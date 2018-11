Krašto apsaugos ministerijos ketvirtadienį išplatintame pranešime teigiama, kad pirkinio vertė yra 36,4 tūkst. eurų. Tyrimas pradėtas remiantis Logistikos valdybos Depų tarnybos vado Remigijaus Mikos tarnybiniu pranešimu. Sprendimą pradėti tyrimą priėmė Lietuvos kariuomenės vadas Jonas Vytautas Žukas. Šiuo metu Karo policija tikslina informaciją kartu su Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra. Tai, pasak Krašto apsaugos ministerijos (KAM) gali užtrukti iki 10 dienų. Vėliau bus sprendžiama, ar pradėti ikiteisminį tyrimą. Išsamiau pradėto kariuomenė tyrimo nekomentuoja.

