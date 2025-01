Karo ekspertų pagyros ukrainiečiams: puikiai pasirinktas taikinys

„Agresorius šios gyvenvietės prieigas pasiekė prieš metus, o kaimelio pastovus šturmavimas truko apie 4 mėnesius. Jį šturmavę okupantų 144–osios motošaulių divizijos vienetai patyrė milžiniškus nuostolius ir per tuos 4 mėnesius įveikė 4 km atstumą. Po kilometrą per mėnesį, po 33 metrus per dieną.