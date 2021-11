Kas slypi už radikalaus plano dvigubai didinti kariuomenę: blogiausias scenarijus – vis realesnis

Dar spalio pabaigoje Lenkijos valdantieji pristatė ambicingus planus dėl krašto gynybos įstatymo projekto, parengto siekiant „radikaliai stiprinti“ šalies kariuomenę. Įtakingasis vicepremjeras Jaroslawas Kaczynskis, sakė, kad tokio įstatymo reikia prastėjant tarptautinei situacijai, taip pat dėl Lenkijos geopolitinės padėties – Rusijos imperinių ambicijų ir Baltarusijos hibridinį karo pasitelkiant migrantus prieš Lenkiją ir kitas Europos Sąjungos nares.

„Jei norime išvengti blogiausios [baigties], tai yra, karo, turime veikti vadovaudamiesi sena taisykle: „Jei nori taikos, ruoškis karui“, – spaudos konferencijoje Varšuvoje sakė J. Kaczynskis.

Tačiau kai gynybos ministras Mariuszas Blaszczakas ėmė dėstyti kol kas tik abstraktaus plano detales, J. Kaczynskis netgi užsnūdo – išties, ramiu, švelniu tonu kalbėti mėgstantis M. Blaszczakas negarsėja, kaip įkvepiantis oratorius.

O ir leistis į konkrečias detales apie planą didinti reguliariąsias pajėgas nuo 110 tūkst. iki mažiausiai 250 tūkst. bei teritorinės gynybos pajėgas iki 50 tūkst. jis negalėjo – daug gerų norų, optimistinio įsivaizdavimo, kaip galėtų ir turėtų būti, bet neatsakytų klausimų yra daugiau, nei aiškumo.

Defence Ministry aimed to have more than 250,000 full-time soldiers and more than 50,000 members of the Territorial Defence Force https://t.co/I9ixpGpbNN — Dr. Ali BAKIR (علي باكير) (@AliBakeer) October 27, 2021

Kol kas tik priežastis didinti kariuomenę yra nedviprasmiškai pagrįsta, aiškai deklrauota ir lenkų požiūriu yra tokia pati, kokia matoma ir Lietuvoje – per pastaruosius metus sustiprėjusių Rusijos konvencinių pajėgumų, Kremliaus agresyvių veiksmų bei karingos retorikos kokteilis su Maskva nesyk kariavusiai Varšuvai yra aiškus signalas, kad neatmetamas „blogiausias scenarijus“.

Koks tas scenarijus? Atrodytų, viskas paprasta, tačiau po šūkiu Si vis pacem, para bellum gali slypėti kur das daugiau, nei skeptikų neretai pašiepiamas posakis „rusai puola“. Lenkijos strategai žiūri į niūrią ateitį, kurioje jie vėl gali likti vieni, nepaisant deklaratyvių pažadų apie sąjungininkų vienybę. Ir tai vyksta ne pirmą ir ne antrą kartą.

Prieš audrą – kariuomenės didinimas

Suprantama, daugeliui aiškiausia analogija su tokiu stipriai įsišaknijusiu teiginiu, kad lenkai buvo išduoti ir palikti vienui vieni, siejasi su Antrojo pasaulinio karo pradžia, kai, nepaisant dvišalių saugumo paktų su Britanijos imperija ir Prancūzija, Lenkija liko viena prieš nacistinę Vokietiją, o vėliau – ir prieš Sovietų sąjungą. Sąjungininkų išduoti pasijutę lenkai tada turėjo milžinišką kariuomenę, kuri garbingai priešinosi dviem frontais. Ir beje, ji nepasidavė – lenkų daliniai skirtingų šalių pajėgose kovojo iki pat Antrojo pasaulinio karo pabaigos. Bet tai nebuvo pirmas kartas.

Šiemet Lenkijoje ir Lietuvoje iškilmingai paminėtos 1791 metų gegužės 3-osios konstitucijos metinės užgožė kitą svarbų Abiejų Tautų Respublikos įvykį – Ketverių metų Seimo (1788-1792) reformas, kuriose konstitucija buvo svarbi, bet ne vienintelė. Ne mažiau reikšmingas buvo priimtas sprendimas didinti šalies kariuomenę nuo 18,5 tūkst. iki 100 tūkst. karių – iš jų planuota turėtu per 61 tūkst. Pėstininkų, 32,5 kavalerijos, beveik 5 artileristų ir inžinierių.

Tuo metu ATR 1772 metais pirmą sykį padalijusios kaimyninės – Austrija, Prūsija ir Rusija turėjo gerokai galingesnes armijas. ATR planas radikaliai išplėsti kariuomenę tada buvo taip pat motyvuojamas išorės priešų grėsme, bet kaip ir šiais laikais, taip ir anuomet kilo du svarbiausi klausimai: iš kur tiek žmonių surinksite ir kas už visa tai mokės?

