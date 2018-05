Jie dalyvaus Europos gynybos agentūros (EGA) organizuojamame Vadovų Tarybos susitikime, kur bus pristatyta šios agentūros veikla įgyvendinant Bendrosios saugumo ir gynybos politiką. ES užsienio politikos vadovė Frederica Mogherini (Frederika Mogerini) pristatys veiksmus, atliekamus įgyvendinant Karinio mobilumo veiksmų planą. Ministrai taip pat turėtų aptarti Nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo iniciatyvą (PESCO) – ji apima atskiras gynybos ir saugumo sritis, kuriose bendradarbiauti pernai sutarė daugelis ES šalių. R. Karoblis PESCO sesijoje ketina pristatyti Lietuvos poziciją dėl šių projektų valdymo taisyklių. Taip pat ES gynybos ministrai kartu su NATO ir Jungtinių Tautų atstovais aptars krizių valdymą ir dabartinius saugumo iššūkius, bendradarbiavimo su tarptautinėmis organizacijomis klausimus. Krašto apsaugos ministras ketina pasidalinti savo įžvalgomis iš Jungtinių Tautų operacijos rajono Malyje, kuriame lankėsi šią savaitę.

