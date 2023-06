Karybos ekspertas – apie rusų susprogdintą Kachovkos užtvanką: į vieną teritoriją pretenzijų atsisakoma

„Tas užtvankos susprogdinimas yra labai sovietinis veiksmas – pagal sovietinius taktinius vadovėlius. Atsitraukianti sovietų kariuomenė turėdavo sprogdinti tokias užtvankas, kad priešininkas negalėtų judėti į priekį.

Ir iš tų netiesioginių įrodymų mes galime pasakyti, kad būtent tokiu veiksmu rusai ir bando sužlugdyti ukrainiečių kontrpuolimą“, – kalbėjo karybos ekspertas D. Antanaitis.

Jo teigimu, tai yra absoliučiai paskutinė galimybė rusams ką nors padaryti.

„Kitu atveju jie tos užtvankos tiesiog nesprogdintų, o kovotų ir stabdytų ukrainiečių kariuomenę ginklais“, – Delfi laidoje sakė karybos ekspertas.

D. Antainaitis laidoje „Delfi diena“ teigė, jog Rusijai nėra įdomūs veiksmų padariniai civiliams gyventojams, kuriems tenka evakuotis iš gyvenamųjų vietų šalia Kachovkos hidroelektrinės.

„Jiems nėra įdomu. Svarbiausia buvo tai, kad Ukrainos kariuomenė negalėtų judėti kairiame Dniepro krante ir negalėtų vykdyti puolimo Krymo link“, – įžvalgomis dalijosi D. Antanaitis.

Kariniu požiūriu, anot karybos eksperto, šioje teritorijoje aplink hidroelektrinę tapo neįmanoma nei važiuoti, nei vaikščioti.

„Maža to, kad ji yra užtvindyta, potvynis vis dėlto praeis, bet vis tiek žemė liks pelkėta. Ir važiuoti su sunkiąja technika jau negali. Iš principo rusai sau užtikrino, kad šiaurinė Krymo dalis yra apsaugota, sukėlus technologinę katastrofą. Ir jie dabar gali koncentruoti savo pajėgumus į Ukrainos šiaurę.

Jie taip pat gali „nuimti“ dalį savo karinių dalinių nuo tos vietos, kur dabar yra užtvindyta, ir perkelti į Rusijos pusę, kur Rusijos sukilėliai vykdo operaciją, išlaisvinant Rusiją nuo putinizmo“, – kalbėjo karybos ekspertas.

Anot jo, rusai galėjo tikėtis, kad ir dalis Ukrainos kariuomenės dalyvaus šiuose gelbėjimo darbuose.

„Ir taip rusai galės prasiveržti į kitas puses, nuo kurių ukrainiečiai „nuėmė“ savo dalinius“, – kalbėjo D. Antanaitis.

Ar kontrpuolimas jau žlugo?

Pirmadienį skelbta: JAV pareigūnai patvirtino, kad esama ženklų, jog Ukraina galėjo pradėti savo laukiamą kontrpuolimą.

Karybos ekspertas D. Antanaitis dalijosi nuomone, jog Ukrainos kontrpuolimas prasidės tada, kada mūšio lauke jau veiks tankai „Leopard“.

„Iš viešų šaltinių teko skaityti, kad jie jau yra mūšio lauke. Mano galva, kontrpuolimas pradėtas. Ir tas užtvankos susprogdinimas rusams labai parankus. Jeigu ukrainiečiai planavo judėti pagal kairiąją Dniepro kranto pusę, tai dabar jie negali to padaryti.

In this image taken from video released by the Ukrainian Presidential Office, water runs through a breakthrough in the Kakhovka dam in Kakhovka, Ukraine, Tuesday, June 6, 2023. Ukraine on Tuesday accused Russian forces of blowing up the major dam and hydroelectric power station in a part of southern Ukraine that Russia controls, sending water gushing from the breached facility and risking massive flooding. Russian officials countered that the dam was damaged by Ukrainian military strikes in the contested area. (Ukrainian Presidential Office via AP) XEL105