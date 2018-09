Kas iš tikrųjų įvyko tarp Džiugelio ir Karbauskio: nutekėjusiose SMS – vidinės valstiečių kovos

Posėdyje bus svarstomas Seimo nario Justo Džiugelio pašalinimo iš frakcijos klausimas.

Pats J. Džiugelis 12.30 val. rengia spaudos konferenciją, kurioje žada „atsakyti į visus klausimus“.

Dar iki konferencijos pirmadienio rytą J. Džiugelis atsakė į keletą DELFI klausimų.

- Pone Džiugeli, mus pasiekė Seimo narės Aušros Papirtienės siųsta trumpoji telefono žinutė, kuri yra išsiųsta iš Jūsų tarnybinio mobiliojo telefono numerio. Jos turinys yra toks: „Kolegos, kviečiu 17 val. susitikti Prezidento salėje. Prašau patvirtinimo“. Jūs siuntėte tokią žinutę? Ką turėjote mintyje, kodėl reikėjo kviesti kolegas ir kur?

Na, gali būti, taip, gal ir siunčiau. Tik, o kas čia blogo, sakykite? Ar aš negaliu siųsti žinutės? Kas čia keista?

- Tai keista yra tas, kad minėtoji žinutė išsiųsta iš karto po tądien vykusio frakcijos posėdžio, kuriame, kaip mes turime duomenų, buvo kalbama apie tai, kad kai kurie Jūsų veiksmai skaldo frakciją?

Aš 12 valandą 30 minučių kviečiu spaudos konferenciją, ir ten galėsime aptarti plačiau šituos klausimus. Aš tikėjausi, kad bus ataka, puolimas, kad bus bandoma pritempti neva prie kažkokių faktų kažką. Tai apie tai aš ir papasakosiu.

- O negalvojate išeiti pats, na, jeigu ten Jūsų tiesiog nemėgsta, Jūs jiems nereikalingas kaip dabar čia atrodo?

Tik pasikartosiu, kad mane dabar bandoma sukompromituoti visais įmanomais būdais - tik už tai, kad aš bandžiau kovoti už demokratiją frakcijoje, už nuomonių įvairovę. Tai dabar ta ataka prieš mane vykdoma Kremliaus metodais.

Tik pasikartosiu, kad mane dabar bandoma sukompromituoti visais įmanomais būdais - tik už tai, kad aš bandžiau kovoti už demokratiją frakcijoje, už nuomonių įvairovę. Tai dabar ta ataka prieš mane vykdoma Kremliaus metodais.

- Atsiprašau, Kremliaus metodais?

Tai aš čia nenoriu dabar plėstis, bet sakau, spaudos konferencijoje apie tai galima bus padiskutuoti. Juk aš prašiau ir frakcijos posėdžio atviro, tai galėsite patys matyti, kaip ta diskusija vystysis.

Iš kolegos – žinutė susitikimui

Seimo narė A. Papirtienė DELFI patvirtino gavusi žinutę iš jai tuomet nežinomo telefono numerio.

„Aš labai nustebau, nes buvau tik parėjusi į Seimo viešbutį po frakcijos posėdžio.

Tai buvo birželio 22 dieną, penktadienį. Tai buo karštas posėdis, ir jame vienas iš klausimų buvo dėl pono Džiugelio veiklos.

Frakciją pasiekė informacija, kad Justas važinėja po socialines įmones, galimai elgiasi netinkamai Seimo nariui. Juolab kad jis buvo pateikęs įstatymo pataisą dėl socialinių įmonių. Tai tada karšta diskusija buvo, kad negerai taip elgtis, kad tai nesuderinama nei su frakcijos, nei su Seimo nario pozicijomis. Ir iš karto po to gavau tą žinutę.

Susisiekiau su frakcijos sekretoriatu, sako, kad čia Seimo nario tarnybinis numeris. Tuomet aš supratau, kad jis organizuoja, na, kaip ir perversmą, maištą frakcijoje, skaldo ją ir ieško sąjungininkų. Todėl parašiau, kad nedalyvausiu“, - DELFI sakė A. Papirtienė.

