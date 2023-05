Karo ekspertai: viskas gali prasidėti anksčiau

Geopolitinis kontekstas

JAV Valstybės sekretorius A. Blinkenas pareiškė, kad 12 Pekino taikos plano punktų yra pozityvių dalykų (valstybių suverenumas).

Pasak jo, kad nieko blogo, jei Kinija (kaip ir kitos šalys) siekia taikos Ukrainoje. JAV diplomatijos vadovo teigimu, Pekino vaidmuo gali duoti vaisių. Užbėgdamas interpretacijoms už akių A. Blinkenas pabrėžė, kad bet kokie taikos susitarimai turi būti sudaryti po Ukrainos sėkmės mūšio lauke, kas leis turėti geresnę derybinę poziciją.

Brėždamas tokias perspektyvas Vašingtonas dar labiau izoliuoja Kremlių, kuris nelinkęs praktine prasme prisijungti prie Pekino 12 punktų plano vykdymo. Vakarai ruošia dirvą pokarinei santvarkai.

V. Zelenskis vyko į valstybinius vizitus Vakarų Europos valstybėse. Kalbėta apie karinę paramą kovojančiai Ukrainai bei valstybės kelią į transatlantinę bendruomenę. Kad darbo yra, rodo apgailėtini Vengrijos pareiškimai apie „pragmatinių santykių su Rusija poreikį“, „ugnies nutraukimą Ukrainoje“ ir panašiai

Gegužės 4–5 d. Indijoje vyko Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos užsienio reikalų ministrų susitikimas. Jame S. Lavrovas bandė gauti partnerių paramą dėl „Vakarų inicijuoto Ukrainos režimo teroristinio akto prieš Kremlių“. Tokiu būdu Rusija toliau bandė telkti aplink save antiamerikietiškomis nuotaikomis gyvenančias valstybes.

Tokioms šalims kaip Iranas ar Pakistanas „klastingų amerikiečių drono smūgio“ naratyvas gali būti artimas. Tačiau didelio entuziazmo susitikimo metu šis klausimas nesulaukė.

Tikėtina, agresoriaus įvykdyta smūgio Kremliui imitacija, J. Prigožino desperatiški kaltinimai agresoriaus gynybos ministerijai ir generaliniams štabui, R. Kadyrovo pasiryžimas perimti „Wagner“ samdinių pozicijas Bachmute vertinti kaip smarkiai paaštrėjusios vidaus kovos Rusijos politiniame elite elementai.

Situacija fronte

Luhansko kryptis

Svatovė. Savaitės bėgyje kontaktinėje linijoje – štilis. Panašu, kad abi pusės vykdė žvalgybą, persigrupavo, stiprino savo gynybines pozicijas.

Visą savaitę agresoriaus karo propagandistai soc. tinkluose transliavo žinias, jog performuoti Ukrainos vienetai telkiami linijoje Charkivas — Kupjanskas.

Vertinimas: lygiosios po aktyvių veiksmų.

Kremina. Sektoriuje abi pusės kartas nuo karto vykdo lokalias atakas, mūšių intensyvumas gerokai nukrito. Agresoriaus puolimo potencialas galutinai išsikvėpė, rusai perėjo į gynybą. Galima konstatuoti, kad bent šiame etape jiems nepavyko apeiti ukrainiečių grupuotės Lisičianske šiaurinio flango, sudaryti sąlygas jos atkirtimui, tuo pačiu išeinant link Lymano ir Siversko.

Vertinimas: lygiosios po aktyvių veiksmų.

Lisičianskas. Po nesėkmės Kreminos sektoriuje rusai suaktyvino savo veiksmus Bilohorivkos ir Spirnės link. Tačiau čia vėl teko daužyti galva į sieną ir vykdyti ukrainiečių pozicijų frontalines atakas. Ukrainiečiai išlaikė pozicijas

Vertinimas: lygiosios po aktyvių veiksmų.

Donecko kryptis

Bachmutas. Agresoriaus puolimas prarado ankstesnį intensyvumą. To geriausias įrodymas – J. Prigožino desperatiški pareiškimai apie pasitraukimą iš Bachmuto.

Kita vertus, rusai dar turi rezervų gynybos gilumoje, todėl ukrainiečiai neskuba intensyviau kontratakuoti. Nepaisant to, ką čiulba J. Prigožinas, jėgų santykis manevriniais vienetais, artilerija, aviacija nėra gynėjų naudai.

