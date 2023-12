Karo Ukrainoje eigą nuspėjęs Kofmanas įspėja apie lūžio metus: dabar galimi trys scenarijai

„Esama nerealistiškų lūkesčių dėl to, kaip greitai gali būti išspręstas šis karas, kaip greitai Ukraina atsiims teritorijas. Ir tuo pačiu nėra pripažįstamos vidutinio ilgumo bei ilgalaikės problemos remiant Ukrainą“, – dar pernai gruodį Vilniuje „Diplomatijos šefo“ Stasio Lozoraičio vardo konferencijoje ir interviu „Delfi“ įspėjo dabar Carnegie Endowment for International Peace centre dirbantis analitikas Michaelas Kofmanas. Karas Ukrainoje jo pavardę privertė atrasti ir įsidėmėtį ne vieną.

Tuo metu, kai po sėkmingų operacijų 2022-ųjų vasarą ir rudenį Charikivo ir Chersono frontuose ukrainiečiai atsikovojo dalį teritorijų, optimistai jau planavo paplūdimio vakarėlius Kryme, pergalė atrodė neišvengiama – esą dar šiek tiek tereikia paspausti ir Rusijos armija subyrės, mobilizuotieji čmobikai išsilakstys, o ukrainiečiai lyg peiliu per karštą sviestą prasiverš iki pat pasienio.

Viskas ko tetrūksta – tai daugiau vakarietiškų ginklų ir amunicijos, kuriuos kai kurios Vakarų šalys esą tyčia užlaiko, kad tik nesuerzintų Rusijos.

Pastarasis naratyvas, kaip pateisinama priežastis skamba ir dabar, praėjus metams – dar vienoje, jau 9-ojoje Stasio Lozoraičio vardo konferencijoje dalyvavęs M. Kofmanas atvyko su aiškia žinute: svarbu suprasti, kas ir kodėl įvyko 2023-siais, kokios priežastys iš tikrųjų lėmė ukrainiečių kontrpuolimo nesėkmę ir ko galima laukti per artimiausius metus.

„Dėl visko kalti Vakarai“

Galvoti apie kitus metus Ukrainai ir jos rėmėjams reikia sparčiai, nes kol kas nuotaikos slogios: nuostoliai dideli, trūksta žmonių, o dalis Vakarų karinės pagalbos išnaudota, tad juntamas ir šaudmenų trūkumas tuo metu, kai persigrupavę rusai vykdo puolamąsias operacijas.

Nuo pernykščių Ukrainos pergalių apsvaigusiems optimistams, regis, viskas aišku, kas kaltas dėl nesėkmių fronte: nors pačioje Ukrainoje vis labiau matomos trintys ir vidiniai ginčai, apsikeičiant kaltinimais, Lietuvoje ir kitur netrūksta manančiųjų, kad dėl visko esą kalti Vakarai.

Tai jie nesuteikė reikiamos karinės paramos – nebuvo pakankamai šarvuotosios technikos, reikiamų raketų, oro gynybos, aviacijos. Tai jie kalti, nes, matyt, bijo Rusijos, noris susitarti. Tad kaipgi ukrainiečiai galėjo ar dar gali tikėtis sėkmės kontrpuolime prieš pasirengusį priešininką?

Toks įvykių aiškinimas yra gana populiarus, nes jis paprastas, neverčia gilintis, ieškoti giluminių priežasčių ir bent iš dalies yra paremtas faktais: Ukrainos prašyta karinė parama – nuo tankų iki raketų ATACMS, klasterinių šaudmenų išties vėlavo, o pažadai teikti naikintuvus kol kas dar neįgyvendinti. Tačiau tai tėra viena, galbūt ne pati reikšmingiausia paveikslo dalis.

„Vakarų parama, žinoma, yra svarbi. Bent jau šiemet mes skyrėme reikšmingą dalį amunicijos, įrangos, technikos, mokymų, padėjome su planavimu, žvalgybine informacija – dalis tos Vakarų paramos netgi nėra artimai susieta su finansavimu, bet net jei tai buvo svarbu, tai savaime nelėmė to, kas nutiko kontrpuolimo metu. Aš nepalaikau tos teorijos, kad vien tik Vakarų paramos trūkumas buvo fundamentalus veiksnys, kai tiesiog neužteko priemonių tikslui pasiekti.

