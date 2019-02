Ministras tokią poziciją paskelbė feisbuke, NATO gynybos ministrams Briuselyje aptariant galimus žingsnius atsakant į Rusijos įvykdytą Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų (INF) sutarties pažeidimą. „NATO gynybos ministrų susitikimas. Turbūt labiausiai viešoje erdvėje svarstomas klausimas – Aljanso reakcija į Rusijos padarytą vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutarties sulaužymą. Liko turbūt jau mažai tarptautinių susitarimų, kurių ši šalis nebūtų pažeidusi. Tad NATO pozicija vieninga – padėtis, kai vienas sutartį pažeidinėja, o kitas – jos laikosi, tęstis negali“, – sako ministras. Kartu R. Karoblis teigė, kad Rusija dar turi galimybę ištaisyti situaciją, grįždama prie „pilno ir patikrinamo sutarties sąlygų laikymosi, tačiau pats sutarties pažeidimas jau yra grėsmė“. Vėliau telefonu iš Briuselio ministras BNS pažymėjo, jog Aljanso ministrai vieningai sutarė, „kad reikia galų gale pasakyti, tiesą, reikia dar kartą kelti klausimą – jei Rusija nesilaiko, sutartis nutraukiama“. Anot jo, Rusijai duodamas šešių mėnesių terminas pažeidimams ištaisyti. „Situacija rodo, kad Rusija kelis metus pažeidinėjo, ir turėjo būti išreikšta politinė valia, kad duodamas Rusijai šešių mėnesių laikotarpis ir vis dėlto per tą laiką būtų spaudžiama Rusija dėl pilno ir patikrinto sutarties laikymosi, kartu ruošiantis blogiausiam scenarijui, kad sutartis būtų nutraukta“, – sakė R. Karoblis. „Visam NATO aljansui tikrai turėtų atsiverti akys, kad suprastume, kad branduolinės grėsmės yra lygios visoms Aljanso šalims. Absoliučiai vieninga nuomonė, kad reikia galų gale pasakyti tiesą, dar kartą kelti klausimą – jei Rusija nesilaiko, sutartis nutraukiama. Turime realią situaciją, kokia yra, ir dirbti reikia ties tuo, kokios galimos priemonės tas naujai atsiradusias rizikas suvaldyti“, – kalbėjo ministras. Apkaltinusios Rusiją, jog ši nesilaiko INF sutarties ir kuria vidutinio nuotolio raketas, Jungtinės Valstijos vasario pradžioje paskelbė pasitraukiančios iš INF. JAV teigia, kad pasitraukimo procesas būtų baigtas per pusmetį, nebent Rusija vėl pradės laikytis sutarties ir sunaikins visas ją pažeidžiančias raketas. Atsakydama į tai Maskva pareiškė stabdanti savo įsipareigojimus INF sutarčiai ir pažadėjo imtis kurti naujų tipų raketas. INF sutartimi draudžiamos nuo žemės paleidžiamos sparnuotosios ir balistinės raketos, kurių veikimo nuotolis yra nuo 500 iki 5,5 tūkst. kilometrų. Kai kurių ekspertų teigimu, JAV sprendimą pasitraukti iš INF sutarties galėjo paskatinti tai, kad dokumentas nevaržo Kinijos galimybių vystyti vidutinio nuotolio raketas. Tačiau dalis jų sako, kad sutarties nutraukimas gali paskatinti naujas ginklavimosi varžybas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.