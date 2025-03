Karo ekspertai: rusai slapčia atsigabeno itin galingą techniką

Jei sistemos vežtos tik geležinkeliu, tai jų kelionė nebuvo trumpa. Per visą Zaporižios kryptį lanku per Melitopolį (vis dar nėra geležinkelio vėžės palei jūros krantą nuo Mariupolio į Krymą), tada lanku per Džankojų ir tik tuomet link Dniepro kranto, išsikraunant 60-100 km atstumu nuo Dniepro kranto (pvz. Makarivkos apylinkėse).