, kad nemenka dalis - Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų darbuotojai. Todėl ministerijos ir konkrečiai ministro įtaka taryboje - didžiulė. Juo labiau - jai vadovauja tiesiogiai ministrui pavaldi viceministrė.

Taip pat taryboje - labai daug medžiotojų bendruomenės atstovų. Tuo metu gamtininkų, mokslininkų, nevyriausybinių organizacijų atstovų, galinčių ginti gamtos interesus, - mažuma.

Taryboje - elitinio medžiotojų klubo vadovai

Įdomi detalė, kad šiai tarybai priklauso net trys elitiniam medžiotojų klubui „Girios” priklausantys medžiotojai. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos vadovas A. Stanislovaitis – ilgametis medžiotojų klubo „Girios” valdybos pirmininkas, dabar valdybos narys. A. Žebrauskas – šio klubo vadovas ir tarybos pirmininkas. Tuo pačiu jis dirba miškų urėdijoje. Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos grupės vadovas A. Klimavičius yra šio klubo narys.





Delfi jau rašė, kad „Girios“ – tai elitinis, uždariausias ir įtakingiausias Lietuvoje medžiotojų klubas. Būrelio medžiotojus jungia bendras vardiklis: aukštos pareigos ir verslo interesai.

Šiam klubui priklauso įtakingi Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojai, taip pat verslo elitas, Lietuvoje žinomi teisininkai ir gydytojai.

Susiklostė tokia situacija, kad tame pačiame klube yra privatūs miškininkai, kurių veiklą turintys tikrinti pareigūnai - to paties klubo nariai.

Šiuo klubu domėjosi Seimo Antikorupcijos komisija. Komisijos nariai kėlė klausimą, kodėl taip susiklosto, kad Aplinkos ministerijos aukščiausius postus ir jai pavaldžioms įstaigoms vadovauti dažniausiai ima šio klubo nariai.

Komisija ištyrė, kad konkursuose į laisvas vadovų pareigas pretenduoja būrelio nariai, o atrankos komisijoje – taip pat to paties būrelio nariai.

Vėliau informacija buvo perduota teisėsaugai, o tuometinis Aplinkos ministerijos kancleris Robertas Klovas, tuo pačiu ir būrelio narys, VTEK pripažintas pažeidusiu įstatymą.

Premjerui nepakluso

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos vadovas A. Stanislovaitis po Delfi tyrimo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pripažintas pažeidęs įstatymą. Iš karto po to premjeras S. Skvernelis paragino tarnybos vadovą atsistatydinti. Tačiau šis iš karto pareiškė tokios galimybės nesvarstantis.

VTEK vienbalsiai nusprendė, kad Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorius A. Stanislovaitis laiku ir tinkamai nedeklaravo privačių interesų. Tokiais veiksmais jis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus.

Nustatyta, kad jis per įstatyme nustatytą terminą nedeklaravo narystės medžiotojų klube „Girios“. Be to, nustatyta, kad A. Stanislovaitis laiku nedeklaravo 9 savo ir sutuoktinės Sonatos Stanislovaitienės sudarytų sandorių bei sutuoktinės darbovietės UAB „Ūlos baldai“.

Kai kurie kiti šio klubo nariai po Delfi tyrimo taip pat pripažinti pažeidę įstatymą laiku ir tinkamai nedeklaravę interesų.





Pričiupti brakonieriaujant

O štai 2018 metais klubo nariai pričiupti brakonieriaujant. 2019 metais Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmuose paskelbtas nuosprendis garsioje brakonieriavimo byloje, kurioje figūravo elitinio medžiotojų klubo „Girios“ narių pavardės. Vyrai įkliuvo 2018 metų lapkritį, kai Stakių k. (Jurbarko r.) jų automobilį patikrino policija. Tuomet įtarta, kad jie nelegaliai sumedžiojo taurųjį elnią ir stirnos patiną.

Netrukus paaiškėjo, kad brakonieriavimu įtariami vyrai - neeiliniai piliečiai. Du iš jų yra garsūs aplinkosaugininkai: buvęs aplinkos (o paskui ir energetikos) viceministras Aleksandras Spruogis (iki pavardės pakeitimo buvęs Prochorovas) ir buvęs Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius Rolandas Masilevičius. Trečiasis ekipažo narys buvo garsus gydytojas iš Santariškių Vitalijus Sokolovas.

Bylą išnagrinėjęs Jurbarko teisėjas Saulius Mikšys nusprendė, kad medžioklei vadovavęs R. Masilevičius pažeidė įstatymą ir turės gerokai pakratyti piniginę, bei kuriam laikui pamiršti medžioklę.

R. Masilevičių nuspręsta pripažinti kaltu padarius administracinį nusižengimą dėl gyvūno, kurį sumedžioti turintis teisę medžioti asmuo neturi teisės, sumedžiojimo, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 290 straipsnio 8 dalyje ir paskirti tūkstančio šimto eurų baudą. „Girių“ nariui taip pat atimta teisė medžioti dvejus metus ir konfiskuotas jam priklausantis graižtvinis šautuvas „Sauer 202 Classic“. Teismas konfiskavo ir M. Masilevičiui priklausantį automobilį „Jeep Grand Cherokee“.

Tarybos narys įvertino Mažeikos teiginį: ciniškas melas

Delfi bandė susisiekti su Medžioklės tvarkymo konsultacinės tarybos pirmininke, viceministre R. Vaitkevičiūte, tačiau ji į skambučius nekėlė. Tarybos sekretorė, Aplinkos ministerijos darbuotoja J. Urbelionytė ir tarybos narys Aplinkos ministerijos darbuotojas A. Klimavičius atsisakė atsakyti į žurnalistų klausimus. Anot jų, sutarta, kad šią situaciją komentuoti galima tik tarybos pirmininkei. Tačiau ji į skambučius neatsako.



Anot ministerijos tarnautojų, komentavimo teisė suteikta viceministrei, „kad nesigautų sugedusio telefono”.

Tačiau situaciją sutiko įvertinti tarybai priklausantis Valdas Balys. Jis taip pat priklauso nevyriausybinei organizacijai „Baltijos vilkas”.

K. Mažeika pirmadienį sakė, kad jam patarė įteisinti medžioklę lankais būtent Medžioklės taryba.

Tačiau jos varys V. Balys tai kategoriškai neigia ir vadina melu. Anot jo, su taryba niekas šito nederino.

„Tai yra grubus ir ciniškas melas. Tai yra medžiotojų organizacijų siūlymai, kurie nebuvo suderinti su Medžioklės Taryba, nes viceministrė piktybiškai nesurengė žadėto posėdžio nagrinėjimui”, - teigė V. Balys.

Publikavus tekstą gavome aplinkos ministro K. Mažeikos komentarą. Jis sako tiesiog norėjęs išspręsti teisinį reguliavimą.

„Pernai rugsėjį įsigaliojo Ginklų ir šaudmenų įstatymo pakeitimas, kuris eliminavo bet kokį teisinį reguliavimą dėl lankų naudojimo ir suformavo teisinį vaakumą. Atnaujintos Medžioklės taisyklės imperatyviai uždraudžia lankų naudojimą iki 2022 metų", - teigė K. Mažeika.