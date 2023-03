Karo ekspertai: ryškėja pagrindinis Kinijos lyderio vizito į Maskvą tikslas

Geopolitinis kontekstas

TBT Hagoje arešto orderis V. Putinui verčia labai svarbų puslapį ne tik šiame Rusijos — Ukrainos kare, bet ir globalioje saugumo architektūroje.

Tai didžiulis reputacinis smūgis Rusijai (ypač iš kolektyvinių Vakarų pusės), kuris turės ir ekonominę dedamąją. Tikėtina, noro investuoti ar kitaip kišti pinigus į valstybę, kurios vadovas yra tarptautinis nusikaltėlis, bus dar mažiau.

Be to, nuo šiol bet kuri užsienio valstybė, savo šalyje priimanti V. Putiną ir nevykdanti Teismo sprendimų, stumiama į civilizuoto pasaulio paraštes su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis (politinės ir ekonominės problemos, pavyzdžiui, sankcijos).

Tokiu būdu branduolinės valstybės ir JT nuolatinės Saugumo tarybos narės, Rusijos, geopolitinės galimybės užtikrinti režimo interesus gerokai sumažėja.

Xi Jinpingas © Sipa / Scanpix

Šią savaitę Kinijos lyderis Xi Jinpingas lankosi Maskvoje. Neatmestina, kad TBT sprendimas kinams buvo žinomas iš anksto, tai galėjo būti viena iš priežasčių, kodėl Kinijos vadovas ir nusprendė geriau pats atvažiuoti į Maskvą.

Tikėtinas pagrindinis šio vizito tikslas — aptarti Pekino pasiūlymus dėl karo prieš Ukrainą užbaigimo pagal visiems puikiai žinomą kiniškąjį „taikos planą“.

Šis faktas, kad Kinijos vadovas pats leidžiasi į kelionę rodo tai, kad Kinija yra suinteresuota įtikinti Rusijos vadovybę ne tik nebyliai pritarti šiam planui, bet ir imtis praktinių veiksmų jį įgyvendinant.

Tikėtina, V. Putinas spyriojasi, todėl reikia svarbius klausimus aptarti akis į akį. Taip pat gali būti, kad Rusijos paskelbtas sutikimas pratęsti „grūdų susitarimą“ yra siekis ne tik Vakarams, bet kartu ir Kinijai pademonstruoti kompromisus ir taip palengvinti savo derybinę poziciją prieš vizitą.

Duoklė vidinei auditorijai

Po Rusijos chuliganiško elgesio Juodosios jūros tarptautiniuose vandenyse nukrito JAV žvalgybinis UAV „MQ9 Reaper“.

Agresorius savo veiksmus aiškino „išaugusiu JAV žvalgybos aktyvumu nukreiptu prieš Rusijos interesus“ ir kad „Kremlius reaguos į amerikiečių provokacijas“.

JAV UAV skrydžiai, o tiksliau žvalgybinės informacijos rinkimas ir perdavimas Ukrainai, agresoriaus soc. tinkluose buvo įvardijami viena esminių priežasčių, kodėl rusai patiria tokias nesėkmes mūšio lauke.

Dėl to neatmestina, kad toks veiksmas buvo pirmiausia duoklė agresoriaus vidinei auditorijai. Savo ruožtu ji šią „pergalę“ sukramtė su pasimėgavimu — skambėjo bravūriški pareiškimai, kad čia tik pradžia, kalbėta apie žvalgybinių JAV skrydžių absoliučią pabaigą.

Tuo pačiu neatmestina, kad šis veiksmas buvo priderintas prie jau minėto susitikimo su Kinijos vadovu. Gal V. Putinas tikisi savo „bachuriškais“ žygdarbiais padaryti įspūdį Xi Jinpingui? Tik klausimas, ar toks bandymas eskaluoti konfliktą kinams patiks. Tai niekaip nepadeda įgyvendinti Kinijos pasiūlyto plano dėl karo įšaldymo.

Savo ruožtu JAV pareiškė, kad tęs veiksmus virš Juodosios jūros tarptautinių vandenų. Štai penktadienį pakilo „RQ-4B Global Hawk“, kuris skris panašiu maršrutu kaip ir prieš tai skrido „Reaper“.

Nuojauta kužda, kad tai ne paskutinis JAV atsakymas.

Tai gali atsispindėti ir ginkluotės tiekimo Ukrainai intensyvinimu arba, pavyzdžiui, JAV laivyno Juodojoje jūroje suaktyvėjimu. Pasirodė žinia, kad Turkija neprieštarautų, jei šio incidento kontekste JAV karo laivai per Bosforo sąsiaurį įplauktų į Juodąją jūrą.

O jei dar koks vienas, kitas Rusijos dūmos deputatas leptels kokią nesąmonę apie Rusijos istorines žemes Turkijoje, gali ir pati Turkija suaktyvinti savo veiklą Juodojoje jūroje…

Vakarietiški sparnai keliaus į Ukrainą. Kol kas ne „F16“, bet Lenkijos ir Slovakijos dėka Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms bus perduota „MiG29“ (4 — Lenkija, 13 — Slovakija).