Karbauskis: jis šalinamas ne dėl epitetų mano atžvilgiu

„Aš tik dar kartą pabrėžiu, kad Džiugelio klausimas iškilo tikrai ne dėl to, kad išvadino ar neišvadino kažkuo Karbauskio. Ne dėl to. Džiugelio klausimas frakcijoje brendo nuo pavasario sesijos, dar nuo žiemos, kai gavome signalų mes, Seimo nariai, kad vyksta negražūs dalykai. Vien tik Seimo nario Džiugelio skambutis telefonu aplinkos ministrui, kad šis neva lieptų nutraukti tyrimą prieš vieną atliekų įmonę? Kaip tai įvardinti? Kai ministras verčiamas daryti nusikaltimą? O kur dar signalai iš Šiaulių, Kauno, Klaipėdos? Kur konkretūs žmonės iš konkrečių socialinių įmonių ateina ir skundžiasi, kad yra spaudžiami rinktis, ko jie nori - ar kad įstatymas dėl socialinių įmonių gulėtų stalčiuose, ar kad būtų priimtas ir socialinėms įmonės uždėtas apynasris? Tai jūs pati pažiūrėkite! Tas jo (Džiugelio – aut. past.) entuziazmas, dėl naujojo Socialinių įmonių įstatymo – labai aktyviai rengiamas buvo, ir entuziazmą rodė būtent šis Seimo narys. Ir tada, kai jau gaunamos išvados iš ministerijų, kai jau derinimai praktiškai gauti, tada ta iniciatyva kažkur dingsta, ir toks tik „sutapimas“, kad Seimo narys į tą laiką pervažiuoja susipažindamas per tas įmones“, - DELFI pirmadienio rytą sakė R. Karbauskis.

Kur konkretūs žmonės iš konkrečių socialinių įmonių ateina ir skundžiasi, kad yra spaudžiami rinktis, ko jie nori - ar kad įstatymas dėl socialinių įmonių gulėtų stalčiuose, ar kad būtų priimtas ir socialinėms įmonės uždėtas apynasris? Tai jūs pati pažiūrėkite!

Anot jo, „Urbšys (Seimo narys Povilas Urbšys pasitraukė iš LVŽS frakcijos – aut. past.)kiek ant manęs varė ir kuo nevadino, bet kažkodėl nebuvo keliamas klausimas dėl jo pašalinimo iš frakcijos“.

Jis sako, kad Džiugelis „šalinamas ne dėl epitetų mano atžvilgiu, o dėl frakcijos skaldymo ir galimai nusikalstamos veikos, dėl kurios artimiausiu metu kreipsimės į prokuratūrą“.

„Sekantis žingsnis bus kreipimasis į prokuratūrą, prašant ištirti galimai nusikalstamus Seimo nario veiksmus. Toks elgesys, kai skambinama po ministerijas, kai derinama nutraukti ar pradėti tyrimus, sustabdyti ar paskubinti įstatymo priėmimą ir panašiai – visa tai turi būti ištirta. Klausimas tik vienas - ar aš, ar pati frakcija kreipsimės, bet toks žingsnis tikrai bus“, - sakė R. Karbauskis.

Kalbino Seimo narius kurti frakciją

DELFI šaltinių žiniomis, J. Džiugelio ir frakcijos bei R. Karbauskio nesutarimai prasidėjo praėjusį pavasarį, kai buvo gauta signalų iš kai kurių socialinių įmonių atstovų, kad Seimo narys galimai prievartauja „susimokėti už ramybę“.

Tuo metu kaip tik Seime buvo registruota J. Džiugelio pataisa, kuri socialinėms įmonėms būtų stipriai apkarpiusi valstybės skiriamas subsidijas dėl neįgaliųjų įdarbinimo, mat būtų itin griežtai vertintinas tokių įmonių įdarbinamų asmenų darbo apskaita, užmokestis, kt. Įstatymo pataisų esmė buvo apriboti galimą tokių įmonių piktnaudžiavimą, neįgalių asmenų išnaudojimą ir jų socialinių garantijų pažeidimus.

