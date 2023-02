Ginklų parduotuvėje – anšlagas.

„Paskutiniai įvykiai... Dėl to ir aplinkoje, ne tik aš, kolegos, draugai – visi susirūpinę, todėl nutarėme apsisaugoti“, – LNK komentavo lankytojas ginklų parduotuvėje.

„Pro šalį važiavau – sustojau. Seniai galvojome, bet niekaip neprieidavome“, – pasakojo kitas pirkėjas.

Žmonės perka tai, kas paprasčiausia, nereikia leidimų – dujų balionėlius.

„Nuo pačių paprasčiausių, tokių, kurie pučia iki 2-3 metrų, priklausomai nuo oro sąlygų, iki pusiau profesionalių, kurie pučia galbūt ir iki 5-6 metrų. Realiai visas šis bumas prasidėjo šią savaitę“, – sakė „Vilniaus ginklų“ padalinio vadovas Darius Mikalauskas.

Susirūpinę vilniečiai nesupranta, kas šiuo metu vyksta Vilniuje – siaučia gaujos ar iškrypėlis maniakas, kai pastaruoju metu fiksuota tiek užpuolimų. Nukentėję – vaikai, o žinių apie įtariamuosius nėra.

„Aišku, tokie įvykiai nedažni, bet jie sudrebina visus tėvus“, – LNK komentavo Tėvų forumo atstovas Kęstutis Mikolajūnas.

Tad jei, sako, policija negali sukontroliuoti – saugosis patys.

„Tėvai labai nori duoti tuos dujų balionėlius savo vaikams, bet mes visus žmones perspėjame, kad tai yra tikrai įstatymo pažeidimas, nes D kategorijos ginklus gali naudoti tik asmenys, turintys 18 metų“, – paaiškino ginklų parduotuvės atstovas.

Balionėlis vaiko rankose gali užtraukti administracinę atsakomybę, įspėjimą arba baudą iki 30 eurai.

„Sako: tai gal aš tada dukrai galiu peilį nupirkti. Mes tada nebeturime jokių argumentų“, – pasakojo D. Mikalauskas.

Atėję sako, kad įstatymus žino, bet renkasi mažesnę blogybę ir nesiruošia rizikuoti savo atžalų saugumu. LNK kalbinta moteris turi dvi dukras, viena jų – nepilnametė.

„Atėjau konsultacijos, ką turi geriausio, tai to ir reikėtų“, – pripažino ji.

Tai – ne pavieniai pirkėjai. Tai, kas vyksta šią savaitę, galima įvardinti kaip tiesioginį vaikų apginklavimą.

Pardavėjai apskaičiavo, kiek išaugo balionėlių pardavimai.

„Dešimtimis kartų padidėjo šių aerozolinių-dujinių ginklų įsigijimas“, – sakė „Vilniaus ginklų“ padalinio vadovas.

Nupirkti balionėliai, tikėtina, jau dabar vaikų ar paauglių kišenėse, kuprinėse.

Tėvų susirūpinimas pagrįstas, tačiau ką žada daryti mokyklos?

„Tokių daiktų įsinešimas turėtų būti draudžiamas. Kaip tai vyksta praktikoje – turbūt sunku pakomentuoti“, – LNK sakė Vilniaus vicemeras Tomas Gulbinas.

„Reikia aiškiai apsispręsti, koks segmentas galbūt galėtų tai turėti, bet visada, kai tu turi kažką papildomai, tai gali būti ir apsaugos priemonė, bet tai gali būti ir atvirkštinis variantas, tu gali dar labiau išprovokuoti tam tikrą situaciją“, – teigė Vilniaus Licėjaus direktorius Saulius Jurkevičius.

„Lazda turi du galus – kuo daugiau iš mūsų išeina, tuo daugiau mes išgirsime apie jų ir panaudojimo atvejų“, – komentavo D. Mikalauskas.

Rizika tokia: juk impulsyvūs vaikai balionėlius gali imti naudoti ne pagal paskirtį.

„Tai nėra nei geras būdas, nei pats geriausias, – kad dabar pradėtume ginkluotis, bet dėmesio saugumui, be abejo, tikrai reikia“, – paaiškino Tėvų forumo atstovas K. Mikolajūnas.

Savivaldybė taip pat ėmėsi priemonių: po pastarųjų užpuolimų mokykloms išsiuntė rekomendacijas.

„Didžiojoje dalyje mokyklų vaizdo kameros jau dabar yra, bet ne visos turi įsirengusios. Tai dabar yra proga dar kartą tai persvarstyti“, – sakė sostinės vicemeras.

Mokyklos pastebi, kad dabar tėvai dažniau vaikus veža ir pasiima iš mokyklos, nebeleidžia jų vienų, pataria vaikščioti būriais, ne prietemoje, ne krūmynais. Iš kitos pusės, specialistai kalba, jog ir dalis paauglių auginami tarsi oranžerijos sąlygomis – trūksta ir fizinio pasiruošimo, jei per užpuolimą tektų bėgti.

„Aš jau seniai esu matęs tai, kad vaikai neturi tam tikro savisaugos jausmo ir kartais neadekvačiai gali reaguoti į tam tikras situacijas. Jiems atrodo, kad viskas yra be galo saugu, viskas yra be galo užtikrinta ir be galo ramu“, – pastebėjo sostinės Licėjaus direktorius.

Su nepilnamečiais bendraus ir pareigūnai – juos kviečiasi mokyklos, kur bus vedami mokymai.

„Girdėjau, kad mokyklų vadovai galvoja ir galbūt apie savigynos pamokėles, jų organizavimą, tariasi su mokyklų bendruomenėmis, ar tokių reikia“, – sakė Vilniaus vicemeras T. Gulbinas.

„Jėgos yra nelygios ir tie savigynos kursai, matyt, ypač jaunų moksleivių neišgelbėtų“, – komentavo Kunigaikščio Gedimino progimnazijos Tėvų tarybos pirmininkas Daumantas Kavoliūnas.

„Matau (poreikį) toliau tęsti, nedaryti nieko dirbtinio, dėl tol, kad šaršalo kėlimas kartais gali dar labiau įbauginti visuomenę“, – sakė mokyklos Tėvų tarybos atstovė Dovilė Strazdė.

Pastarosiomis savaitėmis Karoliniškėse buvo užpulta dvylikametė, Žvėryne, įtariama, išžaginta 15 metų paauglė. Viskas vyko vidury baltos dienos, po pamokų, o šios savaitės pradžioje, ryte, Medeinos gatvėje prie mokyklos užpulta 18-metė. Jai pavyko apsiginti panaudojus balionėlį.