Tai gerokai operatyvesnis variantas nei perdavinėti vakarietiškus naikintuvus.

„Svarbu paminėti ir tai, kad šie paukščiukai bus užpildyti vakarietiškomis technologijomis. Be to, ukrainiečiai jau išmoko arba mokosi prie šio modelio naikintuvų montuoti Vakarų perduodamą ginkluotę (pvz.: HARM raketas, JDAM bombas)“, – rašo ekspertai.

Luhansko kryptis

Svatovė. Panašu, ukrainiečiams pavyko numušti agresoriaus puolimo tempą ir sumažinti potencialą. Šiauriniame flange rusų atakos fragmentinės bei tampa labiau lokalaus pobūdžio. Kituose ruožuose visą savaitę stabiliai dominavo apsikeitimai artilerijos smūgiais.

Lokalios atakos buvo retas reiškinys. Išimtis galbūt tik Jahidnės — Novoselviskės ruožas, kur abi pusės kartas nuo karto išeidavo į medžioklę.

Vertinimas: lygiosios po aktyvių veiksmų.

Kremina. Užpraeitą savaitę sektoriuje suaktyvėjus mūšiams praėjusią savaitę juose geriau pasirodė agresoriaus pajėgos. Rusams pavyko išplėsti placdarmą aplink Dibrovą, atsiimti pozicijas netoli Červonopopivkos. Ukrainiečiai gynėsi, bandė kontratakuoti miške į pietvakarius nuo Kreminos bei Pločankos link, tačiau šiais veiksmais nepavyko perimti iniciatyvos iš agresoriaus rankų ar pasigerinti savo taktinės situacijos kontaktinėje linijoje.

Vertinimas: iniciatyvą turi agresorius.

Lisičianskas. Savaitės viduryje ukrainiečiai bandė pasinaudoti agresoriaus nesėkmėmis ir perėjo į kontratakas prie Zolotarivkos. Tačiau agresorius sutelkė pajėgas ir neleido Ukrainos vienetams perimti iniciatyvos. Visą antrą savaitės pusę rusai intensyviai vykdė puolamuosius veiksmus visoje kontaktinėje linijoje, tačiau pasistūmėti ir jiems nepavyko.

Vertinimas: lygiosios po aktyvių veiksmų.

Donecko kryptis

Bachmutas. Vertinat bendrai, situacija sektoriuje po truputį, sistemingai blogėjo. Ukrainiečiai didvyriškomis pastangomis sugebėjo išlaikyti nedidelį koridorių prie Chromovės, kuris yra vienintelė aprūpinimo, sužeistųjų evakuacijos, pajėgų rotacijos bei atsitraukimo arterija.

Tačiau okupantai stūmėsi šiauriniame ir pietiniame Bachmuto flange, taip pat pasiekė taktinių laimėjimų pačiame mieste. Tuo pačiu agresorius suintensyvino puolimą Slaviansko link, pasiekė taktinių laimėjimų.

Vertinimas: iniciatyvą turi agresorius.

Avdijivka — Marijinka. Gynėjams sėkmingų artilerijos ir manevrinių vienetų pagalba pavyko numušti agresoriaus puolimo tempą.

Panašu, kontratakos prie Nevelskės rusams tapo nemaloniu siurprizu, jie buvo priversti palikti neseniai užimtas pozicijas. Tačiau savaitės pabaigoje agresorius į kontaktinę liniją pritraukė rezervą (tikėtina, tai 136 gvardijos motošaulių brigada) ir sugebėjo išplėsti savo placdarmą prie Krasnohorivkos (šiaurinis Avdijivkos flangas).

Situacija prie Marijinkos ir toliau išliko labai sunki, tačiau tą patį ekspertai teigia jau kelis mėnesius. Akivaizdu, ukrainiečiai išmoko kautis tokiomis sąlygomis.

Vertinimas: iniciatyvą turi agresorius.

Vuhledaras. Agresorius vykdė lokalias atakas, kaupė rezervus ir tikėtina, bandė išminuoti bent dalį ruožo Vuhledaro prieigose.

Jam savaitės pabaigoje pavyko nežymiai pasistūmėti rytinių ir pietinių gyvenvietės prieigų link. Tai labiau taktinio pobūdžio veiksmai, situacijos sektoriuje iš esmės kol kas nepakeitė.

Vertinimas: lygiosios po aktyvių veiksmų.

Zaporižios kryptis

Ukrainiečiai surengė eilę lokalių atakų Polohų ir Orichivo ruožuose. Įvykdę žvalgybą mūšiu jie nesistengė čia ir dabar nužygiuoti iki Melitopolio, o toliau planuodami ruošiasi ateities operacijoms. Be to, jie tęsė smūgius agresoriaus logistinei, komunikacinei sistemai.

Vertinimas: lygiosios pozicinėje gynyboje.