Tačiau vienu metu tokia iniciatyva staiga pritilo, ir šiuo metu įstatymas guli Seimo narių stalčiuose. Džiugelio inicijuotas pataisas tuomet pasirašė apie 50 Seimo narių.

Kai „valstiečių“ vadovybei pradėjo plaukti informacija dėl galimai neleistino Džiugelio elgesio, Karbauskis tvirtina išsikvietęs kolegą pokalbiui tarp keturių akių.

„Tuomet jis man pradėjo sakyti, kad yra sąrašas Seimo narių, kad bus kuriama frakcija, ir kad su juo reikia dabar skaitytis. Taip, su juo – aš supratau, kad su juo asmeniškai, su Džiugeliu. Ir kai aš pasakiau, kad tai man panašu į šantažą ir frakcijos skaldymą, ir kad tas klausimas bus keliamas viešai, ir užsiminiau, kad kreipsimės į prokuratūrą, tuomet jis pradėjo veikti. Jis skambino Seimo nariams, jis kvoetė juos į susitikimus, kalbindavo Seimo salėje, visur. Žadėjo postus, pareigas, įtaką. Taip buvo, aš tą viską žinau, man patys kolegos tą papasakojo. Ir aš tikrai nenorėjau, kad visa tai išeitų į viešumą, aš sutikau, kad tegu visuomenė manys, kad jis šalinamas dėl manęs ir panašiai. Nes tai yra ir mano atsakomybė, už jį – aš jį prikalbinau eiti į Seimą, aš nuoširdžiai džiaugiausi, kai jį išrinko. Ir man dabar tenka atsakomybė dėl jo elgesio“, - sakė R. Karbauskis.

Ką Džiugelis kvietė į savo frakciją?

Tai, kad Džiugelis kalbino išeiti iš LVŽS ir kurti naują frakciją, DELFI patvirtino ir Seimo LVŽS frakcijos narys Gediminas Vasiliauskas.

„Justas prie manęs priėjo posėdžių salėje, pertraukos metu. Buvo balandžio gal, gal gagužės mėnuo. Sako, kaip tu čia, be posto jokio, neturi nei komiteto, nei komisijos. Ir, sako, ką manai, kad frakcijoje yra vieni labiau palaikomi, kiti neturi galimybių pasireikšti. Tada papasakojo, kad buriama nauja frakcija, ir kad jis kviečiamas prisijungti. Taip pat manęs dar paklausė, ką iš frakcijos narių būtų galima pakalbinti prisijungti irgi. Konkrečiai klausė dėl ponios Aušros (Papirtienės – au. Past.), bet aš tuomet pasakiau, kad vargu, ar verta, nes ši politikė tikrai nebėgioja po partijas ar frakcijas“, - DELFI patvirtino pats Seimo narys G. Vasiliauskas.

Politikas sakė tiesiogiai nepasakęs nei taip, nei ne, tačiau savo mintimis, kad kolega rengia perversmą frakcijos viduje, pasidalino su LVŽS nariais.

DELFI pavyko sužinoti pavardes, kaip buvo kuriama „Džiugelio frakcija“. Be J. Džiugelio buvo minimos ir kitos kalbintų ir neva iš principo sutikusių išeiti iš „valstiečių“ frakcijos ir kurti naują frakciją politikų pavardės: Seimo narių Roberto Šarknicko, Vytauto Bako, G. Vasiliausko, Raimundo Martinėlio, Kęstučio Bacvinkos, Rūtos Miliūtės, Virginijos Vingrienės, Virgilijaus Poderio. Naujosios frakcijos seniūnu esą buvo numatytas Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas V. Bakas.

Pirmadienio rytą kalbintas LVŽS partijos pirmininkas ir frakcijos Seime seniūnas R. Karbauskis patvirtino, kad frakcijai nubalsavus dėl galimybės J. Džiugeliui likti dirbti LVŽS frakcijoje toliau, iš frakcijos pasitrauks pats R. Karbauskis.