Finansiškai nestabili, prasiskolinusi, karų, korupcijos nuniokota ir nuolatinio nuosmukio cikluose paskendusi Abiejų tautų Respublika nepajėgė išspręsti šios lygties. Iš pradžių kilęs entuziazmas reaguojant į tų laikų valdančiųjų kariuomenės didinimo projektą greitai išgaravo.

Ir nors 10 proc. mokesčiu buvo apmokestinta aukštuomenė bei bažnyčia, tiksliau pajamos iš jų valdomų žemių, pinigų vis tiek trūko, o dar daugiau trūko žmonių – patyrusių, norinčių ir gebančių tarnauti. Be to, karų patirtis rodo, kad pritraukti žmones ir pinigus yra viena, o juos išlaikyti – visai kas kita. Galiausiai, kai jau artėjo karas su Rusija, Lenkija ir Lietuva pajėgė surinkti tik 42 tūkst. karių, iš kurių lietuvių tebuvo keliolika tūkst. Paradoksalu, bet šiandien padėtis yra panaši.

Žinoma, iš pirmo žvilgsnio skaičiai rodytų ką kitą: formaliai Lietuvos kariuomenės dydis siekia apie 20 tūkst. karių ir savanorių taikos metu, o karo metu bent jau teoriškai mažų mažiausiai būtų dvigubas, jei pavyktų suspėti laiku pašaukti rezervistus, juos apginkluoti ir paskirstyti po dalinius.

2024-siais Lietuvos kariuomenės ribiniai skaičiai turėtų siekti 27 tūkst., t. y. tiek maksimaliai galės tarnauti taikos metu. Toks palaipsninis kariuomenės augimas pastebimas ir Lenkijoje – nuo 2017-ųjų, kai prasidėjo intensyvi kariuomenės įvaizdžio stiprinimo kampanija Lenkijoje, į ginkluotąsias pajėgas pavyko papildomai pritraukti per 10 tūkst. žmonių ir dabar reguliariąsias pajėgas sudaro apie 112 tūkst. karių. Dar apie 30 tūkst. sudaro vos 2016-siais įkurtos teritorinės gynybos pajėgos.

Taigi, teoriškai netgi taikos meto Lietuvos ir Lenkijos kariuomenės yra didesnės ir, žinoma, pajėgesnės – geriau aprūpintos, parengtos, nei 1792-siais.

Be to, jos yra integruota galingiausio pasaulyje NATO karinio aljanso dalis su papildomomis priešakinėmis pajėgomis tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje. O ir finansinė bei geopolitinė abiejų valstybių padėtis yra nepalyginamai stabilesnė, stipresnė.

Bet tai – tik privalumai ant popieriaus, mat ne vienas konfliktas parodė, jog vien pliki skaičiai, savaime egzistuojantys daliniai gali nieko nereikšti prieš taktiškai, technologiškai ar kiekybiškai pranašesnį varžovą, kurio pusėje – agresijos iniciatyva. Juo labiau 2021-siais, kai bet kuriame kariniame konflikte tiesioginis kontaktas su priešininku nebūtinas, norint pakirsti jo valią bei gebėjimus toliau kautis – pražūtingų nuotolinių smūgių grėsmė yra kaip niekada aukšta.

Vis dėlto, šiuolaikinėje Lenkijoje, kuri planuoja radikaliai stiprinti kariuomenę, esminis panašumas yra tie patys klausimai, kaip ir 1790-siais: iš kur tiek žmonių surinksite ir kas už visa tai mokės?

Iš kur trauksite žmones ir pinigus?

Į pastarąjį klausimą atsakymų galima buvo pradėta ieškoti dar prieš kelerius metus, kai Lenkijos valdantieji paskelbė apie kariuomenės modernizavimo programą, o tik vėliau – apie pačių pajėgų didinimą. Dar prieš kelerius metus Lenkija 2021-2035 metais gynybai, o konkrečiai ginkluotųjų pajėgų modernizacijai įsipareigojo skirti įspūdingą sumą – per 133 mlrd. dolerių.

M. Blaszczakas paminėjo ir unikalų finansavimo mechanizmą: jei 1790-siais tai buvo dešimtinės mokestis aukštuomenei ir bažnyčiai, tai dabar kalbama apie specialų „Ginkluotųjų pajėgų paramos fondą“, panašų į tą, kuris atsirado kovojant su ekonominėmis COVID-19 pandemijos pasekmėmis.

Planas yra toks: nacionalinis plėtros bankas BGK leidžia vertybinius popierius, kuriais ir finansuojamos papildomos išlaidos. O jos būtų reikšmingai didesnės, nei 2 proc. BVP gynybai, kuriuos dabar leidžia Lenkija – kaip ir Lietuvoje, kaimyninėje šalyje planuojama didinti išlaidas krašto apsaugai iki 2,5 proc. Tokį skaičių Lenkija formaliai ketina pasiekti 2030-siais, tačiau M. Blaszczakas viename interviu neslėpė optimistinio plano tai pasiekti jau 2026 metais, augant šalies BVP, papildomai per 7 metus skiriant 24 mlrd. zlotų (apie 5,2 mlrd. eurų).

