Karo ekspertai: Rusijos pajėgų sprendimai – sunkiai suprantami

Karo ekspertai teigia, kad pirmadienį Šiauriniame Donbaso flange esančiame Charkivo sektoriuje situacija – be pakeitimų.

„Lokalūs susidūrimai kontaktinėje linijoje, dirba abiejų pusių artilerija“, – teigė pilietinio gynybos ir saugumo analizės centro „Locked N’ Loaded“ ekspertai.

Iziumo sektoriuje, anot jų, agresorius ir toliau pietiniame ruože nesėkmingai bando susigrąžinti prarastas pozicijas ir nelesi ukrainiečiams vykdyti lokalių atakų.

„Kelias dienas fiksuojamas nerutininis agresoriaus siekis pasipildyti šaudmenų ir degalų atsargas. Neatmestina, kad pastarųjų dienų ne pagal galimybes aktyvūs agresoriaus veiksmai pareikalavo didesnių resursų sąnaudų, tad dabar vyksta papildymas“, – teigė jie.

Severske Rusijos pajėgos ir „toliau nekeičia saviutilizacijos planų“, rašė jie.

„Orkai toliau puola Ivano–Darivka – Spirne ruože. Rusai vėl bando praeitą savaitę naudotą taktiką – dėka pajėgų ir ugnies koncentracijos siaurame atakos ruože agresorius nori sukaustyti ukrainiečių gynybą ir nedidelėmis grupėmis (iki būrio) vėl apeiti ukrainiečių pozicijas“, – įžvalgomis socialiniame tinkle dalijosi karo analitikai.

Bachmuto sektoriuje „tęsiasi desperatiški agresoriaus bandymai ką nors pasiekti“.

„Karšta buvo aplink Kodema, kur agresorius pabandė atakuoti iš šiaurės (Vershyna) ir pietų (Hladosove) ir apsupti gyvenvietę. Puolimas baigėsi nesėkme, bet tai neatbaidė orkų nuo genialių sprendimų. Į Hladosove kruvinais snukiais grįžusios agresoriaus pajėgos persigrupavo, atsikvėpė ir vėl į ataką. Tik šį kartą ne į šiaurę, bet į rytus –forsuoti Bachmutovka upės ir sėkmės atveju perkirsti kelią Mayorske–Bachmutas. Maža to, ėmė atakuoti Zaitseve (kur prie Vershyna) iš pietryčių, t.y. ruožą nuo Zaitseve iki Kodema per dieną skirtingu laiku atakavo skirtingomis kryptimis.

Kitaip sakant jei prie Soledar – Bachmuto agresorius atsisakė bandymų pulti įvairiomis kryptimis (čia tęsiasi sunkūs mūšiai), atsirado daugiau veiksmų koordinacijos, tai Zaitseve (prie Vershyna) – Kodema – Zaitseve (prie Horlivka) ruože šia prasme visiškas chaosas. Todėl ir rezultatas nuspėjamas – gavo į knyslę ir grįžo į savo urvą“, – taip mūšius šioje Ukrainos teritorijoje įvertino karo ekspertai.

Ukrainos centre – tęsiasi sunkūs mūšiai Nevelske – Pervomaiske – Opytne.

„Pisky agresorius jau išnaudoja kaip placdarmą puolamosios operacijos Pervomaiske link. Placdarmas pulti nuo Pisky link Pervomaiske yra per siauras, tad agresorius karštligiškai bando iš dviejų pusių atakuoti Nevelske. Kartu siekdami atitraukti dalį ukrainiečių pajėgų, rusai atakuoja Krasnohorivka. Visos agresoriaus atakos atmuštos. Be to, ukrainiečiai vėl sėkmingai smogė orkų šaudmenų sandėliui Donecko mieste“, – pažymėjo jie.

© Zuma Press / Scanpix

Anot karo ekspertų Zaporižios sektoriuje vieni mūšiai kiek aprimo, bet suaktyvėjo kiti.

„Mūšiai prie Vuhledar aprimo, tačiau agresorius suaktyvėjo prie Velyka Novosilka. Atakavo iš pietvakarių siekdamas įsitvirtinti Vremivka (Velyka Novosylka vakarinė dalis). Taip pat orkai aktyvūs Novomykhailivka. Ukrainiečiai apsigynė, agresorius patyrė nuostolių ir atsitraukė“, – feisbuke rašė karo ekspertai.

Ukrainos pietuose – sekmadienį ir pirmadienį toliau tęsiasi mūšiai prie Snihurivka, teigė karto ekspertai.

„Abi pusės tai ginasi, tai pereina į kontratakas. Rusai pasiekė taktinę sėkmę prie Blahodatne. Priartėję prie geležinkelio Snihurivka – Mykolajivas, orkai pagerino savo galimybes ginti Snihurivka nuo ukrainiečių aktyvių veiksmų. Susidūrimai tęsiasi.

Gynėjų aviacija smogė du smūgius agresoriaus susitelkimo rajonams į vakarus nuo Chersono“, – feisbuke įžvalgomis dalijosi pilietinio gynybos ir saugumo analizės centro „Locked N’ Loaded“ ekspertai.

Jie taip pat pažymėjo, kad ukrainiečiai ir toliau smūgiuoja orkų gynybos gilumoje.

„Vėl smogta Antonovo tiltui, agresoriaus bandymai jį pataisyti nuėjo per niek. Tuo pačiu atakuotas agresoriaus šaudmenų sandėlis Nova Kachovka. Beje, jau trečią kartą toje pat vietoje ir tikėtina ne paskutinį – sutrikus judėjimui Nova Kachovka tiltu agresoriaus pajėgos ir logistika natūraliai telkiasi kairiajame Dniepro krante – tai suprantama.

Kas sunkiai suprantama – kodėl šaudmenys su degalais sandėliuojami jau ukrainiečių atakuotoje vietoje netoli tilto. Maža to, soc. tinkluose Krymo gyventojai praneša apie galingus sprogimus prie Sevastopolio“, – rašė karo ekspertai.