Karo ekspertai: tai visiškai nebepanašu į gudrų Kremliaus planą

„Vietoj to, kad panaudotų sviedinį, nužudytų priešą, išsaugotų mūsų kario gyvybę, žudo mūsų karius. O laimingas senelis galvoja, kad jam gerai. Kas bus, jei paaiškės, jei tas senukas – visiškas mulkis?“ – tai dar vienas J. Prigožino pareiškimas.

Ir nebe tiek svarbu, ar turėtas omenyje S. Šoigu (gimęs 1955 m.), V. Gerasimovas (gimęs 1955 m.) ar V. Putinas (gimęs 1952 m.). „Jaunikaitis“ J. Prigožinas (gimęs 1961 m.) ne tik kaltina Rusijos valdantį elitą karinėmis nesėkmėmis, bet ir viešai juos žemina.

Mafijiniame „pacanų“ režime tai didesnis įžeidimas nei kaltinimas valstybės išdavimu.

Tai visiškai nebepanašu į gudrų Kremliaus planą, tarpusavyje kiršinant ir taip valdant galios centrus. Tai greičiau visų karas prieš visus siekiant nusimesti pralaimėjimo kaltę.

Jau kelinta diena tęsiasi rusų raketų smūgiai Ukrainos miestams. Antradienį daugiau naudota iš laivų kylančių „Kalibr“ ir iš strateginių bombonešių „Tu95“ paleidžiamų raketų „Kh101“ ir „Kh555“.

Iš 25 paleistų raketų, Ukrainos oro gynyba numušė 23. Tad galima teigti, jog jei pirmadienio rusų smūgiai dronais – savižudžiais buvo siekis identifikuoti Ukrainos pajėgų oro gynybos spragas, tai po antradienio panašu, kad toks okupantų planas žlugo.

Netgi nežiūrint į tai, kad rusai atakuodami didmiesčius, priverčia ukrainiečius kažkiek oro gynybos priemonių laikyti arti savo miestų, su tikslu apsaugoti civilius, o ne dengti fronto kontaktinę liniją.

Kurioje antradienį kaip tik ir buvo fiksuojamas rusų aviacijos suaktyvėjimas.

Luhansko kryptis

Panašu, kad ukrainiečių dėmesys nuo Briansko persiorientavo link Belhorodo srities.

Jie čia naktį atakavo strategiškai svarbų Valuikų miesto komunikacinį mazgą. Čia susikerta geležinkelio keliai iš Voronežo ir Kursko. Tai tiesioginis, patogiausias ir vienintelis maršrutas geležinkeliu iki Starobelsko, kur yra viena iš pagrindinių agresoriaus aprūpinimo vietų (bazių).

Valuikų geležinkelio mazgas yra 25 km nuo sienos, tad šiuo metu gali būti pasiekiamas Ukrainos artilerijos vienetų haubicomis (pvz. 155 mm), ką jau kalbėti apie MLRS, raketas ar dronus.

Tikėtina, tokie smūgiai tik dažnės, ypač, jei ukrainiečiai planuoja puolamuosius veiksmus vystyti Svatovės sektoriuje.

Svatovė. Kontaktinėje linijoje – be pakitimų. Rusų aviacija smogė Masiutivkai ir Zapadnei. Masiutivka, esanti ruože tarp kontaktinės linijos ir Oskilo upės (1,7 km į gylį) bei kitoje Oskilo upės pusėje esanti Zapadnė galėtų būti nebent ukrainiečių SOP, žvalgybos ir lengvųjų pėstininkų koncentracijos vieta (susitelkimo rajonas) prieš artėjantį puolimą.

Kokį efektą šie vienetai davė per Iziumo puolimą, jau matėme. Dėl to visiškai atmesti to, kad rusai bando naikinti ukrainiečių puolimo galimą placdarmą, negalime. Tačiau taip pat gali būti, kad pasinaudodami aviacija okupantai ruošia dirvą savo lokaliems puolimo veiksmams Masiutivkoje, su tikslu išlyginti kontaktinę liniją, užimti patogesnes gynybai pozicijas palei Oskilo upę. Kaip bus – matysime.

