Karo ekspertai: rusai Ukrainos pietuose elgiasi desperatiškai, ir tai galima suprasti

Ekspertai pabrėžia, jog panašu, kad Kurskas-Belgorodas-Voronežas tampa pagrindiniu agresoriaus pajėgų ir resursų telkimo rajonu, tačiau tiekimo problemų tai kol kas neišsprendžia.

Vakarų karinėje apygardoje (t.y., Rusijos teritorijoje esančiose pajėgose) nemažos problemos su atsarginėmis detalėmis sulūžusiai technikai, degalais ir šaudmenimis, ypač artilerijos.

„Apie aprūpinimo problemas aplink Chersoną jau esame minėję ne kartą. Tuo pačiu ir Donecko krypties atskiruose sektoriuose, ypač – šiauriniame flange, vis dar jaučiamas šaudmenų ir degalų trūkumas, tiekimo linijos nėra tvirtos ir tuo labiau saugios. O čia dar kaip tyčia – nežinia kas, nežinia kaip bumbtelėjo šaudmenų sandėlį Novomajorske tarp Vuhledaro ir Velyka Novosylkos“, – rašo jie.

© Zuma Press / Scanpix

Pasak karybos žinovų, Donbaso krypties šiauriniame flange – Iziume ir Severodonecke, vyksta artilerinės dvikovos, lokalios atakos ir kontratakos, tačiau bendrai vertinant padėtis nepasikeitė.

„Čia esanti agresoriaus grupuotė toliau rengiasi puolimui ir bando palaikyti įtampą, nežiūrint į tai, kad taktiniame ir operaciniame lygmenyje „momentum“ principą jau yra paleidę. Iziumo pietuose agresorius bando pagerinti savo pozicijas ir išvystyti jau senokai turėtą sėkmę prie Bražkivkos“, – teigia jie.

Anot ekspertų, čia rusų turimas placdarmas per siauras vystyti puolimą Barvinkovės link, tad orkai dviejų batalionų taktinių grupių jėgomis bandė pulti Dmytrivką iš rytų (5 km į vakarus nuo Bražkivkos) ir Dovhenkę iš vakarų (8 km į rytus nuo Bražkivkos), tačiau nesėkmingai.

Abi pusės nėra pasirengusios

„Locked N’ Loaded“ teigimu, lygiai tokiu pat rezultatu bandyta atakuoti Severodonecką.

„Kaip ir minėjome, „vietinės“ pajėgos nebeturi puolimo potencialo, o naujai Rusijos teritorijoje ir Donbase formuojamos batalionų taktinės grupės nėra dar pasirengusios operacijoms. Ukrainiečiai, panašu, taip pat šiuo metu nėra pasirengę aktyvesniems veiksmams“, – konstatuoja ekspertai.

Jų teigimu, nuo Kijevo atvykstantys rezervai kontratakoms dar nėra pasirengę arba laukia tinkamo momento.

Maža to, okupantai nuolat atakuoja iš pietų (Popasnos, Zolotės), tad gynėjai čia yra užimti ir taip.

„Orkai agresyviai daužo Charkivą artilerija, tame tarpe kasetine amunicija. Be to, čia orkai sustiprino sausumos grupuotę, tad ukrainiečiams vien Charkivo gynėjų pastangomis galvoti apie rimtesnį judesį link Kupianskas – Iziumas kelio gali būti per vėlu ir pritrūkti pajėgumo“, – rašo karybos žinovai.

Anot jų, Pietiniame flange Marinka,Vuhledaras,Velyka Novosylka ir toliau rusams yra it kaulas gerklėje.

„Panašu, kad bent kažkuriam laikui agresorius atidėjo pastangas prasiveržti per Vuhledarą ir Velyka Novosylka iš pietų, tad koncentruojasi ties Marinka. Tačiau nereikia būti dideliu karybos genijumi, kad suprastum, jog tai geresnė opcija tik vienu atveju – jei nori greičiau nudvėsti“, – vertina ekspertai.

Anot jų, Marinkos sektorių į šiaurę ir pietus dalina N15 kelias, einantis iki Zaporožės. Šiaurinėje pusėje upių, upelių ir pelkių tinklas tankesnis nei Vuhledaras-Velyka Novosylka, o Marinkos pietuose – apie 10 km plynas laukas, ir vėl upės ir upeliai. Maža to, Vuhledaro-Velyka Novosylkos sektorius 8 karo metus buvo užnugaris, o Marinka stovėjo prie pat kontaktinės linijos.

„Kaip ne kartą jau minėjo ir mūsų tinklalaidės „Patrulio bazė“ svečiai, ukrainiečiai čia tikrai yra puikiai pagal visas doktrinas įsitvirtinę. Ir to rezultate orkai bandė apeiti Marinka, įsiveržti į Kurakhovą ir staiga nebeliko bandytojų, – rašo jie. – Nepamirškime, kad ukrainiečiai reguliariai ką nors iškrečia prie Huliajpolės. Neatmestina, kad jie galėtų pabandyti nukirsti Vuhledaro-Velyka Novosylkos iškyšulį ar padaryti dar ką nors gero ir šviesaus“.

Mariupolio gynėjai Azovmašo, Azovstalo, uosto ir upių santakoje, kurią „Locked N’ Loaded“ vadina „citadele“, toliau aktyviai ginasi.

„Ten jų pozicijos tvirtos – nei orkų aviacija, nei artilerija, nei manevrinių vienetų pastangomis jų iš ten išmušti nepavyksta. Tik gynėjams vis labiau ima trūkti resursų“, – konstatuoja jie.

Pietų kryptyje rusai nenustoja atakuoti Oleksandrivkos.

Šį kartą, anot ekspertų, jie paguldė visą kuopą savo karių, tačiau ir toliau stengiasi užimti miestelį.

Karybos žinovai sako galintys suprasti jų desperaciją, nes: ukrainiečiai ir toliau po truputį, tačiau metodiškai valo agresoriaus užimtas teritorijas nuo Kryvyj Riho pietų link, taip pat ukrainiečių pajėgos atakuoja Chersono prieigas vakaruose ir pietuose, mieste ukrainiečiai paraleliai vykdo pilietinio pasipriešinimo akcijas.

„Kitaip sakant – padėtis aplink Chersoną lėtai, bet nenumaldomai linksta ukrainiečių pusėn. Orkai bando padėtį taisyti kaip moka, su artilerija daužo gyvenamuosius Mykolajivo rajonus“, – teigia jie.