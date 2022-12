Kas temdo viltis dėl Ukrainos pergalės kare: optimistams tai bus labai skaudu pripažinti

„Šis karas dar nėra baigtas. Daug kas gali nutikti per kelias savaites. Paliaubos dažnai nėra karo pabaiga, tik įgalina jo tąsą“, – dar pavasarį priminė Karinių jūrų laivyno analizės centro analitikas Michaelas Kofmanas, tuomet komentuodamas pirmąją pauzę, netgi pasirodžiusius svarstymus apie galimas paliaubas po pirmųjų savaičių nuožmių kovų.

Remdamasis atvirųjų žvalgybos šaltinių, kitais, neviešais duomenimis, jis sėkmingai prognozavo dar tik būsimosios Rusijos invazijos detales tada, kai skeptikai viešai abejojo Kremliaus atvira agresija.

Karas Ukrainoje trunka jau 10 mėnesių ir nuo karo pradžios M. Kofmanas jau yra savotiška analitikų bendruomenės garsenybė. Tad kai jis apsilankė Lietuvoje, kur dalyvavo kaip vienas „Diplomatijos šefo“ Stasio Lozoraičio vardo konferencijos dalyvių, neatsitiktinai būtent jo įžvalgos sulaukė daugiausiai dėmesio.



Ir jis vėl kartoja, regis, akivaizdžius, tačiau per karo miglą neretai nematomus, pamirštamus arba tiesiog nesuprantamus dalykus. Ko reikia ukrainiečių pergalei? To klausia Kyjivo rėmėjai. Bet o kaip ta pergalė gali atrodyti ir dar svarbiau – ką reikštų Rusijos pralaimėjimas ir ar režimas Kremliuje – kad ir kas jam vadovautų – gali sau leisti pralaimėti?

Jo prognozės apie tai, kur ir kaip gali pakrypti karas Ukrainoje, kiek laiko jis gali tęstis, netrykšta optimizmu, net ir pripažįstant ukrainiečių pergalių svarbą. Anot eksperto, dabar laukia keli esminiai momentai, tačiau net ir susiklosčius ypač palankioms aplinkybėms, viltys dėl Ukrainos pergalės neretai užgožia nemalonius dalykus. Tad į ką svarbu atkreipti dėmesį?

Ar optimistai tikrai gali džiaugtis?

Šiaip jau optimizmo Ukrainai pastarosiomis dienomis netrūksta: ukrainiečių prašymai Vakarams teikti ginklų, amunicijos, šaudmenų – dar ir dar daugiau, kad būtų galima tęsti kovą per žiemą, regis, girdimi vis geriau. Regis, nuolatinis kartojimas, prašymai, maldavimai, reikalavimai duoda savo.

Paryžiuje Ukraina užsitikrino reikšmingą paramą savo kritiniams poreikiams, kurie yra ne tik karinėje srityje. Prezidentas Volodymyras Zelenskis jau kalba apie pažangą oro gynybos klausimu ne tik todėl, kad Ukrainoje jau veikia modernios vidutinio nuotolio oro gynybos sistemos IRIS-T bei NASAMS, o iš Italijos ir Prancūzijos laukiama ilgesnio nuotolio SAMP/T sistemų, bet ir dėl JAV planų perduoti ukrainiečiams moderniausią Vakaruose oro gynybos sistemą „Patriot“.



Viltys sulaukti daugiau šaudmenų taip pat nemiršta. Nors Ukrainos diplomatai lyg maldą kartoja tą patį – mums reikia daugiau ginklų: pabūklų, HIMARSų, tiktai duokite jų ir kuo daugiau – iš tikrųjų ukrainiečiams labiau trūksta šaudmenų, be kurių ir turima ginkluotė būtų bevertė.

Ir nors nestebina tai, kad ukrainiečiai didelio intensyvumo kare sunaudoja daugiau artilerijos sviedinių, nei planuota – vien iš JAV jų jau sulaukta beveik milijono, o didelė dalis jų iššaudyta. Už gamybinius JAV pajėgumus didesni Ukrainos poreikiai reiškia, kad nusiskundimai šaudmenų trūkumais tęsis.

Net jei Ukraina ir jos sąjungininkai visame pasaulyje, net egzotiškose rinkose užsiima šaudmenų paieška, net jei JAV trigubina 155 mm artilerijos sviedinių gamybą nuo 14 tūkst. per mėnesį iki 20 tūkst. kitą pavasarį ir 40 tūkst. 2025 metais, aiškėja keli dalykai.

Pirmas – akivaizdus: Ukraina yra didelė šalis, fronto linija – vis dar milžiniška, tad visų ginkluotės rūšių bei šaudmenų jiems reikia ir reikės dar labai ilgai.

Ir tai nėra pirmas karas, kai tokie dalykai paaiškėja staiga, netikėtai, tiesiog tai yra pamiršta didelio karo realybė, į kurią Vakarų visuomenės pirmą kartą atkreipė Pirmojo pasaulinio karo metais, kai paaiškėjo, kad šaudmenų neužtenka arba jie nėra kokybiški.

In 1914-1915, a scandal erupted in England about the shortage of high explosive shells for the western front. There was a lag in industry expanding to satisfy the enormous consumption of munitions in the war. Something similar is occurring now with #Ukraine. 1/24 pic.twitter.com/lUx0weh7nR