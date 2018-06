Šioms pajėgoms vadovaus Britanija. Jų steigimo ketinimų protokolą tuometis Lietuvos krašto apsaugos ministras Juozas Olekas pasirašė 2014 metais. „Jungtinės ekspedicinės pajėgos yra aukštos parengties pajėgumai, skirti plataus spektro operacijoms: pradedant humanitarine parama, atgrasymu ir baigiant kovinėmis operacijomis“, – rašoma Krašto apsaugos ministerijos išplatintame pranešime. Anot jos pajėgos vadovausis NATO standartais ir procedūromis, galės papildyti kitas tarptautines aukštos parengties pajėgas ir remti Jungtinių Tautų, NATO ar Europos Sąjungos veiksmus. Pajėgos susidės iš devynių NATO valstybių karių. R. Karoblis Londone taip pat susitiks su Jungtinės Karalystės gynybos sekretoriumi Gavinu Alexanderiu Williamsonu. Ministrai ketina aptarti artėjantį NATO viršūnių susitikimą, dvišalį Lietuvos ir Jungtinės Karalystės bendradarbiavimą, naujas iniciatyvas.

