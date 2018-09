Sekmadienį jis susitiko su Vokietijos gynybos misterijos parlamentiniu valstybės sekretorius Thomasu Silberhornu, praneša Krašto apsaugos ministerija. „Vokietija išlieka patikima partnere saugumo ir gynybos srityje. Džiaugiamės sėkmingu bendradarbiavimu nuo pat pradžių, kuris tik dar labiau suintensyvėjo Vokietijai pradėjus vadovauti NATO priešakinių pajėgų batalionui Lietuvoje. Vokietijos partnerystė ir parama yra reikalinga ir itin vertinama“, – susitikimo metu sakė R. Karoblis. Su T. Silberhornu aptarta saugumo situacija regione, dvišalio bendradarbiavimo, aktualūs NATO ir Europos Sąjungos darbotvarkių klausimai. Prieš susitikimą Krašto apsaugos ministerijoje Vokietijos gynybos misterijos parlamentinis sekretorius lankėsi Rukloje, kur susitiko su čia dislokuotoje NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinėje grupėje tarnaujančiais savo šalies kariais. Reaguodama į Rusijos provokacijas, agresyvų elgesį ir keliamą grėsmę, Vokietija pirmoji prisiėmė atsakomybę, įgyvendinant Varšuvoje sutartas atgrasymo priemones ir apsisprendė tapti vadovaujančia šalimi, formuojant NATO priešakinių pajėgų batalioną Lietuvoje. Vokietija aktyviai dalyvauja NATO oro policijos misijoje Baltijos šalyse. Vilniuje įsikūrusioje NATO pajėgų integravimo štabe tarnauja šios šalies karininkai. Vokietija ypač stipriai prisideda prie Lietuvos gynybinių pajėgumų vystymo, Lietuvos kariuomenės modernizavimo. Lietuva iš Vokietijos perka pėstininkų kovos mašinas „Vilkas“, savaeiges haubicas Pz 2000, šarvuočius M577 ir kitas. Atgrasymo ir gynybos tikslais Rukloje veikiančiai NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinei grupei Vokietija vadovauja nuo jos dislokavimo 2017 metais pradžioje. Šalis šioms tarptautinėms rotacinėms pajėgoms skiria ir didžiausią karių dalį. Šiuo metu Rukloje dislokuota daugiau nei pusė tūkstančio Vokietijos karių su savo technika ir ginkluote. Kovinei grupei personalą su technika ir ginkluote taip pat yra skyrusios Belgija, Čekija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Islandija. Vienete tarnauja per 1 200 sąjungininkų karių. Mokomajame pulke Rukloje dislokuota tarptautinė kovinė grupė yra integruota į Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ sudėtį ir nuolat dalyvauja kolektyvinės gynybos mokymuose ir pratybose. Sprendimą dislokuoti NATO priešakines pajėgas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje NATO šalių vadovai priėmė 2016 metų liepą. Šios pajėgos – tai pirmiausia atsakas į Rusijos agresyvius karinius veiksmus Ukrainoje, taip pat Rusijos karinio potencialo didinimą ir karinės galios demonstravimą regione.