Nes jeigu jūs tuo tikite, tai jūs tikite ir tuo, kad kontrpuolimas negalėjo pavykti. Aš tuo netikiu. Daug kas susiveda į patį karinės jėgos panaudojimą, karinę strategiją, daugelį kitų dalykų, kurie nutinka mūšio lauke“, – „Delfi“ sakė M. Kofmanas.

Turi pranašumų, bet negeba pasinaudoti

Pats neseniai grįžęs iš fronto linijos, kur lankėsi jau ketvirtą kartą, jis atkreipė dėmesį į kelis esminius dalykus, kurie yra ne šiaip svarbūs, bet ir nuo jų gali priklausyti tolesnė karo eiga.

Pirmas dalykas – ukrainiečių karių nuotaikos. Taip, jos slogios, bet kovinė dvasia nesmukusi, tiesiog blaiviai vertinama situacija, kuri nors ir prastėja, rusai jos nesugeba išnaudoti.

„Nemanau, kad padėtis fronte yra baisi ar kad tvyro nevilties atmosfera. Bet yra reikšmingas sviedinių badas, ypač palyginus su tuo kiekiu, kurį Ukrainos pajėgos turėjo, ir ne tik puolimo metu, bet ir ko galėjo tikėtis. Rusija turi artilerijos ugnies, dronų sistemų pranašumą.

Smartphone of a Russian soldier captured the sounds of an intense Ukrainian FPV drone attack on the Russian position: this is how it sounds when they are flying nearby hitting their targets

📹 via https://t.co/b87xxho2au pic.twitter.com/oBeEvVfXxl

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) December 10, 2023



Bet Rusijos armija nesugebėjo paversti šių pranašumų reikšmingu prasiveržimu, bent jau ne Avdijivkoje. Jie tęsia sekinančią kovą, panašią į tą, kuri buvo praėjusią žiemą ir dabar jie turi iniciatyvą, bent jau strateginę, o taip pat tam tikrą karui reikalingų reikmenų persvarą“, – pažymėjo M. Kofmanas.

Rusijos armijos skuboti, dažnai prastai suplanuoti puolamieji veiksmai jiems daug kainuoja – skuba aiškinama noru arba įsakymais iš aukščiau esančiųjų Kremliuje pasiekti atitinkamų teigiamų rezultatų fronte. Tai Ukrainai yra gera žinia.

Be to, Rusijos puolamosios operacijos, tikėtina, tęsis, nes net jei daugelis apžvalgininkų dabartinį karo etapą vadina įstrigimu, Kremlius, regis, nenori strigti ilgame poziciniame kare, kuris šiaip jau rusams būtų naudingas, o bando išnaudoti turimą persvarą. Tad jei rusai puola, net geriau suplanavę operacijas, nei anksčiau, nuostoliai lieka dideli.

Vis dėlto dabar akivaizdu, kad lemiami etapai tikėtini kitais metais. Ir čia yra kitas esminis M. Kofmano pastebėjimas: jei ukrainiečiai sugebės tausoti turimus ir sukaupti naujus išteklius – tiek technikos, tiek amunicijos, tiek žmogiškuosius, jei sugebės per ilgesnį laiką apmokyti daugiau žmonių, kiti metai gali tapti pagrindu pergalei, kurios neverta tikėtis anksčiau, nei 2025-siais.

„Vienas neatidėliotinų dalykų, kurių reikia Ukrainai, tai yra gynyba gilumoje – pradėti kasti apkasus ir daryti tai, kas suveikė rusams šią vasarą, o taip pat ir prieš rusų puolimus bei kalbant apie platesnę kitų metų strategiją.

