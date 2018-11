„Tai tikrai nėra mūsų žinybos kompetencija. Yra Susisiekimo ministerija, yra Vyriausybės kanceliarija, yra kiti potencialūs naudotojai, yra Prezidentūra, yra Seimo kanceliarija. Čia yra kolektyviniai sprendimai. Bet jeigu kalbama apie lėktuvų naudojimą, aviacija, ar ji būtų karinė, ar ji būtų civilinė, yra tikrai tie pajėgumai reikalingi ir reikalingas net ne vienas lėktuvas“, – BNS sakė krašto apsaugos ministras R. Karoblis. Premjeras Saulius Skvernelis antradienį sakė, kad Krašto apsaugos ministerija jau „pakankamai seniai“ ieško variantų, kokį lėktuvą būtų galima įsigyti arba nuomotis. Susiję straipsniai: „Spartan“ gedimai – tik ledkalnio viršūnė: be šių veiksmų neišgelbės ir naujas lėktuvas Skvernelis: Lietuvai reikia lėktuvo šalies vadovams, delegacijoms skraidinti R. Karoblio teigimu, ministerija atliko galimą lėktuvų nuomos analizę, tačiau paaiškėjo, kad tai būtų labai brangus variantas. „Mes buvome gavę prašymus išnagrinėti galimą lėktuvų nuomą pagal atitinkamą valandų skaičių, kur, aišku, apmokėtų tie, kurie skraido, tos institucijos. Bet išnagrinėjus visus pasiūlymus, pasirodė, kad tai yra neadekvatu, kaštai yra neadekvatūs naudai, kurią būtume gavę, palyginant su visais kaštais ir net nepatogumais tų pačių „Spartanų“, – sakė ministras. Spręsti dėl naujų orlaivių, jo teigimu, kariuomenė neturi mandato ir šiuo metu jokių procesų dėl to nevyksta. „Pagal įstatymus, ji (kariuomenė – BNS) perka karinius pajėgumus, tikrai nekalbama apie civilinės paskirties orlaivius“, – sakė jis. „Tai nėra karinis pirkinys, nėra karinė investicija, o investicija būtų brangi“, – kalbėjo ministras. Sekmadienį dėl kariuomenės lėktuvo „Spartan“ aukščio valdymo sistemos gedimo į Rygą neišskrido prezidentės Dalios Grybauskaitės delegacija. Pirmadienio vakarą su šiuo orlaiviu iš vizito Briuselyje turėjo grįžti premjeras Saulius Skvernelis, tačiau lėktuvui važiuojant pakilimo taku paaiškėjo, kad sugedo jo atsarginis jėgainės generatorius. Vyriausybės vadovas su delegacija namo grįžo antradienį reisiniais lėktuvais. Antradienio vakarą „Spartan“ dar buvo Briuselyje. R. Karoblis pabrėžė, kad „Spartan“ yra kariniai transporto lėktuvai, šią funkciją jie vykdo taip, kaip ir priklauso. „Abu šiuo metu veikiantys lėktuvai yra užimti, nuolat skraidantys. (...) Tai yra karinis transporto lėktuvas, tai nėra nei keleivinis orlaivis, nei verslo klasės orlaivis. Čia būtų tas pats, kas sulyginti darbinį arklį su A lygos lenktyniniu ristūnu. Mes kalbame apie skirtingas kategorijas“, – kalbėjo jis. Ministro teigimu, normalu, kad iš keturių skrydžių be gedimų įvyksta trys, o tai reiškia, kad reikėtų dar mažiausiao dviejų lėktuvų, kad poreikiai būtų užtikrinti šimtu procentų. Lietuvos kariuomenė iš viso turi tris transporto orlaivius „Spartan“. Vienas jų po pernai įvykusio gedimo dar remontuojamas, o kitas lėktuvas sekmadienį baigė vadinamuosius reglamento darbus.

