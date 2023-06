„Potvynis yra potvyniu, jis atėjo ir praėjo. Tačiau aplinkui bus labai daug gaišenos, daug lavonų, pūvančios organikos. O tai sukels ir labai didelę galimybę plisti epidemijoms. Todėl mes čia turime kalbėti apie gyventojų gelbėjimą, bet ir apie epidemijų plitimą ir jų stabdymą“, – laidoje sakė D. Antanaitis.

Jo teigimu, gera žinia viena – kad rusai nesusprogdino šios užtvankos žiemą.

„Tada būtų žymiai daugiau problemų. Tai, kad susprogdinta vasarą – be abejo, kad bus aukų, be abejo, kad bus kritę gyvūnai, be abejo, kad bus krūva pūvančios žuvies, be abejo, kad bus pūvančio dumblo, bus musės, bus vabalai, uodai. Bus šlykštu“, – teigė karybos ekspertas.

Jis ragino įvertinti, kaip atrodytų situacija, jeigu staigia būtų nusausintos Kauno marios.

„Vis tiek žmonės žūtų. Kažkas ir Ukrainoje dabar ganosi laukuose, jos visos pradės pūti, smirdėti. Platins ligas“, – laidoje „Delfi diena“ kalbėjo karybos ekspertas D. Antanaitis.

Kaip jau buvo skelbta, antradienį, birželio 6–ąją, 2 val. 30 min., Rusijos kariškiai susprogdino Kachovkos HE. Jėgainė buvo susprogdinta nuotoliniu būdu. Sprogimo epicentru tapo mašinų salė.

Britų žvalgyba: toliau griūvanti Kachovkos HE užtvanka gali sukelti papildomų potvynių

Kachovkos hidroelektrinės užtvankos konstrukcija ir toliau griūva, per ateinančias dienas šis procesas gali sukelti papildomų potvynių, teigia Didžiosios Britanijos žvalgybos analitikai.

Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgybos suvestinėje sakoma, kad prieš užtvankai sugriūnant vandens lygis Kachovkos rezervuare buvo rekordiškai aukštas, todėl ypač didelis vandens kiekis užtvindė teritoriją pasroviui Dnipro upe.

Didžiosios Britanijos analitikų teigimu, Zaporižios atominei elektrinei, esančiai už 120 km nuo užtvankos, greičiausiai iškart neiškils papildomų saugumo problemų, kurios atsirastų smarkiai sumažėjus vandens lygiui rezervuare.

„Tikėtina, kad per kelias ateinančias dienas užtvankos struktūra toliau grius ir sukels papildomus potvynius“, – sakoma pranešime.

Zelenskis: užtvankos sunaikinimas mūsų nesustabdys

Prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį pareiškė, kad išpuolis prieš svarbią užtvanką pietų Ukrainoje nepaveiks Kyjivo planų pradėti puolimą ir susigrąžinti prarastą teritoriją.

„Užtvankos susprogdinimas neturi įtakos Ukrainos gebėjimui atsiimti okupuotas teritorijas“, – „Telegram“ kanale pareiškė V. Zelenskis. Jis sakė kalbėjęsis su aukščiausiais kariuomenės vadais ir patikino, kad Ukrainos kariuomenė tam visiškai pasirengusi.

„Kachovkos hidroelektrinėje Rusijos teroristų sukelta nelaimė nesustabdys Ukrainos ir ukrainiečių“, – per vakaro kreipimąsi vaizdo ryšiu sakė V. Zelenskis. Jis pažadėjo pagalbą nukentėjusiesiems užtvindytame regione.

V. Zelenskio teigimu, užtvanka sunaikinta siekiant pristabdyti Ukrainos kontrpuolimą. „Mes vis tiek išlaisvinsime visą savo šalį“, – sakė jis. Tokie išpuoliai nepadės Rusijai išvengti pralaimėjimo, Maskva galiausiai turės sumokėti dar daugiau už padarytą žalą.

Ukrainos generalinis prokuroras jau kreipėsi į Tarptautinį Baudžiamąjį Teismą (TBT) su prašymu pradėti tyrimą.

V. Zelenskis sakė, jog vyriausybė daro viską, kad išgelbėtų potvynio aukas ir aprūpintų gyventojus geriamuoju vandeniu.

Ukrainos prezidentas taip pat paaiškino, kodėl sunaikinusi užtvanką Rusija atkirto Krymo pusiasalį nuo vandens tiekimo. V. Zelenskio teigimu, Maskva jau rengiasi prarasti 2014 m. aneksuotą Krymą.