V. Zelenskis lanko karius fronte © Zuma Press / Scanpix

Didelio masto konvenciniuose karuose ypač svarbu personalo, įrangos, technikos, amunicijos atstatymas, gynybos pramoninės pajėgumų mobilizavimas“, – teigė ekspertas ir atkreipė dėmesį į kelis pozityvius dalykus. Pirma, ukrainiečiai įrodė galintys ne tik panaudoti, bet ir sėkmingai prižiūrėti, remontuoti iš Vakarų gautą techniką ir ginkluotę, netgi gaminti joms atsargines dalis.

Gebėjimas iš rikiuotės išvestą techniką ir ginkluotę išsaugoti, grąžinti į mūšio lauką yra ypač vertingas sekinančiame kare, kai kiekvienas vienetas yra svarbu – Rusijos armija didelės dalies technikos ir ginkluotės neteko ne todėl, kad ji buvo sunaikinta, o todėl, kad buvo mesta mūšio lauke, nespėjus ar net nepabandžius jos evakuoti, sutaisyti. Bet ir Ukraina turi problemų.

„Iššūkis, kurį matau yra, viena vertus, tie dalykai, kurie gali būti lokalizuoti pačioje Ukrainoje – vakarietiškos įrangos priežiūra, dalių gamyba, remontas, o taip pat specifinių pajėgumų gamyba, t.y. tų pajėgumų, kurie vaidina vis svarbesnį vaidmenį fronte, pavyzdžiui FPV dronų arba jiems skirtos amunicijos.

Bet tas iššūkis Ukrainai yra prieiga prie lėšų ir išteklių, kurie leistų plėsti gamybą ir pramoniniai pajėgumai, kurie leistų išlaikyti, remontuoti, gaminti šiuos pajėgumus. Ir čia Vakarų pagalba praverstų. Praverstų ir Vakarų inovacijos, nes daugelis Vakarų šalių testuoja savo įrangą Ukrainoje, čia bręsta dronų sistemos, vyksta daug įvairių dalykų, tačiau nėra jokių kontraktų ir finansavimo gaminti dalykus būtent Ukrainai“, – stebėjosi M. Kofmanas.

Tai, kad Ukraina naudojama, kaip bandymų laukas įvairioms ginkluotės priemonėms ir technologijoms – tiek Šaltojo karo laikų, tiek naujausioms, nėra jokia paslaptis.

Pavyzdžiui, su žaliu maskuojamu kamufliažu į mūšių laukus Rytų Europoje išriedėję tankai „Leopard 2“ bei „Abrams“ juk tam ir buvo sukurti – kautis su rusų šarvuotąja technika. Tačiau daugelis šių pajėgumų ar ypač naujų technologinių sprendimų Ukrainos mūšių laukuose pasirodo pernelyg mažais kiekiais.

„Niekas neskiria pinigų – jau treti karo metai, kai tuo galima pasinaudoti, bet tai nėra daroma. Ar yra priežasčių kodėl ne? Geras klausimas. Jei atvirai, nėra gero atsakymo. Ukrainos pusėje iššūkiai yra biurokratiniai – reikia laiko paskirti užsakymus, rasti pinigų, suprasti, kaip veikia visa sistema.

Vakarų pusėje geriausias atsakymas, bent jau mano požiūriu yra paprastas: mes neskiriame kontraktų toms kompanijoms ir organizacijoms, kurios galėtų kurti gaminti dalykus Ukrainai“, – kritikos pažėrė M. Kofmanas.

© JAV Armijos nuotr.

Žinoma, terminas „Vakarai“ yra plati sąvoka. Jeigu JAV skyrė daugiausiai karinės paramos Ukrainai, ypač kalbant apie artilerijos sviedinius, tai dalis Europos valstybių ir bendrovių nesugebėjo įvykdyti nė pusės savo pažadų Ukrainai. Net jei teoriškai galėtų gaminti daugiau už amerikiečius. Bet teorijomis iš artilerijos pabūklų nepašaudysi.

Tuo metu Rusija, įjungusi aukščiausią karinės pramonės pavarą, viską stengiasi gaminti masiškai – net jei kokybė nuo to kenčia, kiekybė savaime turi savo vertę fronte.