Į šią sumą įtrauktos didžiosios ginkluotųjų pajėgų modernizavimo programos: priešlėktuvinės gynybos, karinių oro pajėgų, artilerijos ir šarvuotųjų pajėgų stiprinimas, įsigyjant naujausios, pažangiausios (ir neretai brangiausios) kartos techniką bei įrangą.

Milijardus kainuojantys ilgojo nuotolio „Patriot“ ir trumpojo nuotolio vietinės „Narew“ programų priešlėktuvinės gynybos sistemų, 5-os kartos naikintuvų F-35 (Lenkija įsigys 32 naikintuvus) sandoriai – tik pradžia. Vasarą pasklidę gandai jau rudenį buvo patvirtinti paties M. Blaszczako – Lenkija ketina įsigyti 250 naujausios modifikacijos legendinių amerikietiškų tankų „Abrams“.

M1A2 SEPv3 modifikacijos tankus lenkų kariai jau nuo spalio mokosi pažinti ir valdyti JAV, kur rengiami pirmieji lenkų „Abramsų“ instruktoriai. Toks sandoris reikš, kad Lenkija turės bene daugiausiai tankų Europoje – daugiau, nei Jungtinė Karalystė, Prancūzija ir Vokietija kartu sudėjus.

Kodėl lenkai turi daugiau tankų

Tiesa, „Abrams“ tankai yra simbolinis lakmuso popierėlis, rodantis Lenkijos strateginių pasirinkimų kryptį. Nesyk mūšio lauke nurašyti tankai buvo ir tebėra tas pats geležinis mobilus kumštis, kuris būtinas bet kuriai didelei kariuomenei, norinčiai pasiekti pergalei – kitaip, nei bandoma įtikinti mitais, tankai gali būti naudingi tiek gynyboje, tiek puolime. Dar rugsėjo mėnesį Lenkijoje vyko tinklapio „Defence24“ organizuota konferencija, kurioje išsakytos mintys buvo ypač iškalbingos.

Nacionalinio suagumo biuro vadovas Pawelas Solochas, kariuomenės vadas Jaroslawas Mika ir teritorinių pajėgų vadas Wieslawas Kukula ir svarbiausia – Lenkijos šarvuotųjų pajėgų mokymo vadas, pulkininkas Tomaszas Gdakas svarstė apie šalies ginkluotųjų pajėgų ateitį.

Amerikietiškų tankų įsigijimas tebuvo viena temų, tačiau palietė kelis reikšmingus veiksnius. Viena vertus, tai yra logiška ir dėsninga amerikietiškos linijos tąsa, prasidėjusi dar XX a. pabaigoje, kai lenkai įsigijo naikintuvus F-16, parėmė JAV invazijose į Afganistaną ir Iraką.

Kita vertus, proamerikietiška Lenkijos linija Europoje sukelia papildomų galvos skausmų ES viduje, kur didžiosios šalys – pirmiausiai Vokietija ir Prancūzija užima vis labiau antiamerikietišką

poziciją bei JAV gamintojų karinę techniką bei įrangą regi kaip nepageidaujamų konkurentų produkciją. Pavyzdžiui, lenkų planai dalyvauti bendrame Prancūzijos ir Vokietijos naujos kartos tanko kūrimo procese yra pakibę ant plauko.

Kita vertus, Lenkijos šarvuotąsias pajėgas – kelias mechanizuotąsias bei kelias šarvuotosuosios kavalerijos divizijas, tarp jų ir naująją 18-ąją sudaro skirtingų gamintojų technika.

Jei naujieji „Abrams“ žadami arčiausiai Baltarusijos sienos – pagrindinio grėsmės vektoriaus esančiai 18-jai divizijai, tai kol kas Lenkijos kariuomenės šarvuotosios technikos parką sudaro visiškai skirtinga filosofija pagrįsti tankai ir šarvuočiai.

Pavyzdžiui, iš Vokietijos įsigyti 247 „Leopard“ tankai, iš kurių 142 yra senos Leopard 2A4 modifikacijos, kuri jau dabar keičiama į lenkiškąją Leopard -2PL su papildomais šarvais, nauja ryšių, ugnies valdymo ir kita įranga, taip pat yra 105 „Leopard 2A5“ modifikacijos tankai. Be to, artimiausiais metais turėtų įsibėgėti pėstininkų kovos mašinų „Borsuk“ programa – Lenkija ketina įsigyti beveik 600 tokių šarvuočių.

First two #Leopard2PL MBTs have been officially taken over by @PGZ_pl and another three to be received by the end of this week. Tanks will be delivered to the 🇵🇱 10th Armoured Cavalry Brigade #10BKPanc, headquartered in Świętoszów, Poland.

👉(PL) https://t.co/dJhYR4oo3T pic.twitter.com/UkQ2SloDD2