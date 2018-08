Tuo pačiu metu regionuose plinta partijos laikraštis, kuriame – vien tik nuopelnai Lietuvai ir jos žmonėms. Politologai sako, kad valstiečiai žalieji žiūri į priekį ir mato kitų metų rinkimus, nepasikliaudami, kad tauta įvertins jų nuveiktus darbus, savo jėgas nukreipia į viešuosius ryšius.

„Pažiūrėkite pro langą, valdantieji, jūsų pabaiga jau netoli“, – rašo savo „Facebooko“ profilyje Gabrielius Landsbergis. Bet greičiausiai žiūrėdamas pro langą Ramūnas Karbauskis mato ne tik savo sėkmę II Seimo rinkimų ture 2016 m., bet ir gerokai riebesnį kitų metų savivaldos rinkimų kąsnį.

Vasara – atostogų metas. Nors oficialių atostogų neturi, atostogauja ir politikai, tačiau ne visi. Valstiečių žaliųjų frakcijoje nutarta per daug neatsipalaiduoti. Frakcijos nariai įpareigoti galvoti klausimus, kuriuos turėtų nagrinėti Seime nuo rudens sukurta speciali komisija, tęsianti Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto atliktą tyrimą apie verslo grupių įtaką politikams.

Pirmasis namų darbus atliko Energetikos komisijos pirmininkas Virgilijus Poderys, dar birželį pateikęs, kuo reikėtų domėtis energetikos srityje. Buvo prabilta, kad jis ir galėtų vadovauti tokiai komisijai. Seimo LVŽS frakcijos narys Mindaugas Puidokas, nelaukdamas sudaromos komisijos, kartu su partijos kolegomis 12 klausimų adresavo Saugumo departamentui. Juose kartu su verslo atstovais minimi politikai – Prezidentė ir keletas konservatorių: kodėl Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas nebuvo informuotas apie Seimo narių Agnės Bilotaitės, Žygimanto Pavilionio, Jurgio Razmos, Lauryno Kasčiūno, Kęstučio Masiulio ryšius su „MG Baltic“ koncerno vadovais?

„Klausimai suformuluoti ir pateikti tam, kad VSD vadovas galėtų tą, ką įmanoma pagal įstatymą, atsakyti per plenarinį posėdį rugsėjo mėnesį. O tai, ko nepavyktų dėl to, kad būtų tam tikri įstatyminiai apribojimai, keliautų jau tada į tyrimų komisiją, kuri bus sudaryta rudenį, ir kurioje būtent tie papildomi aspektai iš šių klausimų būtų tiriami“, – sakė M. Puidokas.

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narė Rasa Juknevičienė išskiria tris valstiečių žaliųjų projektuojamo tyrimo taikinius. Klausimai, jos nuomone, atitinka Rusijos propagandinius tekstus.

„Mes esam vienas iš taikinių dėl to, kad esame pagrindinė opozicinė jėga, o R. Karbauskis opozicijos visai nepripažįsta. Jis nepripažįsta ir kad kas nors apskritai jo ko nors paklaustų. Tai nori nutildyti, galvoja, kad tokiais būdais mus nutildys. Prezidentė yra taikinys todėl, kad reikia pakeisti Lietuvos geopolitinę kryptį. Todėl, kad Rusijai to labai reikia, kad būtų pakeista. Dėl to reikia parodyti, kad šita D. Grybauskaitės politika buvo bloga ir, žinoma, VSD. VSD yra ta institucija, kuri tikrai daug labai svarbių funkcijų atlieka mūsų valstybėje saugumo prasme. Beje, visi šie trys taikiniai yra pagrindiniai Kremliaus propagandos taikiniai“, – kalbėjo R. Juknevičienė.

Politologė Rima Urbonaitė nepabrėžia planuojamo tyrimo ryšio su Rusijos propaganda, tačiau įžvelgia būsimų savivaldos rinkimų šešėlį. Esą valstiečiai žalieji tiesiog pajuto tokių tyrimų skonį ir naudą, todėl siekia toliau juos tęsti. Prieš artėjančius savivaldos rinkimus paleisti vieną ar kitą informacijos bloką – racionalus išskaičiavimas.

„Dėl klausimų turinio, tai tikrai galime pastebėti vieną dalyką, kad figūruoja pagrindinių valstiečių konkurentų, tai yra konservatorių pavardės. Kitų pavardžių mes išvis nematome, klausimai irgi yra formuluojami jau faktiškai kaltinamojo pobūdžio. Norima, kad VSD turbūt patvirtintų tai, o paskui toliau kapstytis. Tai akivaizdu, kad klausimai paties tyrimo efektyvumui ir gilumui nebuvo gerai parengti“, – teigė M. Romerio universiteto Politikos mokslų instituto lektorė R. Urbonaitė.

Politologas Saulius Spurga taip pat sako, kad VSD pateikti klausimai rodo, jog norima suvesti sąskaitas su kai kuriais politikais ir toliau sukti politikavimo malūnėlį.

„Pasidomėti atsitiktinai paimtu vienu ar kitu asmeniu, vienu ar kitu veiklos epizodu iš daugelio šimtų, gal tūkstančių panašių epizodų – tai tikrai nėra prasmės. Tokios išvados teisiškai negali būti niekaip įvertintos, neturėtų jokio svorio. Tai yra tiesiog politiniai žaidimai“, – sakė M. Romerio universiteto docentas dr. S. Spurga.

Valstiečiai žalieji žada, kad Seimo specialios komisijos tyrimo išvados bus paskelbtos gegužę, prieš prezidento rinkimus. Pasak R. Urbonaitės, išvados – ne esmė. Dar per tyrimą iš komisijos greičiausiai bus nutekinama informacija, kuri bus visuomenėje įvairiai interpretuojama ir ja spekuliuojama. Prieš artėjančius savivaldos ir prezidento rinkimus valstiečiams tai būtų paranku.

Kad rinkimai turi įtakos valstiečių elgsenai, rodo ne vien naujo tyrimo užmojai. Regionuose platinamas partijos laikraštis „Už žemę ir žmogų“, kurio tiražas milžiniškas – siekia 250 tūkst. egzempliorių. O regioninėje žiniasklaidoje skelbiami užsakomieji straipsniai.

„Pradedant nuo didžiulių tiražų laikraščių, kurie labai pozityviai nušviečia tai, ką jie daro. Kitas dalykas, puikiai matome ir tuos važiavimus to paties Vytauto Bako į regionus pristatant atliktą tyrimą, kuris pristatomas kaip pats drąsiausias tyrimas ir be jokios abejonės taip pat daro įspūdį rinkėjams“, – kalbėjo R. Urbonaitė.

„Tą leidinį, kuris išleistas neįtikėtinai dideliu tiražu, galima gauti daugiau rajonuose, o ne Vilniuje. Viskas vykdoma tikslingai – jie žino savo rinkėją. Žino kaip jį paveikti, kol kas tai veikė. Bet jeigu jiems lieka laiko būtent tokiam politikavimui, ir atrodo, kad vis daugiau ir daugiau pastangų tam nukreipiama, tai kyla klausimas, kas iš tikrųjų rūpi šitai frakcijai?“ – kalbėjo S. Spurga.

Dviejų įtakingiausių oponuojančių politinių jėgų ginčai iš koridorių rudenį, greičiausiai, persikels į Seimą. LVŽS jau pirmajame rudens sesijos plenariniame posėdyje žada pristatyti klausimus, kuriuos tirtų sudaryta speciali komisija. Ar jai sudaryti užteks balsų? Bent jau R. Karbauskis tuo įsitikinęs.