Be JAV lauktų prapultis

Be to, gali būti ir blogiau: vis labiau įsibėgėjantis rinkimų spektaklis JAV paramą Ukrainai pavertė įkaite – Kongrese respublikonai ir demokratai niekaip nesugeba susitarti dėl naujo paramos paketo ukrainiečiams. O be jo Ukrainai gali būti labai blogai. Kaip blogai?

Nuo šio klausimo išsisuko ir M. Kofmanas, bet atsakymas jau dabar yra akivaizdus fronte– sviedinių badas iš esmės reiškia, kad ukrainiečių galimybės stabdyti rusų atakas kasdien vis labiau ribotos. Situacija gal ir nėra tokia bloga, kaip 2022-ųjų vasarą, kai Rusija iš pradžių turėjo milžinišką artilerijos pranašumą ir iššaudė milijonus sviedinių, o tada pati pajuto jų stygių ir dabar tik iš dalies gali kompensuoti jį parama iš Šiaurės Korėjos ir Irano, bet padėtis nėra gera.

Ir jei JAV nepavyks įgyvendinti pažadų – dėl tų pažadėtų milijardų dolerių vertės paramos, jei europiečiai vėl nevykdys savo pažadų, kas tada?

„Tada Ukraina pradės pralaimėti karą. Tai nereikš, kad Ukraina iškart pralaimės karą, bet ji pradės pralaimėti kitais metais“, – įspėjo M. Kofmanas. Jo manymu, kol kas realistiškai niekas iš Vakarų partnerių negali pakeisti JAV pagal gamybos apimtis ir bendrai karinės paramos įvairovę.

„Tai nėra pinigų klausimas, tai yra pajėgumų klausimas. Antra, karai pralaimimi ne tik mūšių laukuose, nes galiausiai pergalę ar palaimėjimą lemia politiniai sprendimai ir politinės pasekmės.

Ką tai reiškia? Mes žiūrime į kitus metus, kaip į fundamentaliai lūžio tašką ir čia matau kelis scenarijus. Pats optimistiškiausias scenarijus Ukrainai yra atmušti rusų atakas, juos išsekinti, atstatyti savo pajėgas ir karinį pranašumą, o taip pat suduoti smūgius rusams, sukurti problemų kitiems metams, žiūrint jau į 2025-uosius.

Kita galimybė yra ta, kad karas pereina į aklavietę ir pozicinę kovą, kur sunku pasiekti proveržį – Vakarai negali pateikti išteklių Ukrainai, kad ši pasiektų proveržį, bet ir rusai negali išnaudoti turimų pranašumų. Abi kariaujančios pusės jau įrodė, kad nepaisant visų ambicijų pasiekti pergalę, operacijos gali baigtis nesėkmėmis. Bet kodėl?

Ką Ukraina ir Vakarai turės daryti kitaip

„Norint kalbėti apie tai, ką reikėtų daryti ateityje, reikia taip pat aiškiai suprasti, kas įvyko. Ir jei kažkas nepavyko, mes privalome žinoti kodėl tai nepavyko ir ką galime daryti kitaip. Jei nesuprantame, kodėl kontrpuolimas nebuvo sėkmingas, mes nežinome, kaip ateities kontrpuolimą paversti sėkmingu.

Yra keletas dalykų, kuriuos ukrainiečiai galėjo padaryti geriau, kuriuos mes galėjome padaryti geriau Ukrainai ir kitu laiku galėjome padaryti geriau, jei nebūtume skubinę kontrpuolimo, jei būtume aiškiai įvertinę, ko reikia, norint pralaužti parengtas gynybines pozicijas, jei būtume turėję laiko apmokyti ir aprūpinti ukrainiečių pajėgas tinkamai.

Ir jeigu jie būtų turėję laiko pasirinkti kitą strategiją ar kitokių pajėgų sudėtį. Bet žiūrint į kitus metus, turime matyti fundamentalius dalykus: būtina pagerinti Ukrainos pajėgų kokybę, išplėsti mokymus, atstatyti pajėgas.

Turime aiškiai įvertinti jų galios daugiklius ir pajėgumus, kurių ukrainiečiams reikia, norint pasiekti esminį karinį pranašumą, prasiveržti pro įrengtas gynybos linijas. Reikia žiūrėti į savo išteklius, skirti įvairių tipų šaudmenis – ar jie būtų skirti artilerijai, ar oro gynybai, ar dronams.

