Karštoji koronaviruso linija pastebi išaugusį besitestuojančiųjų skaičių

Kaip LRT radijui trečiadienį sakė karštosios linijos 1808 koordinatorė Greta Beinaravičiūtė, tyrimų per pastarąsias dvi dienas gerokai išaugo dėl Vyriausybės išplėsto sąrašo, kas gali ir turi atlikti profilaktinius COVID-19 tyrimus norėdamas dirbti, į tai mobilieji punktai reaguoja didindami tyrimų apimtis.

„Pastebėjome iš tikrųjų tai ir per gerokai išaugusį skambučių skaičių, nes šiuo metu sulaukiame apie 8-9 tūkst. skambučių per savo darbo laiką, t.y. per 12 valandų, tai pajautė ir mobilieji punktai, kuriuose vietų per pastarąsias dienas smarkiai sumažėjo, kai kuriuose nebuvo vietų užsiregistruoti ir kitiems, kurie nori išsitirti“, – sakė ji.

Pasak G. Beinaravičiūtės, kiek tiksliai išaugo besitikrinančiųjų skaičiai, tikimasi įvertinti vėliau, dažniausiai dėl testų kreipiasi prekybos, grožio ir kultūros sektorių darbuotojai.

„Pasak operatorių, dažniausiai girdimos šios profesijos“, – teigė ji.

Vyriausybės sprendimu nuo šios savaitės kas 7-10 dienų tikrintis, ar neserga COVID-19, turi sveikatos priežiūros, švietimo darbuotojai, socialinių paslaugas teikiantys asmenys bei vaistininkai. Tuo metu pardavėjai, sportininkai, kultūros darbuotojai, kirpėjai privalo testus atlikti prieš pradėdami veiklą.