Pietų kryptis

Ukrainos vienetai intensyvino UAV operacijas Kryme. Karine prasme šių veiksmų efektas ribotas, tačiau ne mažiau svarbus psichologinis poveikis. Be to, neatmestina, kad vienas iš šių operacijų tikslų yra testuoti agresoriaus oro gynybą ruošiantis ateities operacijoms.

Vertinimas: lygiosios pozicinėje gynyboje.

Mūšių dinamika

Po užpraeitą savaitę surengto masinio raketų smūgio agresorius praėjusią savaitę taupė raketas, rengė tik ribotus smūgius. Tuo pačiu rusai intensyvino iranietiškų dronų savižudžių atakas, dėl ko išaugo bendri rusų UAV nuostoliai (37 ir 51).

Agresoriaus nuostoliai ir kitur išliko labai aukšti arba augo. Tai nulėmė intensyvėjančios kautynės Kreminos, Bakchmuto, Avdijivkos — Marijinkos sektoriuose.

Mūšių kontaktinėje linijoje intensyvumas:

Bendri rusų artilerijos nuostoliai išaugo beveik trečdaliu (66 ir 95), o MLRS netektys išaugo net tris kartus (5 ir 15). Tikėtina, toks sėkmingas ukrainiečių visų lygių targeringo procesas bei artilerijos vienetų darbas esmingai prisidėjo prie to, kad agresorius nesugebėjo baigti Bachmuto apsupimo operacijos.

Ir rusų, ir ukrainiečių šaltiniuose dažnai minima, kad puolančiuosius Bohdanivkos — Chromovės ruože sulaiko sėkmingai dirbantys Ukrainos pajėgų netiesioginės ugnies vienetai.

Rusų gyvosios jėgos nuostoliai išliko labai aukšti (5970 ir 5820), šarvuotos technikos nuostoliai toliau augo (126 ir 150). Tikėtina, tai galima susieti su rusų bandymais Avdijivkos — Marijinkos ir Vuhledaro sektoriuose pakeisti situaciją sau naudinga linkme pasitelkiant daugiau šarvuotos technikos.

Agresoriaus oro gynybos priemonių nuostoliai išliko labai aukšti (11 ir 9).

Ši tendencija tęsiasi jau kelinta savaitė, tad iš Vakarų parkeliaujantiems MIG‘ams bus daugiau erdvės veikti.

Prognozės

Mažai tikėtina, kad Svatovės sektoriuje kuri nors pusė imsis aktyvesnių veiksmų. Labai gali būti, kad čia dominuos lokalūs susidūrimai ir artilerijos ugnis.

Tikėtina, Kreminos sektoriuje agresorius pabandys išvystyti savo taktinį pranašumą ir pasiekti Zaričnę ruošiantis galimai operacijai Siversko link.

Neatmestina, kad ukrainiečiai imsis intensyviau atakuoti agresoriaus grupuotės Dibrovoje flangus.

Prognozė dėl Bachmuto lieka nepakitusi. Labai tikėtina, kad agresorius, nesiskaitydamas su patiriamais nuostoliais, dės visas pastangas, kad įžengtų ir įsitvirtintų Bohdanivkos — Chromovės ruože, taip atkertant Bachmute vis dar veikiančius Ukrainos vienetus. Tikėtina, nepaisant apsupimo galimybės, ukrainiečiai gali rizikuoti likusiomis priešakinėmis pajėgomis tęsti miesto gynybą bei spartinti įsitvirtinimą galimame naujame gynybos ruože.

Ekspertai prognozuoja, kad agresorius ir toliau vystys taktinę sėkmę šiauriniame Avdijivkos flange bei pabandys vykdyti sėkmingesnį puolimą vakariniame flange (prie Pervomaiskės).

Ukrainiečių sėkmingos kontratakos prie Nevelskės signalizuoja, kad gynėjai turi pajėgumo pabandyti perimti inciatyvą.

Tikėtina, jų kontratakos dažnės bandant apkarpyti Nevelskės — Pervomaiskės — Opytnės ruožo kontaktinėje linijoje išsikišusias rusų pozicijas.

Bet kokiu atveju, mūšiai šiame sektoriuje intensyvės.

Tikėtina, kad šios savaitės pabaigoje pasiekęs nežymių taktinių laimėjimų Vuhledaro sektoriuje agresorius gali imtis didesnio masto puolimo.

Tikėtinos Ukrainos vienetų didesnės bei dažnesnės atakos link Vuhledaro, taip siekiant agresorių nustumti į Mikilskės prieigas.

Ukrainiečių lokalios atakos Zaporizhia kryptyje greičiausiai kartosis ar net intensyvės. Ypač tai pasakytina apie Polohų ruožą.

Labai tikėtina, kad Ukrainos pajėgos tęs agresoriaus logistinės sistemos trikdymą naikinant jos elementus okupuotose teritorijose jo užnugaryje: Donecko, Zaporižios ir Pietų kryptyse. Lygiai taip pat neatmestina, kad Ukraina vėl surengs smūgius į karinius taikinius Rusijos teritorijoje.