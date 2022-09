Karybos ekspertas Ždanovas: Rusija sieks mobilizuoti 1,2 mln. karių

Iki metų pabaigos – pusė milijono rezervistų

„Rusija turi pakankamai resursų karą tęsti dar kelis metus“, – savo tinklalaidėje skelbia vienas kvalifikuočiausių karybos ekspertų, buvęs Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pulkininkas Olegas Ždanovas.

Vertindamas į frontą siunčiamas Rusijos karines pajėgas, atsargos pulkininkas pastebi, kad kariniai ešelonai į Ukrainą gabena iš sandėlių paimtus dar SSRS laikais saugojimui užkonservuotus sunkvežimius bei nurodo mobilizuoti numatomų karių skaičių.

„Iš viso – 1 milijonas 200 tūkstančių. Iki šių metų pabaigos planuojama surinkti apie 500 tūkstančių, o kitais metais – dar 700 tūkstančių. Kaip jiems tai pavyks padaryti – pamatysime“, – kalbėjo O. Ždanovas.

Vergo mentalitetas: į mirtį vežami žmonės nesipriešina

Karybos ekspertas pastebi, jog mobilizuojami ir į frontą Ukrainoje siunčiame rusai iš esmės visai nepasipriešina.

„Jie gyvena pasibaisėtinomis sąlygomis, kažkokiuose tvartuose. Dabar rezervistus jau apgyvendina miestų sporto salėse, pastato kariškas dviaukštes lovas ir be jokios patalynės jie miega. Geriausiu atveju – ant senų, SSRS laikais pagamintų ir sandėliuose gulėjusių vatinių matrasų.

Wiadomo czemu #Putin pogłębił biedę w #Rosja ,że nawet sedes to luksus. Mobiki,mając takie warunki nawet nie orientują się,że powinny być inne warunki w jakich żyją i większość się na to godzi.Beczka z wodą na końcu to chyba luksus za który muszą być wdzięczni swojemu Furherowi. pic.twitter.com/YmykAbczoN



Tačiau jie nemaištauja, šie žmonės tarsi susitaikė su savo vergiška lemtini. Kai ką jau išsiuntė į frontą, kai kas jau žūsta, patenka į nelaisvę.

Matome, kad resursų Rusija turi. Ir žmonių, nors ir nelabai motyvuotų, ir technikos. Aišku, jinai yra sena, gal iš 10 tankų užsives tik vienas, tačiau ir tuo atveju jie turės beveik 3 tūkst. senų sovietinių tankų“, – konstatavo O. Ždanovas.

Karybos ekspertas pastebi, nors Rusija turi pajėgumų karą tęsti dar 2 – 3 metus, tačiau vargu ar jis truks taip ilgai. O. Ždanovo vertinu, šiuo metu jau buksuojanti Rusijos ekonomika dėl mobilizacijos susidurs su dar didesniais sunkumais.

Atsargos pulkininkas atkreipia dėmesį į apgailėtiną Rusijos rezervistų padėtį, kai jiems trūksta pačių būtiniausių priemonių. Delfi jau rašė apie tai išduodamus surūdijusius automatus, raginus patiems pasirūpinti miegmaišiais, kilimėliais, turniketais bei vaistinėlėmis, o paprašyti mamų ir draugių nupirkti pačių pigiausių higieninių tamponų, kurie Rusijos kariuomenėje naudojami šautinėms žaizdoms užkimšti.

„Dabar jie visi ims skambinti namo, prašys jiems nupirkti kojines, apatinius rūbus, higienos priemones, vaistinėles. Įsivaizduokite, kokį prekių trūkumą tai sukels Rusijoje. Šie daiktai bus tiesiog šluojami iš lentynų ir siunčiami į karinius dalinius, nes reikia kažkaip gelbėti artimuosius“, – kalbėjo O. Ždanovas.

Šis karas su Rusija gali būti ne paskutinis

Buvęs Ukrainos kariuomenės generalinio štabo pulkininkas pastebi, kad mobilizacija sukels ir kitą labai rimtą problemą, kuri pastebima jau dabar: vyrus išsiuntus į frontą tiesiog nėra kam dirbti.

„Jau yra pranešimų, kad autobusų parkuose neįmanoma surinkti pamainos, nes visi gavo šaukimus ir išėjo į karinį komisariatą.

O šiuo metu nei vieno jų atgal neišleis. Nes jeigu bent vieną išleis, rytoj jau niekas nebeateis į karinį komisariatą, kiekvienas ras daugybę priežasčių, kodėl negali būti mobilizuojamas. Taip pat žmones pasieks ir informaciją apie tikrąją padėtį fronte, todėl manau, kad Rusijoje problemos tik didės.

Squid Game. #Russian edition. Thousands of 🇷🇺newly mobilized conscripts biding their time in barracks before being deployed to Ukraine.#Ukraine #UkraineRussiaWar #Russia #Russians #RussianArmy #RussianMobilization #mobilization pic.twitter.com/vt8Wch8GZ6