© Twitter nuotr.

Ir reikia atsargiai žiūrėti ne tik į tai, kas geriausia karinės strategijos požiūriu, bet ir operacine prasme, kaip geriausia panaudoti pajėgas ir pasiekti vieningo supratimo dirbant su ukrainiečiais“, – teigė M. Kofmanas. Jo manymu, jau ir amerikiečiai iš lėto pripažįsta kai kurias klaidas bei būtinybę labiau įsiklausyti į ukrainiečių pastabas, įsigilinti į jų poreikius, suprasti, kaip ir kodėl jie kariauja.

„Kartais mes kenčiame dėl nesupratimo, kas vyksta mūšio lauke ir kaip šis karas yra kariaujamas. Manau, JAV mes turime tokią tendenciją, kad bandome primesti mūsų kariavimo būdą kitiems, nes mes jį suprantame geriausiai ir geriausiai išmanome, kaip panaudoti jėgą, bet tai kitiems dažniausiai neveikia“, – pripažino amerikietis, kurio dalis tautiečių taip ir nesuprato, kodėl ukrainiečių pajėgos nekariauja taip, kaip JAV pajėgos ar nepriima tų sprendimų, kuriuos jos priimtų.

Bet net jei ukrainiečiams pasiseks geriau koordinuoti savo veiksmus su Vakarų šalimis, net jei kitais metais jie išsaugos arba gaus pakankamai paramos bent jau gyvybės linijos palaikymui, tai dar negarantuoja sėkmės 2025 metais. Daug ko gali nutikti ir kitais metais, nes į karinę strategija neretai kišasi karinės patirties neturintys politikai – tiek Ukrainoje, tiek Vakaruose, tiek Rusijoje.

O nuo klaidingų sprendimų, nesuprantant kaip ir kada atsiliepia jų pasekmės, gali priklausyti ir karo eiga. Pavyzdžiui, pats Kremliaus sprendimas pradėti invaziją, nepaisant visų perspėjimų, buvo akivaizdi klaida, kaip ir pasirinkta strategija – Vladimiras Putinas tikėjosi greito Ukrainos subyrėjimo, remdamasis pernelyg optimistinėmis prielaidomis.

Kokiomis prielaidomis vadovavosi Volodymyras Zelenskis, kuris užsispyrusiai pernai žiemą įsakė laikyti Bachmutą ir ten eikvojo brangius kontrpuolimui besirengusių pajėgiausių Ukrainos pajėgų išteklius iki šiol neaišku. Jeigu kuri nors pusė pakartotų tokias klaidas, ypač ukrainiečių, jei įsikibtų vieno miestų griuvėsių ir bandytų juos atsiimti, tikėtina, kad tai skaudžiai atsilieptų.

The battle of Bakhmut continues. The Russians have recently been attacking with some success.

Ukraine is facing some difficulties especially on the northern side of the city of Bakhmut, and some of the gains made during the spring and summer have been lost. 1/ pic.twitter.com/nPQev2Pteh

— Emil Kastehelmi (@emilkastehelmi) December 12, 2023



Net jei padėtis kitais metais primins Korėjos karą 1952-1953 metais, kai po pirmų pusantrų metų intensyvių mūšių dinamikos viskas pavirto į taktinį sekinantį karą su nedideliais teritoriniais pokyčiais, bet kokia didesnė ataka neturint pakankamai išteklių gali brangiai kainuoti.

Jei pralaimėjimas – ką tai reiškia mums

„Tačiau šiame kare galimi ne vien tik du scenarijai. Yra trečias scenarijus: jei reikalingi sprendimai nėra priimami ukrainiečių pusėje, mūsų pusėje, jei negalime jų paremti efektyviai, tai rusai per tam tikrą laiką gali paversti savo turimus pranašumus į reikšmingus ir ukrainiečiai pradės pralaimėti karą, kas reikšmingai pasimatys 2025-2026 metais“, – įspėjo M. Kofmanas.