Todėl rusai sektoriuje vis dar diktuoja mūšio tempą. Per staigūs ukrainiečių judesiai gali būti pavojingi. Kita vertus, savaitės bėgyje ukrainiečių aktyvumas Kurdiumivkos ruože verčia galvoti, kad gynėjai neatmeta didesnio masto kontratakos ar kontrpuolimo.

Vertinimas: iniciatyvą turi agresorius.

Avdijivka — Marijinka. Išsikvėpus agresoriaus puolimui šiauriniame Avdijivkos flange, rusai suintensyvino savo puolimą Pervomaiskės ruože.

Jam pavyko pasiekti taktinių laimėjimų, tačiau operacine prasme jie nepakeitė paveikslo. Tuo tarpu Marijinkoje rusai tęsė labai intensyvų puolimą. Tarsi žnyplėmis bandydami spausti nuo Marijinkos ir nuo Novomychailivkos toliau bandė perkirsti kelią Vuhledaras — Marijinka. Ukrainiečiai apsigynė.

Vertinimas: iniciatyvą turi agresorius.

Vuhledaras. Pirmoje savaitės pusėje ukrainiečiai suintensyvino artilerijos smūgius, o antroje savaitės pusėje perėjo į kontratakas ruože Pavlivka — Mikilskė. Dar sunku spręsti, ar tai žvalgyba mūšiu, ar rimtesnis bandymas pasigerinti savo pozicijas. Tačiau galima teigti, jog šios atakos rodo, kad ukrainiečiai yra tikresni dėl savo gynybos Marijinosa ruože, todėl drąsiau veikia prie Vuhledaro.

Vertinimas: lygiosios po aktyvių veiksmų.

Zaporižios kryptis

Ukrainiečiai tapo aktyvesni Orihivo ir Polohų sektoriuose. Jie ėmė vykdyti žvalgybą mūšiu, intensyvino artilerijos smūgius kontaktinėje linijoje. Tuo pačiu gynėjai ir toliau poliravo agresoriaus logistinę sistemą (smūgiai Tokmakui ir Melitopoliui). Ukrainiečiai toliau telkė pajėgas ir resursus ateities operacijoms. Rusai taip pat atsakė intensyviu artilerijos darbu kontaktinėje linijoje, rengė MLRS ir raketų smūgius Zaporižioje.

Vertinimas: lygiosios pozicinėje gynyboje.

Pietų kryptis

Ukrainiečiai surengė eilę sėkmingų smūgių dronais agresoriaus logistinėje arterijoje Krasnodaras — Kerčė — Sevastopolis pirmiausia atakuodami rusų degalų saugyklas. Tuo pačiu savaitės bėgyje didėjo abiejų pusių aktyvumas kontaktinėje linijoje. Dnipro salose abi pusės bandė įsitvirtinti arba neleisti to padaryti oponentui.

Vertinimas: iniciatyvą turi ukrainiečiai.

Mūšių dinamika

Užpraeitą savaitę Ukraina suintensyvino agresoriaus logistinių linijų atakavimą tiek okupuotose teritorijose, tiek Rusijos teritorijoje (Briansko, Rostovo prie Dono ir Krasnodaro sritys). Tai indikuoja apie Ukrainos pasirengimus plataus masto puolimo veiksmams.

Apžvelgiamuoju laikotarpiu agresorius surengė masinį smūgį raketomis.

Tai jau antras toks smūgis per pastarąsias dvi savaites. Nors jis mažesnio masto (21 ir 15 sunaikintų raketų), tačiau vis daugiau požymių, kad Ukrainos puolimo akivaizdoje agresorius tokius smūgius perorientuoja nuo civilinės link karinės Ukrainos infrastruktūros.

Praėjusią savaitę menkesnius smūgius raketomis agresorius bandė kompensuoti intensyvesnėmis dronų-savižudžių atakomis. Tai lėmė ir didesnius jų nuostolius ( 73 ir 97 ). Neatmestina, kada šalia bandymų pažeisti ukrainiečių civilinę ir karinę infrastruktūrą, rusai testuoja ukrainiečių oro gynybos sistemas siekdami rasti landas savo raketoms ateities smūgiams.

Ekspertai mano, kad agresoriaus nuostolių dinamika kituose parametruose rodo ukrainiečių siekį artimiausiomis savaitėmis pradėti puolimą.

