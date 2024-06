Karo ekspertai: tai rusai daro ne iš gero gyvenimo

Rusų dronų pajėgumo kelias: nuo 2022 m. Rusija per kraują nuėjo ilgą kelią ir dronų pajėgumais nebenusileidžia ukrainiečiams. Šiuo metu, pasak ukrainiečių, per dieną fiksuojama maždaug 300 rusų FPV smūgių per visą fronto liniją.