Ir jei tai nutiks, kas tada? Niekas negali atsakyti į tai, nors klausimą ar mums, Baltijos šalims nevertėtų „ruoštis planui B“ M. Kofmanas sureagavo labai rimtai: tai visų gynybos planuotojų duona ir svarbiausias uždavinys. Viskas dabar priklauso ne šiaip nuo Ukrainos, bet ir nuo Rusijos gebėjimų bei ketinimų.

Gebėjimai atstatyti pajėgas – kad ir ką tai bereikštų, turint omeny išeikvotus išteklius, išmoktas pamokas, Rusijoje jau demonstruojami labai aktyviai. Bet dar pesimistiškiau atrodo ketinimai bei tradicinis Kremliaus elgesys – Rusija yra kerštinga, gali būti pernelyg pasitikinti savo jėgomis, kai mano, kad yra sėkmingame kelyje ir mato tikras ir tariamas Vakarų silpnybes.

„Vien pažiūrėjus į Rusijos elgesį, kad tai yra imperialistinė ir kerštinga šalis. Sunku bet kam Baltijos šalyse nekreipti dėmesio į tai, ką pamatėme Ukrainoje ir nemanyti, kad jūs nebūsite kitas taikinys. Pirmas didelis iššūkis, kalbant apie Rusijos pajėgų atstatymą yra tas, kad mes nežinome, ką tai reiškia, nes jie tikrai neatstatys pajėgų į tą 2022-ųjų vasario būklę.

Geriausia apie tai kalbėti iš laiko perspektyvos – kiek ilgai Rusijos armijai užtruks tapti pajėgia kelti grėsmę NATO narei“, – svarstė M. Kofmanas. Jo manymu, realistiška kalbėti apie dešimtmetį, nors viešumoje įvardijamos ir artimesnės datos.

Vis dėlto ne mažiau svarbu kalbėti ir apie pajėgų atkūrimo trajektoriją. Rusija reikšmingai didina finansavimą gynybai ir stiprina karo pramonę – kitais metais oficialiai tam skirs 6 proc. BVP, o realiai 8 proc. Rusijos režimas ne tik negali sau leisti pralaimėti, bet įsivaizduoja, kad laimi. Tad didelės sumos bus metamos toliau dėl pergalės.

Putin doesn’t sound like a man who’s interested in a negotiated peace in Ukraine:

“They’re running out [of weapons]… They don’t have anything, they have no future. But we do have a future.”

(This is a newly released clip from his Kremlin awards ceremony for troops on Friday) pic.twitter.com/xZBYIaTJi8

— Francis Scarr (@francis_scarr) December 10, 2023





„Rusijai tai nėra tvaru, tačiau ji vis tiek išleis dideles sumas gynybai ir naudos tai, kaip valstybines investicijas, skatinant šalies ekonomiką, net jei tai pastarąją ir išbalansuos. Mano vertinimu, mes turime kelti prielaidą, kad jiems užteks pinigų, jie galės palaikyti tokį didelį finansavimą ir atkurs savo pajėgas.

Jei Ukrainai nepavyks pasiekti savo tikslų, kaina, kurią sumokės Ukraina, suprantama, bus didesnė, nei ta, kurią mokėtų Rusija, nes karas juk vyksta Ukrainos teritorijoje, čia daroma siaubinga žala gyventojams, ekonomikai.

Pergalė ar pralaimėjimas nereiškia Ukrainos griūties savaime, bet reikia suprasti, kad tai yra ne tik apie Ukrainą, nes Ukrainos pralaimėjimas būtų ir Vakarų pralaimėjimas.

O jei tai nutiktų, net jei tai nėra tikėtinas scenarijus, tik galimybė, tai taptų problema, nes Rusija taptų pernelyg pasitikinti savimi, manytų, kad nugalėjo Vakarus, pranoko jų ekonominių ir karinį pranašumą. Ir tai reikštų, kad jie galėtų pergyventi NATO ir vakarus tokiame kare. Tai yra siaubinga perspektyva Europos saugumui“, – įspėjo M. Kofmanas.